A kormány törvénymódosító javaslatot nyújtott be, hogy Magyarország Európai Ügyészséghez (EPPO) történő csatlakozásához megteremtse az európai ügyészi és a delegált európai ügyészi tisztség hazai jogi kereteit. Az előterjesztés a bírák és az ügyészek jogállását, valamint a bírósági és ügyészségi szervezetet érintő szabályokat módosítaná.

Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes kedden terjesztette az Országgyűlés elé azt a javaslatot, amely a vonatkozó uniós rendelet maradéktalan alkalmazásához szükséges kiegészítő nemzeti szabályokat rögzítené.

Az Európai Ügyészség az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni fellépésre létrehozott önálló, uniós szintű nyomozó- és vádhatóság. Hatáskörét a csatlakozó tagállamokban a nemzeti hatóságokba ágyazott, az európai ügyészek felügyelete mellett eljáró delegált európai ügyészek útján gyakorolja.

A törvényjavaslat a hazai ügyészi szervezetbe illesztené a delegált európai ügyészeket.

Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó ügyekben a Magyarország delegált európai ügyészévé kinevezett ügyészek látnák el az ügyészségi feladatokat. Szolgálati helyük az Európai Ügyészség Magyarországi Hivatala lenne.