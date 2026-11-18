Szeptember közepén Magyar Péter és a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot vezető Vitézy Dávid jelentette be a 2022-ben kötött, 35 évre szóló koncessziós szerződés felbontásának szándékát. Bár a jogi átvilágítás során a kormány az egyoldalú felmondásra is talált jogalapot, a működési kockázatok elkerülése érdekében végül a közös megegyezés mellett döntöttek.

A sikeres tárgyalások eredményét a napokban hagyta jóvá a kabinet, így a Magyar Péter miniszterelnök által szerda este bejelentett megállapodás hivatalos aláírása már csak formalitás.

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A Telex úgy tudja, hogy az egyezség értelmében 2027. március 31-ig az MKIF felel a gyorsforgalmi úthálózatért, másnaptól azonban a Magyar Közút veszi át az irányítást. Az ügylettel az állami vállalat nemcsak a feladatkört, hanem a teljes autópálya-üzemeltetési üzletágat – beleértve a mérnökségeket, a telephelyeket, a járműparkot és a munkavállalókat is – visszakapja, így nem kell a nulláról újraépítenie a kapacitásait. Az MKIF társaságként megmarad ugyan, de az áprilisban átadott szakaszokon új beruházásokba már nem kezdhet.

Az átadás alól egyedül az M1-es autópálya M0-s és Bábolna közötti, 78 kilométeres szakasza képez kivételt.

Itt jelenleg is zajlik a 2x3 sávosra történő kapacitásbővítés, a kormány pedig el akarta kerülni, hogy egy kivitelezőváltás évekkel visszavesse a 2028–2029-re tervezett átadást. A kivitelezés befejeztével természetesen ez az útszakasz is visszakerül a Magyar Közút vagyonkezelésébe.

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