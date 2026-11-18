Olyan súlyos környezetszennyezésként írta le az azbesztet is tartalmazó anyaggal borított szombathelyi utcák ügyét a köztársasági elnök szerdán, amely több ezer embert érint, átnyúlik a határokon és a jövő nemzedékekre is hatást gyakorol.

Baka András a szennyezés semlegesítésének lehetőségeiről és a helyzet rendezéséről tájékozódott Szombathelyen, majd részt vett egy szakértői kerekasztal-beszélgetésen, amelyen azt mondta:

a probléma kezelésére közösen kell megoldást találni, a lehető leggyorsabban.

Meg kell tudni, hogy a helyzet hogyan keletkezett, milyen veszélyekkel jár, máshol is alkalmazhatóak-e azok az ideiglenes megoldások, amelyeket Szombathelyen alkalmaztak - tette hozzá.

Baka András hangsúlyozta: Magyarországhoz hasonlóan az azbesztszenyezés forrásaként Ausztriának is fontos, hogy a helyzetet minél alaposabban feltárják. Az államfő a rendezvény végén bejelentette: december 4-én találkozik Alexander Van der Bellennel, az Osztrák Köztársaság elnökével, szavai szerint az azbesztszennyezés kérdése, a két ország közös feladatai és tevékenysége ezen a területen, "súlyozottan kerülnek majd szóba".

Tudjuk, hogy Ausztria köztársasági elnöke a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az emberi jogok és a nemzetközi együttműködés feltétlen híve, és ezek a területek kiemelt figyelmet élveznek nála

- fogalmazott.

A szombathelyi rendezvényről Baka András azt mondta: a nyilvános szakértői fórum ráirányíthatja a figyelmet arra, a tények feltárása; Magyarországnak is alapvető fontosságú, hogy pontos információi legyenek arról, hogyan keletkezett a probléma és mi lehet a megoldása.

"Azt hiszem ezek olyan operatív kérdések, amelyek kormányzati együttműködés, a közös bizottságok, vagy szakértői egyeztetések feladatai közé tartoznak. Fontos, hogy az információk ne maradjanak meg egy-egy országon belül, hanem cseréljük ki azokat a tisztánlátás érdekében" - mondta.

Hozzáfűzte: a közös gondolkodásnak a felelősség kérdésére is ki kell terjednie.

Nemény András, Szombathely polgármestere a városházi rendezvényen, melyen az érintett nyugat-dunántúli települések polgármesterei közül is többen részt vettek, úgy fogalmazott: több mint hét hónapja élnek együtt az azbesztszennyezés terhével. Emlékeztetett: amint a szennyezés tudomásukra jutott, azonnal tájékoztatták a lakosságot, és ideiglenes intézkedéseket tettek a kiporzás megakadályozására. Elmondta, nagyon sok külső segítséget kaptak tudósoktól, szakértőktől; Szombathelyen járt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és sok civil szervezet, cég, de még az önkormányzat számlavezető bankja is segíteni igyekezett.

Magunk is láttuk, hogy a helyzet kezelése túlmutat azon, amit egy önkormányzat önállóan képes megoldani, hiszen egy Magyarországon eddig nem látott, az egészséget veszélyeztető probléma állt elő, amely csak összehangolt, szakmailag is alátámasztott cselekvéssel oldható meg

- mondta.

Felidézte, a kormányváltás idején két kormány segítségét is kérték, hogy az állam vezetői egészségügyi veszélyhelyzetet hirdessenek, hiszen akkor más lett volna az eljárásrend. Ez végül nem történt meg, a döntést tudomásul vették. A döntéssel azonban az érintett önkormányzatok lettek a felelősek: olyan önkormányzatok, nagyvárosok, kisvárosok és falvak önkormányzatai, amelyeknek nagyon eltérőek a lehetőségei.

"Így aztán még inkább fontosnak láttuk és vártuk a kialakult helyzet egységes kezelését, az iránymutatást, a kezeléshez szükséges központi forrás megnyitását" - mondta Nemény András hozzátéve: utóbbit szolgálja az a pályázat, amelynek elbírálása a napokban várható. "Azt látjuk, hogy

kicsit késve került kiírásra a pályázat, kevés az a forrás, amit megjelölt, és több olyan része van a pályázatnak, ami csak nehezen, vagy egyáltalán nem teljesíthető

- mutatott rá.

Ennek az a következménye, hogy nagyon sokan be sem adták a pályázatukat.

Körülbelül 250 település érintett a régióban, ebből csak 35-en pályáztak

- tette hozzá a polgármester.

Hangsúlyozta: nem az érintett települések problémájáról van szó, de még csak nem is regionális a probléma, magyar emberek egészségének megóvása a feladat, ami országos feladat.

A szakértői kerekasztal-beszélgetésen különböző környezetvédelmi, egészségvédelmi és jogi szempontok alapján hangzottak el vélemények, amelyek abban csengtek össze, hogy olyan összetett és hosszú idő alatt megoldható problémáról van szó, amelynek legfontosabb eleme mégiscsak a kiporzás megakadályozása, amelyet Szombathelyen elvégeztek. Az önkormányzat és az érintett lakók is tudatában vannak, hogy ez átmeneti megoldás, továbbra is szükség van egy átfogó, szakmai alapokon nyugvó, tudományosan is alátámasztott országos stratégia, azbesztmentesítési eljárásmód kidolgozására, valamint a jelenleginél nagyobb anyagi keret biztosítására.

Baka András köztársasági elnök beszédet mond a Szombathelyen és a környező településeken felhasznált magas azbeszttartalmú kőzúzalék környezeti és egészségügyi hatásait, valamint a szennyezés semlegesítésének és a helyzet rendezésének lehetőségeit áttekintő szakértői kerekasztal-beszélgetésen Szombathelyen, a polgármesteri hivatalban 2026. november 18-án.