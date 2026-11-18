Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak jövőre a közfoglalkoztatók, a Tisza-kormány által közzétett 2027-es országos ellenőrzési terv ugyanis kimondja, hogy egy dolgozót csak egyszer lehet beszámítani az éves ellenőrzési arányba. A Szociális és Családügyi Minisztérium dokumentuma megtartja a korábbi 10 és 20 százalékos küszöböket, de pontosabban előírja, hogyan kell a kormányhivataloknak követniük a támogatások útját, így lezárva sok kiskaput és joghézagot. Az ellenőrök azt is vizsgálják majd, hogy ki és mire használja a támogatásból vett gépeket, mennyi áru van ténylegesen a raktárban, és visszaforgatták-e az értékesítésből származó bevételt. A minisztérium azt kéri, hogy a hivatalok lehetőleg még a programok futása alatt ellenőrizzenek, amikor a hibák még javíthatók. A szigorítás oka, hogy például 2025-ben a 3569 ellenőrzés során feltüntetett 33 088 főből nem derült ki, hány különböző embert vizsgáltak valójában.

Ha egy százfős közmunkaprogramban tíz dolgozót kétszer ellenőriznek, a hatóság húsz vizsgálat után is csak a létszám tizedéig jutott. Éppen a fenti faramuci helyzet miatt a Tisza-kormány által közzétett, közfoglalkoztatási programok 2027-es országos ellenőrzési terve már kifejezetten előírja, hogy egy embert csak egyszer lehet beszámítani az éves ellenőrzési arányba. A Szociális és Családügyi Minisztérium által kiadott dokumentum alapján a vizsgálatoknál a korábbi években alkalmazott küszöböket viszik tovább, de pontosabban meghatározzák, hogyan kell követniük a kormányhivataloknak a támogatások útját.

A vizsgálat a munkára beosztott emberektől a megvásárolt gépeken át egészen addig terjedhet, hogy mennyi termék van ténylegesen a raktárban, és mire ment el az értékesítéséből származó bevétel.

A közfoglalkoztatás olyan embereknek kínál munkát és jövedelmet, akik nehezen találnak állást az elsődleges munkaerőpiacon. Egy programban azonban a bérek kifizetésénél jóval több történhet. A közfoglalkoztató támogatásból eszközt vásárolhat, azzal terméket állíthat elő, majd azt értékesítheti. A gép akkor is a programból marad utána, amikor az utolsó munkabért már kifizette, és a szerződés arra is kötelezheti, hogy tovább működtesse. Az ellenőrzési terv a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak ad szempontokat ahhoz, hogy ebből a folyamatból mikor, mit és milyen mélységben vizsgáljanak meg.

Van, ahol a forintokat, máshol az embereket számolják

A sorok között lehet csak kiolvasni, hogy pontosan hol jön a szigorítás az ellenőrzéseknél, mivel a 2025-ös, a 2026-os és a 2027-es tervben egyaránt 10 és 20 százalékos arányok szerepelnek, de nagyon más következik belőlük az egyes programokban. A járási és egyéb mintaprogramoknál az adott évre vállalt támogatás legalább 10 százalékát, a hosszabb időtartamú programoknál legalább 20 százalékát kell lefedniük az ellenőrzéseknek.

Gyakorlati példával: ha például egy vármegyében egymilliárd forint jut az adott évben járási mintaprogramokra, akkor legalább százmillió forintnyi kötelezettségvállalásra kell kiterjedniük a vizsgálatoknak. Hogy ehhez hány programot vagy települést kell felkeresni, az a támogatások nagyságától is függ.

A 2027-es terv külön rendezi az évek között áthúzódó támogatások elszámolását, így egy 2026 őszén indult, 2027 tavaszáig tartó programból a 2027-re jutó összeget is bele kell venni a következő évi számításba.

A kormányhivataloknak programtípusonként kell kimutatniuk, hogy az adott évre jutó összes kötelezettségvállalásból mekkora összeget érintettek ténylegesen a vizsgálataik. Így az egyik programtípusban végzett több ellenőrzéssel nem lehet kipótolni a másikban hiányzó lefedettséget.

Az országos közfoglalkoztatási programoknál és az országos mintaprogramoknál a szerződésben rögzített létszám adja majd a viszonyítási alapot, míg a korábbi tervekben ennek 20 százaléka szerepelt elvárásként. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2027-re már legalább 20 százalékot ír elő, és kimondja, hogy minden dolgozó egyszer számítható be. Utóbbi azért fontos kiegészítés, mert ha egy korábbi szabálytalanság miatt indokolt ugyanahhoz a közfoglalkoztatóhoz visszatérni, a hivatal ezt továbbra is megteheti.

Az ismételt látogatással viszont csak akkor kerül közelebb a létszámcélhoz, ha olyan dolgozót is ellenőriz, akit abban az évben még nem vizsgált.

A tervekből nem derül ki, hogy a korábbi gyakorlatban előfordult-e többszörös beszámítás, de a mostani hangsúlyeltolódás arra utal, hogy ez gyakori probléma lehetett.

Mi lett a géppel, és mennyi áru van a raktárban?

A 2026-os belügyminisztériumi terv még külön figyelmet szentelt a Felzárkózó települések programjának, sőt a civil szervezeteknél, sportköröknél és karitatív szolgáltatóknál azt is kiemelte, hogy a vállalt feladat indokolja-e a foglalkoztatottak létszámát, és valóban elvégzik-e a munkatervben szereplő munkát.

Itt annyi változás van, hogy a 2027-es dokumentum ezeket a kérdéseket általános ellenőrzési szempontként fogalmazza meg. A hivatal vizsgálhatja, hogy a dolgozók a megjelölt helyen vannak-e, milyen feladatot végeznek, betartják-e a munkavédelmi előírásokat, illetve nem töltenek-e be közfoglalkoztatottal olyan állást, amelyet egyébként a költségvetésből kellene finanszírozni.

A támogatásból vásárolt gép sorsát már 2025 óta követniük kellett az ellenőröknek, de a jövő évi terv itt is szigorít, és részletesebben leírja, mit érdemes megnézni a helyszínen. Egy gép beszerzéséről lehet szabályos a számla, és szerepelhet az eszköz a nyilvántartásban úgy is, hogy közben kihasználatlanul áll, más célra használják, vagy a megjelölt helyen nem található. Mostantól viszont külön a közmunka programok ellenőrzésénél nézni fogják, hogy kik is használják az állami támogatásból beszerzett eszközök, azok valóban a közfoglalkoztatási feladatokhoz kötődnek, nem csak lepapírozták a beszerzésüket.

Hasonló a helyzet a termeléssel is, ezért jövőre a hivatal összevetheti a nyilvántartott mennyiséget a tényleges készlettel, megvizsgálhatja az értékesítést, majd azt is, hogy a bevételt visszaforgatták-e a közfoglalkoztatásba.

Egy ellenőrzés így a számlákon túl arról is képet adhat, hogy a támogatásból létrehozott termelőkapacitás működik-e még.

A vizsgálat időpontján is múlik, mire megy a hatóság egy feltárt hibával, így egy lezárt programnál még vissza lehet követelni a szabálytalanul felhasznált támogatást. Egy futó programnál arra is van lehetőség, hogy kijavítsák a hibát, amíg a dolgozók ott vannak, a gépet használják és a következő előleggel még nem számoltak el. A minisztérium ezért azt kéri, hogy a hivatalok lehetőség szerint már a végrehajtás alatt ellenőrizzenek.

Bejelentés vagy új kockázati információ alapján soron kívül is vizsgálódhatnak, utóellenőrzéssel pedig megnézhetik, hogy az előírt intézkedés valóban megszüntette-e a hiányosságot.

Jövőre főszabály szerint a 2026. január 1. után, illetve aznap kötött szerződéseket vizsgálják az ellenőrzés napjáig.

Ettől még régebbi programhoz is visszanyúlhatnak, ha például még fennáll a támogatásból vásárolt eszköz működtetésére vállalt kötelezettség.

A 2025-ös végrehajtási beszámoló szerint a kormányhivatalok egyetlen év alatt 3569 ellenőrzést végeztek, és 33 088 főt tüntettek fel ellenőrzött létszámként. Az összesítésből nem olvasható ki, hogy ez hány különböző embert jelentett. A 2027-es terv alapján az országos programoknál erre már egyértelmű választ kell tudni adni. Hogy ehhez több helyszíni vizsgálatra lesz-e szükség, vagy elegendő lesz másképp kiválasztani és nyilvántartani az ellenőrzött dolgozókat, az a kormányhivatalok eddigi gyakorlatától függ.

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