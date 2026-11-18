A törvényszék megváltoztatta a Miskolci Járásbíróság korábbi végzését, amely három hónappal, december 18-ig meghosszabbította a férfi letartóztatását.
A másodfokú bíróság továbbra is fennállónak ítélte a szökés és elrejtőzés veszélyét, ugyanakkor elfogadta a védelem érvelését,
miszerint a gyanúsított magyarországi lakhatásának és megélhetésének igazolt biztosítása új körülményként értékelhető. A bíróság ezért a letartóztatás helyett bűnügyi felügyeletet rendelt el, annak részletszabályait is meghatározva.
A lengyel állampolgárságú férfi augusztus 16-án éjjel vezette a zarándokokat szállító autóbuszt, amely Nyíregyháza irányába haladt az M3-as autópályán. A megalapozott gyanú szerint
a sofőr fáradtsága miatt elaludt, a jármű letért az úttestről, majd az oldalára borult.
A balesetben 12 ember meghalt, hárman életveszélyesen, húszan pedig súlyosan megsérültek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen.
Az ügyben Lengyelországban is eljárás indult, erről a Pap lengyel hírügynökség számolt be hétfőn. Azt írták, a krosnói ügyészség európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezte a férfi ellen, hogy a lengyel hatóságok átvehessék a nyomozást és a férfit Lengyelországba szállíthassák. A lengyel igazságügyi miniszter már augusztus végén kérte a magyar féltől a büntetőeljárás átadását - tették hozzá.
A lengyel ügyészséghez megérkeztek a magyar hatóságok által átadott iratok fordításai, köztük a műszaki szakértői vélemények és a buszsofőr kihallgatásának jegyzőkönyve. A férfi megtagadta a vallomástételt - írták.
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