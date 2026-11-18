A Meta új AI-ügynöke szeptemberi indulása óta több mint 10 millió letöltést ért el, és a vállalat arra számít, hogy a technológia hosszabb távon több milliárd dolláros bevételt termelhet.
A gyors terjeszkedést azonban egyre súlyosabb biztonsági problémák árnyékolják be.
A Reuters több mint két tucat olyan belső vállalati bejegyzést vizsgált meg, amelyekben a Meta munkatársai a Muse váratlan, esetenként kifejezetten aggasztó működéséről számoltak be.
Az egyik alkalmazott például arra lett figyelmes, hogy az AI-asszisztens teljesen váratlanul emlékeztette egy, a Signal üzenetküldő alkalmazásban kapott privát üzenetre, holott állítása szerint semmilyen hozzáférést nem adott a rendszernek az alkalmazáshoz.
A Reuters a Signal és az AI Now Institute szakértőivel együttműködve megismételte a tesztet, és sikerült reprodukálniuk a problémát.
Az Android operációs rendszeren a Muse az értesítésekhez biztosított hozzáférésen keresztül tudta kiolvasni az üzenetek szövegét, míg az Apple macOS rendszerén a kisegítő lehetőségeket és a képernyőképek készítésére szolgáló funkciókat használta fel erre. A tesztek során az iPhone készülékeken ugyanezt a hozzáférést sikerült megakadályozni.
A megállapítások különösen aggasztók, mivel az AI-ügynök nem a Signal végpontok közötti titkosítását törte fel, hanem a készülékeken korábban megadott engedélyeket használta fel olyan módon, amelyre a felhasználók nem feltétlenül számíthattak.
Egy másik Meta-alkalmazott arról számolt be, hogy a Muse egy teljesen hétköznapi, horgászattal kapcsolatos beszélgetés közben váratlanul két bankszámla egyenlegéről küldött értesítést. A rendszer egy Capital One-számlán 2722,58 dolláros, egy Charles Schwab-számlán pedig 5899,57 dolláros egyenleget jelzett.
A munkatárs állítása szerint azonban soha nem osztott meg banki információkat az AI-asszisztenssel, és attól tartott, hogy a rendszer más felhasználók adatait jeleníthette meg.
Más esetekben a Muse olyan vásárlásokról küldött tájékoztatást, amelyek valójában nem történtek meg, illetve téves árakat közölt valóban megvásárolt termékekről, amivel pénzügyi veszteséget is okozott. Egy alkalmazott beszámolója szerint az AI-ügynök engedély nélkül foglalt le egy vissza nem téríthető Airbnb-szállást.
A Reuters ugyanakkor nem tudta bizonyítani, hogy a látszólag más felhasználókhoz tartozó pénzügyi adatok valódiak voltak, vagy a rendszer egyszerűen kitalálta azokat.
A Meta szerint az esetek elszigeteltek, a feltételezett adatszivárgások jelentős részét pedig az AI úgynevezett hallucinációi, vagyis a rendszer által generált valótlan információk okozták. A vállalat hangsúlyozta, hogy folyamatosan dolgozik a biztonsági problémák kijavításán.
A Reuters megállapításaira reagálva Meredith Whittaker, a Signal elnöke technológiai szempontból felelőtlennek nevezte az olyan AI-ügynökök bevezetését, amelyek széles körű hozzáférést kaphatnak a felhasználók eszközeihez.
Az Apple és a Google egyaránt jelezte, hogy vizsgálják a felhasználói jogosultságok szigorításának lehetőségét. Az Apple ráadásul a héten már olyan operációsrendszer-frissítést adott ki, amely lényegében megszüntette a Reuters által azonosított macOS-es hozzáférési lehetőséget.
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