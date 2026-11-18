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Jelentősen lelassult a magyarországi üzlethálózat évtizedek óta tartó zsugorodása, 2026 első félévében ugyanis 862 bolttal lett kevesebb, ami napi átlagban 4,7 üzletet jelent. Ez töredéke a 2023-as ütemnek, amikor naponta átlagosan több mint 25 bolt tűnt el. Június végén összesen 97 364 üzlet működött az országban, a fogyás az élelmiszerboltoknál és a nem élelmiszer jellegű kereskedelemben is mérséklődött. A legnagyobb vesztesek a zene- és videofelvételeket, a könyveket és a ruházati termékeket árusító szaküzletek, amelyeket az online kereskedelem és a digitális szolgáltatások szorítanak vissza. Miközben a boltok száma drasztikusan csökkent, az átlagos üzletméret két évtized alatt 70 százalékkal nőtt, így a teljes kereskedelmi alapterület alig változott.

A magyarországi üzlethálózat évek, sőt évtizedek óta tartó zsugorodása 2026 első félévében jelentősen lelassult. 97 364 üzlet működött összesen, amely fél év alatt 862 darabos csökkenés.

Napi átlagban ez 4,7 üzlet.

A koronavírus járvány óta tartó időszak igen turbulens volt a fizikai boltok szempontjából. 2023 első félévében hat hónap alatt 4583 üzlettel lett kevesebb Magyarországon, ami napi átlagban 25,1 üzletes nettó csökkenésnek felelt meg. Az év második felében naponta átlagosan 21,7 üzlettel fogyatkozott a hálózat, és 2024 első félévében is húsz fölött maradt a napi csökkenés.

2019-es bázison nézve látványos, hogy nyílt az olló a bolti forgalom és a fizikai boltok száma között.

Az élelmiszerboltoknál is lassult a fogyás

Az élelmiszer-kiskereskedelemben is lassult az üzletszám csökkenése. Június végén 30 468 élelmiszerüzlet működött Magyarországon, 301-gyel kevesebb, mint 2025 végén, ami napi átlagban 1,6 üzletes nettó csökkenést jelent.

2023-ban és 2024 első felében félévente közel 900–940 élelmiszerüzlettel lett kevesebb, ami napi átlagban mintegy öt üzletnek felelt meg, így a mostani ütem kevesebb mint harmada a néhány évvel korábbi csúcsnak. 2021 vége óta ugyanakkor közel 5800 élelmiszerüzlet tűnt el, ami 16 százalékos visszaesés.

A nem élelmiszerüzleteknél még látványosabb az átrendeződés

A nem élelmiszer jellegű kereskedelemben 2026 első félévében 598 üzlettel lett kevesebb, így június végén 58 439 egység működött, ami napi átlagban 3,3 üzletes nettó csökkenést jelent. A szegmenst a korábbi bezárási hullám különösen erősen sújtotta, 2023 első hat hónapjában 3570 üzlettel, vagyis napi csaknem húsz egységgel zsugorodott a hálózat.

A nem élelmiszerüzletek száma 2021 vége óta több mint 15 ezerrel, közel 21 százalékkal csökkent, ami jóval meghaladja az élelmiszer-kereskedelem 16 százalékos visszaesését.

Ez a folyamat ugyanakkor nem 2019-ben kezdődött, a magyarországi boltok számának tartós csökkenése mögött alapvetően a kiskereskedelem több évtizede zajló szerkezeti átalakulása áll. A rendszerváltás után a piac rendkívül elaprózódott: a privatizáció és a kisvállalkozások tömeges megjelenése nyomán rengeteg kis alapterületű, gyakran családi vagy kényszervállalkozásként működő üzlet nyílt. Ezt azonban fokozatosan felváltotta a koncentráció időszaka, amikor a hipermarketek, szupermarketek, diszkontláncok és bevásárlóközpontok terjeszkedésével egyre nagyobb szerephez jutottak a tőkeerős kereskedelmi hálózatok. Ezek központi beszerzésükkel, fejlett logisztikájukkal, informatikai rendszereikkel és méretgazdaságossági előnyeikkel olyan versenyhelyzetet teremtettek, amelyhez a kisebb, független boltok nehezen tudtak alkalmazkodni.

A folyamat eredménye, hogy a kereskedelem egyre kevesebb, de nagyobb üzletbe koncentrálódik, miközben a forgalom nem csökken az üzletek számával azonos ütemben.

Jöttek a sokkok

Az elmúlt évek gazdasági sokkjai jelentősen felgyorsították ezt az átalakulást. A koronavírus-járvány idején a lezárások és a vásárlási szokások megváltozása különösen a kisebb, tartalékokkal kevésbé rendelkező vállalkozásokat érintette érzékenyen. Ezt követte a 2022–2023-as inflációs és energiaválság, amely egyszerre növelte az üzletek működési költségeit és csökkentette a háztartások vásárlóerejét. A bérleti díjak, az energia-, szállítási és bérköltségek emelkedése különösen az alacsony forgalmú kisboltokat hozta nehéz helyzetbe, amelyeknek ráadásul egyre árérzékenyebb vásárlókért kellett versenyezniük. A diszkontláncok méretelőnye ebben a környezetben még inkább felértékelődött. Sok kisebb településen mindehhez a népesség csökkenése, az elöregedés és a családi vállalkozások generációváltásának nehézségei is hozzájárulhatnak.

A hagyományos üzlethálózatot közben egy másik, hosszabb távon legalább ennyire jelentős változás is formálja: az internetes kereskedelem térnyerése. A Covid idején tömegek szoktak hozzá az online vásárláshoz, és ez a fogyasztói magatartás a járvány után is megmaradt.

A technológia egész üzlettípusokat szorít vissza

A hosszabb távú átalakulás legnagyobb vesztesei azok az üzlettípusok, amelyek hagyományos szerepét a digitális szolgáltatások és az internetes kereskedelem vették át. Közülük a zene- és videofelvételeket árusító szaküzletek a legszembetűnőbb példa, hiszen 2005-ben még 715 ilyen üzlet működött Magyarországon, 2026 közepén pedig már csak 63, ami több mint 91 százalékos visszaesés.

A hang- és képhordozók piacát előbb a digitális letöltések, majd a streamingplatformok alakították át. Az audio- és videoberendezéseket értékesítő szaküzletek száma 2005 óta 1320-ról 240-re, közel 82 százalékkal csökkent. A visszaesés az internetes értékesítés terjedésével és a műszaki termékek piacának koncentrációjával függ össze, a korábban külön eszközökön elérhető funkciók összeolvadása pedig tovább szűkítette e szaküzletek piacát.

A könyvszaküzletek száma a 2005-ös 3582-ről 725-re, közel 80 százalékkal esett vissza. A hagyományos könyvesboltoknak az online kereskedelem és a digitális olvasás térnyerésével kell versenyezniük, a forgalom egy részét pedig a nagyobb könyváruházak hálózata vonja el. Az újság- és papíráru-szaküzletek visszaesése mérsékeltebb, számuk 2021 vége óta 30 százalékkal, 2026 első félévében pedig további 31 egységgel csökkent.

Az újságosok piacát a nyomtatott sajtó visszaszorulása és az online hírfogyasztás térnyerése egyaránt szűkíti.

A ruházati boltok is folyamatosan fogynak

A hagyományos ruházati kereskedelemben is jelentős átalakulás zajlik. A ruházati szaküzletek száma 2026 első félévében 186-tal csökkent, így június végén már csak 9290 ilyen üzlet működött Magyarországon, ami a részletes kategóriák között az egyik legnagyobb darabszámú visszaesés. 2021 vége óta több mint 3600 ruházati szaküzlet tűnt el, ami 28 százalékos zsugorodás, a 2005-ös 22 719 üzlethez mérve pedig közel 60 százalékkal kisebb a jelenlegi hálózat. A hagyományos ruházati boltokra a nemzetközi fast fashion láncok méretgazdaságossági előnye és az online divatkereskedelem erősödő versenye egyszerre nehezedik.

A vásárlók könnyen összehasonlíthatják az árakat, és olyan internetes platformokon is rendelhetnek, amelyek nem tartanak fenn hazai fizikai üzlethálózatot.

Van, ahol még mindig nő az üzletek száma

Néhány, kisebbségben lévő szegmens az elmúlt években bővíteni tudta hálózatát. Közéjük tartoznak az állatgyógyászati termékeket árusító üzletek, amelyek száma 2026 első félévében hét egységgel 234-re emelkedett, és mivel 2005-ben még csak 106 ilyen üzlet működött, azóta több mint megduplázódott a számuk. A növekedés összefügghet azzal, hogy a háztartások többet költenek háziállataik egészségére, és nő a speciális állatgyógyászati termékek iránti kereslet.

A barkács- és építőanyag-szaküzletek száma 2026 első hat hónapjában 43-mal emelkedett. Ez azonban egyelőre kisebb korrekciónak tekinthető, hiszen 2021 vége óta ebben a kategóriában is közel 500 üzlettel lett kevesebb.

A kiskereskedelem koncentrációját jól mutatja az üzletek átlagos alapterületének növekedése is. A KSH adatai szerint 2005-ben egy üzlet átlagosan még 104 négyzetméteres volt, 2015-re ez 124 négyzetméterre,

2026 első félévének végére pedig már 177 négyzetméterre emelkedett.

Ez két évtized alatt 70 százalékos növekedést jelent. Miközben tehát a boltok száma drasztikusan csökkent, az átlagos üzletméret folyamatosan nőtt. A teljes üzlethálózat alapterülete ugyanakkor alig változott: 2005-ben 17,5 millió, 2026 közepén 17,2 millió négyzetméter volt. Ez azt jelenti, hogy a magyar vásárlók összességében közel ugyanakkora kereskedelmi területen vásárolhatnak, mint húsz évvel ezelőtt, csakhogy ezt a területet ma jóval kevesebb, lényegesen nagyobb üzlet biztosítja, nem beszélve arról, hogy a vásárlás egy jelentős szelete az online térbe költözött.

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