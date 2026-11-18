Szeptemberben lassult a keresetek növekedése Magyarországon, ez azonban egyelőre nem jelez trendfordulót. Habár a következő hónapokban még érdemben nőhetnek a fizetések, a jövő év már sokkal alacsonyabb béremeléseket hozhat.

Szeptemberben az alkalmazottak bruttó átlagkeresete 737 400 forint volt, ami 7,3%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. Ez érdemi lassulást jelent az előző hónaphoz képest, amikor 8% feletti dinamikát láttunk. A magyarázat azonban az, hogy tavaly szeptemberben a közszférában megugrottak a bérek, vagyis, egy kifejezetten magas bázishoz kell most viszonyítani.

A nettó átlagkereset 517 700 forintot ért el, ez 9%-kal magasabb volt, mint tavaly ilyenkor. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, a három gyermeket nevelő anyák, a két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége, illetve és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

Ha megnézzük a vállalati szféra adatait, ott nincs ilyen nagy ingadozás. A cégeknél 7,8%-kal nőttek a bérek, bruttó 738 ezer forintra, ami nem jelent érdemi változást az előző hónapban látott 8,1%-hoz képest.

Az átlagbérnél az emberek közel kétharmada kevesebbet kap, a mediánbér az a mutató, amelynél a dolgozók egyik fele többet, a másik fele kevesebbet vihet haza. A bruttó mediánkereset 615 500 forintot ért el, ami 8,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 435 600 forintot tett ki, mely 9,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

A reálkereset 7,3%-kal növekedett országos átlagban, miután az infláció 1,6%-on alakult.

Miután az infláció a következő hónapokban emelkedni fog, így a reálbérek lassabb emelkedése várható. Az igazi lassulás azonban várhatóan 2027-ben érkezik meg.

A Tisza-kormány jövőre a bruttó átlagkereset mindössze 5,6%-os növekedésére számít az idei 9,2% után, miközben az infláció 3%-ra gyorsulhat.

Ha ez bekövetkezik, akkor egy évtizede nem látott alacsony bérdinamikát fogunk látni.



A vállalatok összességében alacsony béremelésre készülnek a jövő évben, épp ezért kulcskérdés lesz, hogy mennyivel nő a minimálbér. A cégek 4%-ot szerettek volna, a munkavállalói oldal bőven 10% feletti emelést tartott volna reálisnak. Ha nem lesz túl nagy a minimálbér emelése, akkor a többi bérkategóriában is elég lesz kisebb béremelést adniuk a cégeknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images