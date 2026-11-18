A szerdai nap borúsan, helyenként záporokkal és köddel indul, ám a délután folyamán felszakadozik a felhőzet. Ekkor már kisüt a nap, és csapadék sem várható. Az élénk nyugati, délnyugati szelet időnként erős lökések kísérhetik, a kora délutáni órákban pedig az évszakhoz képest enyhe,

16 fok körüli hőmérsékletre van kilátás.

Csütörtök délelőtt északon és északkeleten még napos idő várható, később azonban országszerte beborul az ég.

Délután és este nyugat felől egyre többfelé elered az eső,

a déli tájakon pedig zivatar is kialakulhat. A reggeli pára és köd feloszlása után a délies szél megélénkül, majd estétől északnyugatira fordul. A légmozgás egyre nagyobb területen felerősödik, a déli országrészben késő este viharos lökések is előfordulhatnak. A hajnali -1 és +8 fok közötti értékekről kora délutánra 9 és 15 fok közé melegszik a levegő.

A jelenlegi időjárás miatt kettősfronti tünetekkel kell számolni, így sokaknál fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás és keringési probléma jelentkezhet. Gyakori lehet a fáradékonyság és a koncentrációzavar, emellett a gyulladásos panaszok is felerősödhetnek. A szelesebb területeken élők ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak lehetnek. Bár a borongós reggel ronthatja a hangulatot, a délutáni napsütés sokat javít majd a közérzeten. A szervezet ellenálló képességének megőrzése érdekében most különösen fontos a bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasztás, valamint a vitaminok pótlása.

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