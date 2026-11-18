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A nyugdíjkasszát érintő, elfogadásra váró törvényjavaslatok (2027. évi költségvetési törvény, a 2027. évi költségvetést megalapozó törvény és az alacsony összegű nyugellátások emeléséről szóló törvény) tükrében érdemes megvizsgálni, hogy jövőre milyen elemek változnak és melyek maradnak változatlanok a magyar nyugdíjrendszerben. Ezek a körülmények érintik az összes öregségi nyugdíjast és a hasonló nyugdíjszerű ellátásokban részesülőket, azaz 2,4 millió embert, valamint a jövőre nyugdíjba készülő további százezer főt, összesen a teljes magyar lakosság több mint egynegyedét. A törvényjavaslatok vitájában talán még esély nyílhat néhány további fontos módosítás megszavazására is.

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Jövőre 3%-os nyugdíjemelés lesz

2027. január 1-jétől a nyugdíjakat (és két tucatnyi egyéb ellátást) 3 százalékos mértékben emelik, mert a parlamenti elfogadás előtt álló jövő évi költségvetési törvényben 3 százalékos inflációs előrejelzés szerepel.

A 3 százalékos emelés (csak a nyugdíjakat illetően) 180 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek, vagyis ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a nyugdíjasok. Az államnak persze közel sem kerül ennyibe a nyugdíjemelés, hiszen annak jelentős részét a nyugdíjasok kénytelenek azonnal fogyasztásra (élelmiszer, energia, gyógyszer) költeni, ennek következtében viszont az emelés több mint egyharmada vissza is áramlik adóbevételként (áfa, kiskereskedelmi különadó, jövedéki adó és így tovább) az államkasszába.

Ha jövőre a 2027. január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációs adatokból becsülhető éves infláció mértéke (akár az általános, akár a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint) meghaladná a 2027. januári emelés 3,0%-os mértékét, akkor 2027. novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre vagy egyösszegű kompenzációra kerülhet sor.

Sajnos annak továbbra sincs semmi jele, hogy a kormányzat már jövőre átalakítaná a nyugdíjemelési eljárást, és figyelembe venné az infláció mellett a nettó országos átlagkereset reálnövekedését is a nyugdíjas társadalom relatív elszegényedésének lassítása érdekében. 2028-ban azonban változhat a helyzet, hiszen a Tisza-párt választási javaslataiban szerepel a nyugdíjemelési eljárás érdemi felülvizsgálatának igénye is.

Nő a minimális nyugdíj

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegével kapcsolatban 2027-ben lényeges változások történnek.

A minimális nyugdíj 120 ezer forintra nő, míg a 146 ezer forintnál kisebb nyugdíjakat sávos kiegészítő nyugdíjemeléssel is növelik.

Az özvegyi nyugdíjak minimális összege is ennek megfelelően, arányosan nő. Az árvaellátás minimális összege pedig 2027-ben 20 százalékkal 60.000 forintra emelkedik.

Mind a nyugdíjminimum, mind a minimális árvaellátás összegét a nyugdíjak rendszeres éves emelése mértékében 2028-tól évente emelni kell.

A rokkantsági ellátások is nőnek jövőre:

a 65 évesnél idősebb rokkantsági ellátottak minimális ellátási összege 120 ezer forintra nő, és a 146.000 forint alatti összegű ellátásoknál ugyanolyan mértékű kiegészítő emelés valósul meg, mint az öregségi nyugdíjak esetében, továbbá

a 65 évesnél fiatalabb rokkantsági vagy rehabilitációs ellátottak ellátásának összege 10%-os mértékben nő 2027. január 1-jétől.

Az időskorúak járadéka jövőre megduplázódik, az ápolási díjak összege pedig másfélszeresére nő.

Ezek az elmúlt két évtized legfontosabb érdemi intézkedései a legszegényebb és leginkább támogatásra szoruló nyugdíjasok, idősek és rokkantak érdekében. A 2027-es költségvetésben erre 123 milliárd forintot terveznek (ez persze az intézkedések nagylelkűsége ellenére is kevesebb, mint amennyibe egyetlen heti nyugdíj kerül).

További javító intézkedéseknek is tág tere nyílhat jövőre és az azt követő években, tekintettel arra, hogy a minimálnyugdíj a környező országokban idén jellemzően negyvenezer forinttal több, 160.000 forint magasságában alakul (Szlovákia, Csehország, Lengyelország).

A minimálnyugdíj fölötti közvetlen zónák sávos emelése megítélésem szerint túlságosan szűkre szabott, hiszen mindössze 146.000 forintig terjed az érintett nyugdíjak összege - helyette 2028-tól célszerű lenne a mindenkori relatív szegénységi küszöb (2027-ben várhatóan 180.000 forint) értékéig is kiegészítő sávos emelésben részesíteni a legszegényebb nyugdíjasokat.

Az özvegyi nyugdíjasok közül azokat, akik fő ellátásként kapják az özvegyi nyugdíjat, tehát más ellátásban nem részesülnek, továbbá az árvák közül a teljes árvákat, akik mindkét szülőjüket elvesztették, minimális ellátásként szintén 120 ezer forint özvegyi nyugdíjban, illetve árvaellátásban kellene részesíteni már jövőre.

Kivételes nyugdíjemelés

2027. január 1-jétől változatlanul 140 ezer forint (rendkívül indokolt esetben 150 ezer forint) a kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja. A kivételes nyugdíjemelés mértéke változatlanul (és fájdalmasan szűkkeblűen) háromezer és nyolcezer forint közötti összeg lehet.

Az egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja is marad változatlan

egyedülálló kérelmező esetén 120 ezer forint,

a közeli hozzátartozójával közös háztartásban élő kérelmező esetén 100 ezer forint.

Az egyszeri segély 15-50 ezer forint közötti összeg (rendkívül indokolt esetben 100 ezer forint) lehet.

2027-ben

az egyszeri segélyre változatlanul csak 600 millió forint (évek óta nulla százalékos emelés),

a méltányossági nyugdíjemelésre 1 milliárd forint (nulla százalékos emelés) fordítható,

a méltányossági nyugdíj megállapítására 300 millió forint (nulla százalékos emelés) fordítható.

A kormányzat a jelek szerint a minimális ellátások emelésével és nem a méltányossági keret emelésével kívánja a legszegényebb nyugdíjasok helyzetét javítani. Mindenesetre a rendkívüli nyugdíjemelés, valamint az egyszeri segély alacsony és az infláció miatt reálértékben folyamatosan csökkenő összegeit évente legalább a nyugdíjemelés mértékével növelni lenne szükséges.

Bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát

Jövőre új juttatásként megjelenik a nyugdíjas SZÉP-kártya. Így várhatóan

a 250 ezer forint nyugdíjnál kisebb nyugdíjban részesülők 50 ezer forintot,

míg a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők 25 ezer forintot kaphatnak a nyugdíjas SZÉP-kártyára 2027-ben.

Erre a költségvetésben 76 milliárd forintot különítettek el. Az államnak persze közel sem kerül ennyibe a nyugdíjas SZÉP-kártya, hiszen annak teljes összegét a nyugdíjasok kénytelenek azonnal fogyasztásra (élelmiszer, gyógyszer, pihenés) költeni, ennek következtében viszont a kártyára küldött összeg több mint egyharmada vissza is áramlik adóbevételként (áfa, kiskereskedelmi különadó, jövedéki adó és így tovább) az államkasszába.

A 76 milliárd forint a teljes ígért összeg egynegyedére elég, amely feltehetően a következő években nő majd teljes összegre (a 250 ezer forint nyugdíjnál kisebb nyugdíjban részesülők 200 ezer forintot, míg a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők 100 ezer forintot kaphatnak a SZÉP-kártyára a politikai ígéret szerint, ha felépül a teljes juttatás).

A nyugdíjas SZÉP-kártya teljes ígért felépülése esetén két heti nyugdíjjal felérő plusz juttatást jelent majd (feltéve, hogy az időközi inflációval minden évben korrigálják az összeget).

A jövőre a SZÉP-kártyán megjelenő pénz így 2027-ben mindössze 3 és fél napi nyugdíjjal ér fel.

Ezért a nyugdíjasok közül sokan csalódottan vették tudomásul, hogy nem a 14. havi nyugdíj nő egy újabb héttel két heti értékre (hiszen az marad 2027-ben is a havi nyugdíj egynegyede, azaz egyetlen hét), hanem ehelyett csak egy fél heti nyugdíjjal felérő SZÉP-kártya juttatást kapnak. Azt is csak a legfeljebb ötszázezer forintos nyugdíjban részesülők. A költségvetés helyzetének javulásával a következő években a nyugdíjas várakozások szerint remélhetőleg mindkét plusz juttatás teljes mértékben felépül majd.

Mint azt többször hangsúlyoztam már, megítélésem szerint

a SZÉP-kártyára szánt összeget plusz nyugdíjnövelésre lenne célszerűbb fordítani.

A teljes ígért juttatás több mint 300 milliárd forintos tétele 5 százalékpontos plusz nyugdíjnövelést tenne lehetővé, amely így véglegesen beépülne a nyugdíj összegébe. Ezt természetesen sávos bontásban is oda lehetne adni a nyugdíjasoknak.

13. havi nyugdíj – 14. havi nyugdíj negyede

A 2027. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2027. februári nyugdíj (vagy egyéb jogosító ellátás) 100%-ával megegyező összegű plusz juttatást 13. havi nyugdíjként, továbbá a 2027. februári nyugdíj 25%-ával megegyező összegű plusz juttatást a 14. havi nyugdíj esedékes részleteként.

A 13. havi nyugdíj költségvetési vonzata – csak a nyugdíjak tekintetében – a 2026-os 531,7 milliárd forint helyett 2027-ban 7,5%-kal magasabb összeg, 571,8 milliárd forint lesz.

lesz. A 14. havi nyugdíj negyedére (csak a nyugdíjak vonatkozásában) 142,9 milliárd forintot irányoz elő a költségvetés.

Persze ezeknek az összegeknek több mint az egyharmada gyorsan vissza is áramlik fogyasztási típusú adókból származó bevételként az államkasszába.

2027-ben a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj esedékes részlete annak jár, aki 2026 legalább egy napján már nyugdíjban részesült, és 2027. februárjában is nyugdíjban részesül.

Akinek a nyugdíját jövőre állapítják meg (2027. január 1. és december 31. közé eső kezdőnappal), az csak 2028-tól lesz jogosult a 13. és a 14. havi nyugdíjra, jövőre még nem.

Ha a nyugdíjas 2027. januárjában hal meg, akkor a hozzátartozója, örököse nem kérheti a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj esedékes részletének a kifizetését (hiszen a nyugdíjas nem teljesítette a plusz juttatások kifizetésének azt a feltételét, hogy 2027. februárjában is nyugdíjasnak kell lennie). Akkor azonban kérheti a hozzátartozó vagy örökös ezeknek az ellátásoknak a kifizetését, ha a nyugdíjas 2027. februárjában, a nyugdíja kifizetése előtt hal meg.

A nyugdíj a nyugdíjas elhalálozása hónapjának utolsó napjáig jár jövőre is.

A 14. havi nyugdíj további sorsáról mielőbb célszerű lesz dönteni, mert a nyugdíjas társadalom a korábbi kormányzat ígéretei és a nyugdíjtörvény hatályos rendelkezései szerint arra számít, hogy teljes mértékben megilleti majd az egyhavi plusz nyugdíj. 2027-ben viszont nem épül tovább az a 25%-os részlet, amely 2026-ban járt a részükre a 13. és 14. havi nyugdíjról szóló kormányrendelet alapján, és ez bizonytalanságban tartja a nyugdíjasokat.

A változtatás nélküli teljes felépítés helyett a következő lehetőségek is felmerülhetnek:

mindenkinek egységes összegben járó 14. havi juttatás bevezetése, az egységes összeg lehet a mindenkori átlagnyugdíj összege (idén 266 ezer forint, jövőre 274 ezer forint), vagy

a 14. havi nyugdíj teljes kivezetése, ezzel egyidejűleg viszont a nyugdíjas SZÉP-kártya teljes ígért összegének (4 x 76 milliárd = 304 milliárd forint) megduplázása 600 milliárd forintra, hogy SZÉP-kártya fedezete elérje egy havi nyugdíj összegét. E megoldás választása mellett azonban az 500.000 forintnál nagyobb nyugdíjban részesülőkre is ügyelni kell (akiknek a 14. havi nyugdíj jár, de SZÉP-kártya nem jár), vagy

mindenkinek egységes összegben járó 14. havi juttatás bevezetése (az egységes összeg lehet a mindenkori átlagnyugdíj összege), egyúttal a nyugdíjas SZÉP-kártyára szánt pénz átcsoportosítása a nyugdíjemelés 5 százalékpontos növelésére - talán ez bizonyulhatna a leginkább célravezető megoldásnak.

Változások a nyugdíj melletti munkavégzésnél

A nyugdíj mellett bármilyen jogviszonyban folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset 2027-ben is járulékmentes (nem kell fizetni a nyugdíjasnak a 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulékot), viszont így a nyugdíj melletti munkavégzés jövőre sem jogosít nyugdíjnövelésre.

A nyugdíjas munkavállaló keresete mentes az egyelőre változatlanul 13%-os szociális hozzájárulási adó alól is, ezért jövőre is a munkáltatók, foglalkoztatók érdekében áll a nyugdíjas munkaerő alkalmazása.

A nyugdíj – a korbetöltött öregségi nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja – mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett keresetet 2027-ben sem korlátozza semmi.

A közszférában is korlátozásmentesen lehet majd a nyugdíj mellett dolgozni

2027-ben lényeges változások történnek ezen a területen. 2026. december 31-éig a nyugdíj mellett közalkalmazotti és hasonló közszférás jogviszonyokban folytatott keresőtevékenység esetén főszabályként szünetelt a nyugdíj az érintett közszférás jogviszony fennállásának tartamára, kivéve azon közalkalmazottak, kormánytisztviselők és hasonló közszolgálati jellegű jogviszonyban állók (ideértve a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókat is) nyugdíját, akik szociális, gyermekvédelmi, gyermekellátási, köznevelési, szakképzési vagy egészségügyi területen dolgoznak a nyugdíjuk mellett. Az ő esetükben a kormányzat mentesítő rendelkezése alapján az illetményük mellett a nyugdíj is szabadon fölvehető volt.

A nyugdíj melletti közszférás munkavégzés korlátozása tekintetében az utóbbi években írt összes elemzésemben hangsúlyoztam, hogy ezt a már évek óta okafogyott korlátozást ideje lenne teljes mértékben megszüntetni.

Javaslatom végre meghallgatásra talált, hiszen ezek a korlátozások 2027. január 1-jétől megszűnnek, mivel hatályon kívül helyezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-át. és 101. § (1) bekezdés g) pontjában a „valamint a 83/C. § szerinti szüneteltetés alóli kivételeket és azok részletes szabályait” szövegrészt.

2027. január 1-jétől tehát a közszférában ugyanúgy korlátozásmentesen lehet a nyugdíj mellett dolgozni, mint a versenyszférában.

Az érintetteknek fontos kiegészítő rendelkezés, hogy a 2026-ban szünetelő öregségi nyugdíjjal rendelkezők 2027-ben jogosultak lesznek tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjra (ha 2027. februárban is kapnak nyugdíjat).

Egyéb ellátások melletti munkavégzés

A rokkantsági és a rehabilitációs ellátás mellett folytatott munkavégzésnek 2027-ben sincs semmilyen – sem időbeni, sem kereseti – korlátozása, sem a versenyszférában, sem a közszférában.

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék és a bányászok egészségkárosodási járadéka mellett végzett munkával szerzett keresetre viszont 2026. december 31-éig vonatkozik a minimálbér 18-szorosával egyező összegű éves keretösszeg korlátozása. Ráadásul az ilyen ellátásban részesülők ellátását is szüneteltették, ha a közszférában dolgoztak a nem mentesített területeken.

2027. január 1-jétől azonban végre ez a korlátozás is teljes mértékben megszűnik, mivel hatályon kívül helyezik a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. és 11/A. §-át, valamint 26-28.§-át, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 48. §-át, vagyis az érintett ellátásokban részesülőknek nem kell tartaniuk sem attól, hogy a minimálbér 18-szorosát meghaladó éves keresetük miatt az ellátásukat szüneteltetni kellene, sem attól, hogy a közszféra nem mentesített ágazataiban való munkavégzésük miatt az ellátásukat szüneteltetnék.

2027. január 1-jétől tehát ugyanúgy korlátozásmentesen lehet az említett ellátások mellett dolgozni, mint az öregségi nyugdíj mellett.

Megszűnik az eü-dolgozók nyugdíjpótló jövedelemkiegészítése

A közszférára jellemző jogviszonyban foglalkoztatottak öregségi nyugdíja, korhatár előtti ellátása szüneteltetésének megszüntetésére tekintettel hatályon kívül helyezik az egészségügyi dolgozók esetében a szüneteltetés miatt kieső jövedelmet pótló jövedelemkiegészítés szabályait is.

Az orvosok és ápolók nyugdíjpótló jövedelemkiegészítését kezdettől a „fából vaskarika” megoldások hungarikumának minősítettem az erről szóló elemzéseimben. Örülök, hogy kikerül a rendszerből.

Az egészségügyi dolgozók egyébként már 2026. január 1-jétől megkaphatják korlátozás nélkül a keresetük mellett a nyugdíjukat is a kormány erről szóló tavalyi mentesítő rendelkezése alapján.

Nyugdíjprémium

Ha a 2027. évi várható GDP-növekedés meghaladná a 3,5%-ot (amire a költségvetési törvény előrejelzése alapján sem látszik reális esély), akkor 2027. novemberében nyugdíjprémiumra is megnyílhatna a jogosultság.

A nyugdíjprémium a ténylegesen várható GDP-növekedés 3,5%-ot meghaladó mértékének (mint szorzószámnak, ami legfeljebb 4 lehet) és a 2027. novemberi nyugdíj egynegyedének, de legfeljebb 20 ezer forintnak a szorzata lehetne.

A 2027-es költségvetési törvényben mindenesetre 50 millió forintot nyugdíjprémium céltartalék címén címkéztek meg. A nyugdíjkassza mindössze 0,00065 százalékát kitevő összeg elenyésző mértéke a GDP jövő évi 3,5 százalékot meghaladó növekedésének elenyésző valószínűségével összhangban áll.

Mindenesetre ez a juttatás – amely csak azért került be a nyugdíjtörvénybe, mert az előző 13. havi nyugdíj 2009. július 1-jei megszüntetésének negatív hatását valamivel enyhíteni kellett – a 13. havi nyugdíj visszaépülésével már 2022-től okafogyottá vált,

így ideje lenne kivezetni a nyugdíjtörvényből, és a nyugdíjprémiumra szánt esetleges költségvetési előirányzatot az éves nyugdíjemelésre rendelkezésre álló összeg növelésére fordítani.

Korhatár

A nyugdíjkorhatár nem változik, 2027-ben is marad 65 év. Így jövőre az 1962. január 1. és december 31. között született személyek töltik be a nyugdíjkorhatárukat. 2027-ben természetesen bármikor igényelheti a nyugdíját az is, aki már korábban teljesítette annak feltételeit, de még nem vette igénybe a nyugellátását. A korbetöltött öregségi nyugdíjat ugyanis nem kötelező azonnal igényelni, amint valaki betölti a nyugdíjkorhatárát.

Ha valaki a nyugdíj igénylése nélkül a 65 éves életkora betöltése után is tovább dolgozik, és így szolgálati időt szerez, akkor a korhatár betöltése napjától a nyugdíj elhalasztott megállapítása napjáig szerzett minden 30 nap szolgálati idő után 0,5%-os nyugdíjnövelésre (nyugdíjbónuszra) szerez jogosultságot jövőre is, feltéve, hogy a nyugdíjmegállapítás napján legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. A nyugdíjbónusszal a nyugdíj összege meghaladhatja a számított nettó havi életpálya átlagkereset összegét is.

A magyar várható élettartamok rövidségére tekintettel (a 65 éves korban várható további élettartam Magyarországon 4,4 évvel rövidebb, mint az európai átlag)

a 65 éves magyar nyugdíjkorhatárt megítélésem szerint ideiglenesen már jövőre 64 évre kellene csökkenteni egy évtizedig,

de e javaslatomnak egyelőre nincs foganatja.

Pedig amiatt is érdemes megfontolni a nyugdíjkorhatár ideiglenes csökkentését, mert a 62 évről másfél évtized alatt 65 évre növelt nyugdíjkorhatár 3 éves emelkedésével nem tartott lépést a 65 éves korban várható további élettartam másfél évnél is kisebb növekedése, emiatt a 65 éves korhatárral Magyarország túlzottan előreszaladt. (Természetesen éppen e fájdalmas tény miatt a 65 éves korban várható további élettartam alakulásától kockázat nélkül függővé lehetne tenni a magyar nyugdíjkorhatárt, ami az Európai Unió javaslata is.)

Különösen a férfiak érezhetik méltánytalannak az Európai Unióban a fősodornak ugyan megfelelő, a magyar viszonyokhoz képest mégis magas 65 éves nyugdíjkorhatárt, hiszen a férfiak számára semmilyen korábbi nyugdíjazási lehetőség nincs, miközben 11 európai uniós tagállamban még mindig nem éri el a nyugdíjkorhatár a 65 évet. A helyzetet megoldhatná egy korszerű új korhatár előtti nyugdíjazási rendszer kidolgozása és bevezetése, ez azonban komplex és politikailag is kényes feladat, hiszen a nők kedvezményes nyugdíját is óhatatlanul érintené.

Nők kedvezményes nyugdíja

A nők kedvezményes nyugdíja feltételei sem változnak 2027-ben. Eszerint egy nő a 65 éves nyugdíjkorhatára előtt jövőre is akkor igényelhet nyugdíjat, ha megszerzett legalább 40 évi jogosító időt, azon belül pedig legalább 32 év, munkával szerzett szolgálati időt. Ez utóbbi feltétel 30 évre csökken, ha egy gyermeke súlyosan fogyatékosnak minősül. Az öt vagy több gyermekes édesanyák az ötödik gyermektől számítva egy-egy évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökkenthetik a 32 év munkával szerzett szolgálati időre vonatkozó feltételt.

Változatlanul sok félreértés forrása e kettős időfeltétel, mert sokan azt hiszik, elegendő a 32 évi munkaviszonyt felmutatni a kedvezményes nyugdíjra való jogosultsághoz. Ez azonban önmagában nem elegendő, a jogosító időnek minden esetben legalább 40 évnek kell lennie, és ebből a 40 évből lehet főszabály szerint legfeljebb 8 év a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások (pl. csed, gyes, gyed, gyet) folyósítási idejével szerzett szolgálati idő. Ha egy nőnek nincs gyermeke, akkor a teljes 40 évi jogosító időt munkával szerzett szolgálati időnek kitennie.

Tekintettel arra, hogy a nők kedvezményes nyugdíja bevezetésének évében, 2011-ben a nyugdíjkorhatár 62 év volt – és ehhez igazították az előírt jogosító idő legalább 40 éves hosszát –, amely azóta 65 évre emelkedett,

továbbra sem zárható ki az a kockázat, hogy a későbbi években a 40 éves feltételt e 3 évi korhatár emelkedést tükrözve 43 évre emeljék.

Erre azonban 2027-ben nem kerül sor. Utána persze változhat a helyzet, de a szigorítás valószínűsége annak politikai kockázata miatt 2028-ban sem túl magas.

A nők kedvezményes nyugdíjára 2027-ben a 2026-osnál 6%-kal magasabb összeget, 570,9 milliárd forintot (a 2027-es teljes 7698,7 milliárd forintos nyugdíjkassza 7,42%-át) kell fordítani.

A nők kedvezményes nyugdíját természetesen nem köteles igénybe venni az érintett hölgy, ha teljesítette a Nők40 kettős időfeltételét. A feltételek teljesítését követően az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig bármikor igényelhető a kedvezményes nyugdíj. A legelőnyösebb megoldás azonban az esetek többségében az, ha az érintett hölgy a lehető legkorábban igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját és mellette dolgozik tovább. Így ugyanis a nyugdíja mellett a járulék- és szocho-mentes keresetét is korlátozás nélkül fölveheti (2027. január 1-jétől már a közszféra összes ágazatában is).

Nyugdíjmegállapítás

A 2027. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új, növekvő valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyekről 2027. március végén jelenik majd meg kormányrendelet. A 2027-ben alkalmazandó valorizációs szorzók növekedésének mértékét a 2026. évi országos nettó átlagkereset nominális növekedése határozza meg. A 2027-es szorzók így várhatóan 9 százalékkal lesznek magasabbak, mint a 2026-ban alkalmazott valorizációs szorzók, ennek következtében

a jövőre igényelt nyugdíj alapjaként számítandó nettó havi életpálya átlagkereset összege 9%-kal magasabb lehet, mintha ugyanazokkal a kereseti adatokkal az átlagkeresetet 2026-ban állapítanák meg. Ez erős érv lehet a nyugdíjigénylés jövőre halasztása mellett azok számára, akik a nyugdíj feltételeit már az idén teljesítették.

Nyugdíjskála

A nyugdíjszámítás egyebekben nem módosul 2027-ben, így egyelőre nem változik a nyugdíjskála sem, pedig a nyugdíjskála szaggatottságának megszüntetését a magyar szakértői konszenzus régóta szükségesnek tartja. Büszkeségre okot nem adó hungarikumként ugyanis Magyarországon az egyes szolgálati évek különböző mértékkel számítanak be a nyugdíjszámítás során alkalmazandó nyugdíjszorzó százalékos értékébe. A magyar nyugdíjrendszerben az első húsz év szolgálati idő majdnem kétszer annyit ér, mint a második húsz év, ami egyfajta számítási perverzió, hiszen a nyugdíj összegére a hosszabb szolgálati időnek kellene nagyobb növelő hatást gyakorolnia, vagyis a rövidebb szolgálati idő súlyának kisebbnek kellene lennie. Az első húsz év 53%-ot ér, a második húsz év viszont nem 53%-os, hanem csak 27%-os súllyal szerepel a nyugdíjskálában, mert a 20 év után járó 53%-os szorzó 40 év után nem 106%-os, hanem csak 80%-os szorzóra nő. A skálán belül az egyes évek jelentősége is ugrabugrál, egy évnyi idő hol 1%-ot, hol 1,5%-ot, hol 2%-ot ér a nyugdíjszorzóban.

Hogyan lehet ezt orvosolni? Úgy, hogy minden szolgálati év azonos súllyal szerepel. Ha minden évhez egységesen például két százalékpontos mérték tartozik, akkor a szolgálati idő hosszával egyenes arányban nőhet a nyugdíj.

A nyugdíjskálának meghatározó szerepe van a nyugdíjszámítás folyamatában, hiszen a nyugdíj összege az életpálya átlagkeresetnek a skála szerinti százaléka lesz.

A nyugdíjskálával kapcsolatban két további tényezőt is érdemes felülvizsgálni:

a nyugdíjszorzó százalékos mértékét csak a szolgálati idő egész években kifejezett tartama befolyásolja, a tört évek a számítás során elvesznek. Ha valakinek például 15.890 nap a szolgálati ideje (ami 365-tel elosztva 43,53 év, vagyis 43 év 195 nap), akkor a nyugdíját a 43 egész évhez tartozó 86%-os nyugdíjszorzóval számítják. A fél évnyi (195 napnyi) többlet a nyugdíjszorzót nem növeli. Ennek orvoslása szintén nagyon egyszerű lenne: a törtévek is növelhetnék a nyugdíjszorzót, ez esetben például a 43 évhez tartozó 86% és a 44 évhez tartozó 88% közötti arányosítással 87,08%-ra. Amíg a jogszabályok nem változnak, külön figyelmet célszerű fordítani a nyugdíjigénylés optimális időzítésére a szolgálati idő egész évben kifejezett tartamát is számításba véve;

a nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó maximális mértéke csak 100% lehet akkor is, ha valaki 50 évnél hosszabb szolgálati időt szerezne az élete során a nyugdíja igényléséig. A törvényhozói megfontolás nyilván az lehetett e felső korlát meghúzásakor, hogy egyrészt a rendelkezés megalkotása idején, 1997-ben az akkor várható rövidebb élettartamok az 50 év szolgálati idő elérését eleve valószínűtlenné tették, másrészt még ma is csak olyan ember érhet el ilyen hosszú szolgálati időt, aki nem 65 évesen, hanem a korhatára betöltését követően akár több évvel elhalasztva igényli a nyugdíját, és ilyen esetben a nyugdíjbónusz úgyis megilleti (amely a korhatár betöltését követően szerzett minden 30 nap szolgálati idő után a nyugdíj 0,5%-a). Valószínűleg nagyobb motivációt jelentene azonban a halasztott nyugdíjigénylésre, ha nem csak a nyugdíjbónusz, hanem az 50 évnél hosszabb szolgálati időre járó arányosan magasabb nyugdíjszorzó is növelhetné a nyugdíj összegét.

Korkedvezmény

A legkésőbb 2014. december 31-éig szerzett korkedvezmény 2027-ben is érvényesíthető (korhatár előtti ellátás igényelhető). Korkedvezmény 2015. január 1-jétől, vagyis jövőre már 13 éve nem szerezhető Magyarországon.

Ez minden olyan ember számára kirívóan hátrányos és méltánytalan, aki az egészségét súlyos mértékben károsító vagy veszélyeztető munkakörökben, vagy a honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjaként dolgozik.

Egyebek között emiatt is jövőre ideje lenne napirendre venni a korhatár előtti nyugdíjak korszerű rendszerének megteremtését és beépítését a magyar nyugdíjrendszerbe.

Mennyit költ a nyugdíjakra Magyarország?

Összességében a nyugdíjasokat megillető plusz juttatások ellenére 2027-ben európai összehasonlításban Magyarország továbbra is az öregségi nyugdíjakra legkevesebbet költő tagállamok egyike marad:

a teljes nyugdíjkassza (7699 milliárd forint) a jövő évre tervezett GDP (97.716 milliárd forint) mindössze 7,88%-át teszi ki, ami továbbra is fájdalmas mértékben elmarad az Európai Unió 10,9%-os átlagától.

Jövőre a 2028-as költségvetési törvény tervezése során a fentiek tükrében a nyugdíjasok helyzetének további érdemi javítására is törekedni szükséges, ennek érdekében a nyugdíjkasszát legalább a GDP 9%-ának megfelelő összegben lenne célszerű tervezni, miközben a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága érdekében egy olyan érdemi nyugdíjreform előkészítését is szükséges megkezdeni, amely a magyar társadalom nyugdíjrendszerrel kapcsolatos igényei és várakozásai mellett megfelel az Európai Unió által a modern nyugdíjrendszerekkel szemben támasztott követelményeknek, valamint a demográfiai öregedés és a jövőt kiszámíthatatlanul alakító folyamatos technológiai robbanás kihívásainak is.

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