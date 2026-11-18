A kormány 2027. június 1-jével megszüntetné az Országos Dohányboltellátó (ODBE) kizárólagos jogát és koncessziós szerződését, így a jövőben több szereplő is elláthatná dohánytermékekkel a trafikokat – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kabinet erről törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.

Az ODBE 2015-ben húsz évre, nyilvános pályázat nélkül kapta meg az ország trafikjainak kizárólagos ellátási jogát. Vitézy szerint a társaság 2015 és 2025 között közel 67 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ebből csak tavaly 11,4 milliárd forintot, amelyet a tulajdonosok osztalékként kivettek.

A cégről itt írtunk bővebben:

„Mi ennek most véget vetünk”

– fogalmazott a miniszter. Felidézte, hogy az ODBE a Sánta János érdekeltségébe tartozó Tabán Trafik és a BAT Pécsi Dohánygyár közös cége. A poszt szerint a trafiktörvény 2012-es előkészítésekor az egyik,

Brüsszelbe küldött tervezetet egy „Sánta János” nevű felhasználó gépén hozták létre, Lázár János pedig korábban elismerte, hogy a Sánta érdekeltségébe tartozó Continental részt vett a jogszabály előkészítésében.

A kormány később nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette az összefonódást, így versenyhivatali vizsgálatra sem került sor.

Megnyitnák a nagykereskedelmet

Vitézy álláspontja szerint a jelenlegi konstrukció uniós jogi aggályokat is felvet, mivel az ODBE monopolhelyzetben, törvényben meghatározott árréssel és kedvező fizetési feltételekkel működik, miközben a kizárólagos jogot érdemi verseny és átlátható pályázat nélkül kapta meg.

A tervezett változás közvetlenül nem a trafikok működését érintené. Az ellátásukat a jövőben több, a jogszabályi feltételeknek megfelelő vállalkozás, akár közvetlenül a gyártók is végezhetnék. Valamennyi ellátónak diszkriminációmentesen kellene kiszolgálnia minden trafikot, miközben az ellátásbiztonságra és a fiatalkorúak védelmére vonatkozó követelmények fennmaradnának. A trafikrendszer külön felülvizsgálatát a gazdasági tárca végzi.

A törvényjavaslat az árrésszabályokat is módosítaná.

Jelenleg a dohánytermékekre kivetett adó emelkedésével együtt a kereskedők árrése is nő, az új szabályok szerint azonban az árrés a nettó árhoz igazodna. A törvény elfogadása esetén ez már a következő hónaptól életbe lépne, így az adóemelések a továbbiakban nem növelnék automatikusan a kereskedők árrését.

Az Országos Dohányboltellátó Kft. 2025-ben 1143 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben 3,5 milliárd forint koncessziós díjat fizetett az államnak. Ez jelentősen elmaradt a 2024-es 8,4 milliárd és a 2023-as 12,3 milliárd forinttól. A társaság az elmúlt tíz évben összesen 40,1 milliárd forint koncessziós díjat fizetett, miközben 2016 és 2025 között

67,6 milliárd forint nyereséget termelt.

A tulajdonosok csak a 2025-ös év után 11,4 milliárd forint osztalékot vettek ki a vállalatból.

A dohány-nagykereskedelmi rendszer 2015-ben jött létre: az Országos Dohányboltellátóban a Tabán Trafik 51, a BAT Pécsi Dohánygyár 49 százalékos tulajdonrészt szerzett, a társaság pedig országos és kizárólagos jogot kapott a trafikok ellátására. A nagykereskedelmi rendszer mellett maga a dohány-kiskereskedelem is koncessziós alapon működik: a 2013 előtti mintegy 40–43 ezer dohányárusító hely helyett jelenleg kevesebb mint hatezer trafik működik Magyarországon. A 2013-ban elindult kiskereskedelmi koncessziókat húsz évre ítélték oda, így azok főszabály szerint 2033 körül járnak le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images