A közüzemi díjak mellett a munkatársak után fizetendő, elmaradt járulékokat is rendezték. Ezek befizetésére Iványi elmondása szerint az állami elvonások miatt nem jutott pénz. A törlesztéshez az adófelajánlások és a civil támogatások mellett

egy nagyvállalkozó milliárdos nagyságrendű baráti kölcsönére is szükség volt.

A nevét titokban tartó üzletember maga kereste meg a lelkészt, aki korábban nem ismerte őt. Iványi beszámolója szerint az indította segítségnyújtásra, hogy februárban kikapcsolták az áramot a közösség békásmegyeri templomában, a Megbékélés Házában.

A téli hidegben így a fűtés és a villanymotorral működő vízellátás is leállt.

A tartozások rendezése ellenére az egyház pénzügyi helyzete továbbra is nehéz, és a felvett kölcsönt is vissza kell fizetnie. Iványi ezért a bevett egyházi státusz megszerzését sürgeti. Az ehhez kapcsolódó kiegészítő normatív támogatásoktól várják intézményeik hosszú távú, biztonságos működésének helyreállítását.

A Fővárosi Törvényszék szeptemberben jogerősen ismét bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a MET-et. Ez a besorolás az szja egyszázalékos felajánlásai után járó állami kiegészítő támogatásra is jogosítja a közösséget. A 2011 előtti jogosultságokhoz ugyanakkor a bevett egyházi státusz áll a legközelebb, amelyet a szeptemberi döntéssel még nem szereztek meg.

A MET kérelmet és megállapodástervezetet nyújtott be a kormánynak. Az iratokat a kulturális tárcához továbbították, majd a közösség levélben fordult Tarr Zoltán miniszterhez. A válaszadásra rendelkezésre álló harmincnapos határidő a Népszabadság cikkének megjelenésekor még nem járt le. Heidl György, a tárca egyházi kapcsolatokért is felelős államtitkára a lapnak megerősítette, hogy hivatalba lépése után az egyik első egyeztetését Iványival folytatta, és közös érdeküknek nevezte a helyzet rendezését.

Másfél évtizedes jogvita

A jogvita a 2011-ben elfogadott, 2012-ben hatályba lépett egyházügyi szabályozásig nyúlik vissza, amelynek nyomán a MET elveszítette korábbi egyházi jogállását és az ahhoz kapcsolódó finanszírozási jogosultságait. Az Alkotmánybíróság 2013-ban visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a státuszvesztést eredményező rendelkezéseket, az Emberi Jogok Európai Bírósága pedig 2014-ben jogsértőnek találta az érintett közösségek egyházi státuszának megszüntetését és az újraelismerés rendszerét.

A közösség 2022-ben jogerősen megszerezte a bejegyzett egyházi státuszt, az ügyészség azonban felülvizsgálatot kezdeményezett. A Kúria 2024 decemberében hatályon kívül helyezte a korábbi bírósági határozatokat, így a MET ismét elveszítette ezt a besorolását. Újabb eljárás után, 2026 szeptemberében vált ismét jogerőssé a bejegyzett egyházi nyilvántartásba vétele.

Közben, 2024 augusztusában a MET budapesti és szegedi oktatási intézményeinek működését is leállították. A budapesti Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium két évvel később, 2026 augusztusában kapott újra működési engedélyt. Októberben a Szegedi Törvényszék megalapozatlannak találta a szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium alapítványi újraindítását elutasító határozatot, és új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt. Ez a döntés még nem jelentett működési engedélyt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor