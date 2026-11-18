A Dunántúl egyik legfontosabb, Szombathelyet a fővárossal összekötő 20-as számú vasútvonalán az előző kormányzati ciklusban több mint egy évig tartott a vágányzár, mivel a Lázár János vezette tárca nem végezte el a veszélyessé vált szakaszok javítását, írja Vitézy.
Bár a vonalat azóta újranyitották, a közlekedést továbbra is a rossz pályaállapotok, a sebességkorlátozások és a rendszeres késések nehezítik. Mivel az elmúlt évtizedben nem készült átfogó fejlesztési terv a szakaszra, a tárca a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében most indítja el a tervezést. A cél az, hogy a következő európai uniós költségvetési ciklus indulásakor, az újabb források megérkezésével a kivitelezés azonnal megkezdődhessen, de a későbbi megvalósításhoz hazai forrásokat is igénybe vehetnek.
A célunk mindenekelőtt a gyorsabb és megbízhatóbb InterCity-közlekedés, a késések és lassújelek visszaszorítása
– írja a miniszter. A szakemberek emellett megvizsgálják a járatok sűrítésének lehetőségét az érintett településeken, továbbá az állomások és megállóhelyek korszerűsítését, illetve akadálymentesítését.
A személyszállítás javítása mellett a teherfuvarozási kapacitás bővítése is kiemelt szempont, ami lehetővé teszi, hogy az áruszállítás egy része a közutakról a vasútra terelődjön át, hozzájárulva az utak tehermentesítéséhez és a fenntarthatóbb közlekedéshez.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv alapelvei szerint a látványberuházások helyett a valódi, az utasok által is érzékelhető eredményekre fókuszálnak.
"A korábbi gyakorlattal szakítva nem abból indulunk ki, hogy egy teljes vasútvonalat hány százmilliárd forintból lehetne átépíteni. Először azt határozzuk meg, milyen menetrendet és szolgáltatást akarunk biztosítani, majd ehhez tervezzük meg a szükséges, célzott pályafejlesztéseket" – ismertette az új tervezési szemléletet Vitézy Dávid.
Címlapkép forrása: Portfolio
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