A konzervatív CDU/CSU pártszövetségből és a balközép szociáldemokratákból (SPD) álló koalícióban régóta feszültséget okozott számos égető kérdés a nyugdíjrendszertől kezdve az egészségügyi reformokig. A maratoni egyeztetések után azonban sikerült dűlőre jutniuk a költségek mérsékléséről. Friedrich Merz értékelése szerint kifizetődtek az intenzív tárgyalások, a kormány pedig teljesíti az árak csökkentésére tett ígéretét, aminek hatását különösen a családok és a kisvállalkozások érzik majd meg.
Az állami beavatkozásra azért volt sürgető szükség, mert más országokhoz hasonlóan Németországban is drasztikusan megugrottak az energiaköltségek. A drágulást az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kirobbanása, valamint a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gázszállítmányok akadozása idézte elő.
A kormányzati tájékoztatás szerint a villamosenergia-adó csökkentése első körben a teljes következő évre, januártól decemberig lép életbe. A lakossági fogyasztók esetében az adó mértéke kilowattóránként nagyjából két centtel, a minimális 0,1 centre esik vissza. A német energia- és vízügyi szövetség (BDEW) adatai alapján egy átlagos német háztartás tavaly körülbelül 2400 kilowattóra áramot fogyasztott, így az intézkedés éves szinten nagyjából 50 eurós megtakarítást jelent számukra.
A vállalkozások ennél nagyobb könnyítésre számíthatnak, a kabinet számításai szerint ugyanis egy átlagos fodrászszalon évente több száz, míg egy szupermarket akár több ezer eurót is megspórolhat a villanyszámlán. A kormány már a tavalyi hivatalba lépésekor ígéretet tett a háztartások áramadójának mérséklésére, ám a finanszírozási viták miatt ezt a kedvezményt eddig csak bizonyos nehézipari ágazatok számára vezették be.
A villamosenergia-adó mérséklése mellett
januártól az üzemanyagárakat is maximálják, elsőként három hónapos időtartamra.
Az autósok terheit enyhítő új szabályozás a jelenleg is érvényben lévő, ám az idei év végén kifutó üzemanyagár-támogatásokat váltja fel. A kormány közleményében hangsúlyozta, hogy az üzemanyagár-plafon kifejezetten a jelenlegi válság kezelésére szolgál, így nem válik állandó intézkedéssé.
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