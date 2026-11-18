A kiadások mérséklésétől várja a hiánycsökkentés nagyobb részét a kormány, a vállalati különadók kivezetése pedig nem szerepel a 2027-es költségvetésben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a vagyonadó részletei még változhatnak a bevezetésig, az érintettek köre és az adókulcs azonban marad.

A költségvetési hiány csökkentésének kétharmadát a kiadások mérséklése adja, és egyharmada származik az adók emeléséből – mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában szerdán reggel Kármán András pénzügyminiszter, aki a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz „rengeteg” módosítót vár.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a vagyonadó nem „NER-büntetőadó”, az igazságosabb teherviselést szeretnék ezzel is kialakítani Magyarországon. Elképzelhetőnek nevezte, hogy

az új adóban annak bevezetése előtt egy-két ponton lesz változás, azonban az adóalanyi kör és az adó kulcsa nem fog változni.

A Reuters beszámolója szerint Kármán arról is beszélt, hogy a 2027-es költségvetés

nem tartalmazza a vállalati különadók kivezetését.

Középtávon várhatóan csökken ezek súlya a vállalatokat terhelő adókon belül, a részletekről azonban még nincs döntés. A jövő évi büdzsé az idei évre várt 7,5 százalék után a GDP 4,9 százalékára csökkenő hiánnyal számol.

Ahogy korábban megírtuk, a vagyonadóból 200 milliárd forint bevételt tervez a kormány. Az Állami Számvevőszék a becsléshez használt adatbázisok és a törvényjavaslat vállalatértékelési módszertanának eltérésére figyelmeztetett. Emiatt az adófizetésre kötelezettek köre is eltérhet a számításokban feltételezettől, a vagyonelemek értékelése pedig az önadózás során is nehézséget jelenthet.

A különadók közül a reklámadó tervezett visszavezetését is kritika érte. Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség elnöke szerint az intézkedés ronthatja a hazai médiacégek versenyképességét, és beruházásaik visszafogásához vezethet. A tervezet 500 millió forintos éves reklámbevételig adómentességet, felette 2,5, 4,5 és 7,5 százalékos sávos kulcsokat tartalmaz.

Parlamenti menetrend

Szerdán lezárul a 2027-es költségvetés harmincórás általános vitája, amelyből kilenc óra maradt.

Ezután a költségvetést megalapozó törvényjavaslatot tárgyalják, 140 perces időkeretben. Főbb rendelkezései:

A budapesti parkolás egységesen a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerül.

Biztos Pont Ambulancia néven új szociális ellátás jön létre a hozzátartozók közötti erőszak áldozatainak támogatására és a megelőzésre.

Rögzítik a gyermekvédelmi gondoskodásban elszenvedett bántalmazásokhoz kapcsolódó jóvátételi szolgáltatások alapvető szabályait.

2027-ben is a februári ellátás 25 százalékát fizetik ki tizennegyedik havi nyugdíjként.

Emelik a bányajáradékot, és szigorítják szabályait.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása a NAV-nál marad, nem kerül át a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert