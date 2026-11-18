A költségvetési hiány csökkentésének kétharmadát a kiadások mérséklése adja, és egyharmada származik az adók emeléséből – mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában szerdán reggel Kármán András pénzügyminiszter, aki a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz „rengeteg” módosítót vár.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a vagyonadó nem „NER-büntetőadó”, az igazságosabb teherviselést szeretnék ezzel is kialakítani Magyarországon. Elképzelhetőnek nevezte, hogy
az új adóban annak bevezetése előtt egy-két ponton lesz változás, azonban az adóalanyi kör és az adó kulcsa nem fog változni.
A Reuters beszámolója szerint Kármán arról is beszélt, hogy a 2027-es költségvetés
nem tartalmazza a vállalati különadók kivezetését.
Középtávon várhatóan csökken ezek súlya a vállalatokat terhelő adókon belül, a részletekről azonban még nincs döntés. A jövő évi büdzsé az idei évre várt 7,5 százalék után a GDP 4,9 százalékára csökkenő hiánnyal számol.
Ahogy korábban megírtuk, a vagyonadóból 200 milliárd forint bevételt tervez a kormány. Az Állami Számvevőszék a becsléshez használt adatbázisok és a törvényjavaslat vállalatértékelési módszertanának eltérésére figyelmeztetett. Emiatt az adófizetésre kötelezettek köre is eltérhet a számításokban feltételezettől, a vagyonelemek értékelése pedig az önadózás során is nehézséget jelenthet.
A különadók közül a reklámadó tervezett visszavezetését is kritika érte. Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség elnöke szerint az intézkedés ronthatja a hazai médiacégek versenyképességét, és beruházásaik visszafogásához vezethet. A tervezet 500 millió forintos éves reklámbevételig adómentességet, felette 2,5, 4,5 és 7,5 százalékos sávos kulcsokat tartalmaz.
Parlamenti menetrend
Szerdán lezárul a 2027-es költségvetés harmincórás általános vitája, amelyből kilenc óra maradt.
Ezután a költségvetést megalapozó törvényjavaslatot tárgyalják, 140 perces időkeretben. Főbb rendelkezései:
- A budapesti parkolás egységesen a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerül.
- Biztos Pont Ambulancia néven új szociális ellátás jön létre a hozzátartozók közötti erőszak áldozatainak támogatására és a megelőzésre.
- Rögzítik a gyermekvédelmi gondoskodásban elszenvedett bántalmazásokhoz kapcsolódó jóvátételi szolgáltatások alapvető szabályait.
- 2027-ben is a februári ellátás 25 százalékát fizetik ki tizennegyedik havi nyugdíjként.
- Emelik a bányajáradékot, és szigorítják szabályait.
- Az egyéni vállalkozók nyilvántartása a NAV-nál marad, nem kerül át a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Kármán András a vagyonadóról: a bevezetése előtt lesz még 1-2 változtatás
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