AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Egy gyógyszer kifejlesztésének költsége mintegy kétmilliárd dollárra rúg – érzékeltette az iparág kihívását Szalay Kristóf, a Turbine alapítója. Az összeg első hallásra ugyan meghökkentőnek hat, ám a realitás sajnos ez.

Korántsem a gyártás emészti fel azonban ezt az irdatlan mennyiségű pénzt: a kutatás-fejlesztést és a menet közben elbukó gyógyszerjelöltek költségét is a sikeres termékeknek kell kitermelniük. Hatékonyabb módszerek nélkül márpedig ez a teher tovább nőhet.

Baranyi Márton, a Portfolio Csoport projektvezetője (moderátor), Bogsch Erik, a Richter Gedeon biotechnológiai üzletág igazgatója, Szalay Kristóf , a Turbine alapítója, Szántó Zalán, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense (jobbról balra)

A Turbine abból indult ki, hogy az AI alkalmas lehet összetett biológiai rendszerek megértésére. „Az ember elég bonyolult rendszer” – fogalmazott Szalay. Ha kevesebb fejlesztés fut zsákutcába, és ritkábban kell visszatérni a tervezőasztalhoz,

olyan betegségekre, kisebb betegcsoportoknak is megérheti gyógyszert fejleszteni, amelyekre korábban nem volt gazdaságos.

A szimuláció ugyanakkor szerinte sem teszi automatikusan feleslegessé a valós teszteket. A Forma–1 példáját hozta: még a jól ismert fizikai törvényekre épülő modellekből is kimaradhatnak olyan hatások, amelyek csak a pályán jelentkeznek. Láthatólag a biológiai modellek korlátait is figyelembe kell venni, vagyis az AI nem képes minden fizikai tesztet kiváltani.

AI-gyógyszer még nincs, segítség már van

Bogsch Erik, a Richter Gedeon biotechnológiai üzletágának igazgatója rámutatott, hogy jelenleg nincs törzskönyvezett, AI által feltalált gyógyszer, de ilyen fejlesztések már eljutottak a harmadik klinikai fázisig. Az iparág ezért egyelőre inkább az emberi intelligenciát kiegészítő eszközként tekint a technológiára, vagyis az AI rövidítés ez esetben inkább Augmented Intelligence-t takar.

A legnagyobb változást a szakember a klinikai vizsgálatokban várja. Az AI rövidebb, fókuszáltabb vizsgálatokat segíthet tervezni, csökkentheti a rosszul felépített kutatásokból eredő kudarcokat, és ennek eredményeképpen az elkövetkezendő időszakban nagyságrendileg 35–45 százalékos klinikai költségeséssel lehet számolni.

Az alkalmazások már most túlmutatnak a molekulák keresésén: Bogsch szerint az AI-jal szűkíthető a preklinikai tesztek köre, és célzottabban tervezhetők az önkéntesek bevonásával zajló vizsgálatok.

Egyes gyógyszercégek digitális ikrekkel is kísérleteznek, például annak modellezésére, hogy egy adott betegnek milyen kombinációs terápia lehet megfelelő.

A gyorsabb és olcsóbb fejlesztés azonban nem oldja meg önmagában a hozzáférés problémáját. A korszerű kezelések elérhetőségében jelentős globális különbségek maradnak; ezek mérséklésében a generikus és bioszimiláris gyógyszereknek továbbra is fontos szerepük lesz.

Európa ott versenyezzen, ahol van értelme

Szántó Zalán, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense szerint Európának nem érdemes az amerikai és kínai ellátórendszerekkel a beavatkozások mennyiségében versenyeznie. Példaként egy sanghaji mellkassebészetet említett, ahol elmondása szerint évente a teljes magyarországi műtétszám hatszorosát végzik el.

Az európai előnyt Szántó inkább az individuális betegellátásban látja, jelesül:

a beteg útjának, a beavatkozásnak és a műtét utáni időszaknak a következetes nyomon követésében.

Az így keletkező, jó minőségű adatok a mesterséges intelligencia fejlesztésében is értékesek lehetnek.

A robotsebészet kapcsán hangsúlyozta: jelenleg korántsem önállóan operáló gépről van szó, minden mozdulatért a sebész felel. A pontos irányíthatóság és a részletes vizualizáció ugyanakkor az összetett esetekben is segítséget adhat. Ez különösen fontos lehet immunterápia után, amikor a megváltozott szöveti környezet nehezebbé teheti a műtétet, tette hozzá a mellkassebész szakember.

A panelrésztvevők ezen túl az alábbi kérdésköröket érintették:

A korai diagnózis és a képalkotó, illetve véralapú vizsgálatok kombinálása.

Az autoimmun és neurológiai betegségek kutatása.

A nőgyógyászati ellátásban fennmaradó hiányosságok.

Az AI szerepe az ellátási láncokban és a betegekkel való kapcsolattartásban.

Címlapkép forrása: Portfolio