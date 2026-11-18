Egy gyógyszer kifejlesztésének költsége mintegy kétmilliárd dollárra rúg – érzékeltette az iparág kihívását Szalay Kristóf, a Turbine alapítója. Az összeg első hallásra ugyan meghökkentőnek hat, ám a realitás sajnos ez.
Korántsem a gyártás emészti fel azonban ezt az irdatlan mennyiségű pénzt: a kutatás-fejlesztést és a menet közben elbukó gyógyszerjelöltek költségét is a sikeres termékeknek kell kitermelniük. Hatékonyabb módszerek nélkül márpedig ez a teher tovább nőhet.
A Turbine abból indult ki, hogy az AI alkalmas lehet összetett biológiai rendszerek megértésére. „Az ember elég bonyolult rendszer” – fogalmazott Szalay. Ha kevesebb fejlesztés fut zsákutcába, és ritkábban kell visszatérni a tervezőasztalhoz,
olyan betegségekre, kisebb betegcsoportoknak is megérheti gyógyszert fejleszteni, amelyekre korábban nem volt gazdaságos.
A szimuláció ugyanakkor szerinte sem teszi automatikusan feleslegessé a valós teszteket. A Forma–1 példáját hozta: még a jól ismert fizikai törvényekre épülő modellekből is kimaradhatnak olyan hatások, amelyek csak a pályán jelentkeznek. Láthatólag a biológiai modellek korlátait is figyelembe kell venni, vagyis az AI nem képes minden fizikai tesztet kiváltani.
AI-gyógyszer még nincs, segítség már van
Bogsch Erik, a Richter Gedeon biotechnológiai üzletágának igazgatója rámutatott, hogy jelenleg nincs törzskönyvezett, AI által feltalált gyógyszer, de ilyen fejlesztések már eljutottak a harmadik klinikai fázisig. Az iparág ezért egyelőre inkább az emberi intelligenciát kiegészítő eszközként tekint a technológiára, vagyis az AI rövidítés ez esetben inkább Augmented Intelligence-t takar.
A legnagyobb változást a szakember a klinikai vizsgálatokban várja. Az AI rövidebb, fókuszáltabb vizsgálatokat segíthet tervezni, csökkentheti a rosszul felépített kutatásokból eredő kudarcokat, és ennek eredményeképpen az elkövetkezendő időszakban nagyságrendileg 35–45 százalékos klinikai költségeséssel lehet számolni.
Az alkalmazások már most túlmutatnak a molekulák keresésén: Bogsch szerint az AI-jal szűkíthető a preklinikai tesztek köre, és célzottabban tervezhetők az önkéntesek bevonásával zajló vizsgálatok.
Egyes gyógyszercégek digitális ikrekkel is kísérleteznek, például annak modellezésére, hogy egy adott betegnek milyen kombinációs terápia lehet megfelelő.
A gyorsabb és olcsóbb fejlesztés azonban nem oldja meg önmagában a hozzáférés problémáját. A korszerű kezelések elérhetőségében jelentős globális különbségek maradnak; ezek mérséklésében a generikus és bioszimiláris gyógyszereknek továbbra is fontos szerepük lesz.
Európa ott versenyezzen, ahol van értelme
Szántó Zalán, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense szerint Európának nem érdemes az amerikai és kínai ellátórendszerekkel a beavatkozások mennyiségében versenyeznie. Példaként egy sanghaji mellkassebészetet említett, ahol elmondása szerint évente a teljes magyarországi műtétszám hatszorosát végzik el.
Az európai előnyt Szántó inkább az individuális betegellátásban látja, jelesül:
a beteg útjának, a beavatkozásnak és a műtét utáni időszaknak a következetes nyomon követésében.
Az így keletkező, jó minőségű adatok a mesterséges intelligencia fejlesztésében is értékesek lehetnek.
A robotsebészet kapcsán hangsúlyozta: jelenleg korántsem önállóan operáló gépről van szó, minden mozdulatért a sebész felel. A pontos irányíthatóság és a részletes vizualizáció ugyanakkor az összetett esetekben is segítséget adhat. Ez különösen fontos lehet immunterápia után, amikor a megváltozott szöveti környezet nehezebbé teheti a műtétet, tette hozzá a mellkassebész szakember.
A panelrésztvevők ezen túl az alábbi kérdésköröket érintették:
- A korai diagnózis és a képalkotó, illetve véralapú vizsgálatok kombinálása.
- Az autoimmun és neurológiai betegségek kutatása.
- A nőgyógyászati ellátásban fennmaradó hiányosságok.
- Az AI szerepe az ellátási láncokban és a betegekkel való kapcsolattartásban.
Címlapkép forrása: Portfolio
Meglépte a bankkártyaóriás: hamarosan tényleg a mesterséges intelligencia vásárolhat helyettünk
Magyarországról is csatlakoztak a Visa Agentic Ready programjához.
Milliárdos Nvidia-üzletek, titkolt információk? Súlyos gyanú merült fel Trump minisztere körül
Újabb botrány körvonalazódik.
Megnyitná a dohány-nagykereskedelmet a kormány, kártalanítás nélkül szűnne meg a monopólium
Átírnák a trafikok árrését és beszerzési feltételeit is, a kiskereskedelmi koncessziók egyelőre maradnának.
Kiaknázatlan CERN-lehetőségek várnak a magyar vállalatokra − Kitörési pontok a Deep Tech 2026-on
Futószalagon a kitörési pontok a magyar gazdaság számára a Deep Tech 2026-on
OTP: végleg véget érhet a lakásárak szárnyalása Magyarországon
Az OTP Csoport évzáró ingatlanpiaci elemzése.
Kiderült, mit gondolnak a Tisza-kormány első fél évéről a vállalatok
Él a vállalatok bizalma a kormány felé, de erős az óvatosság is.
Távozott a TritonLife vezérigazgatója, a Seszták-ügy egyik gyanúsítottja
Zámbó Viktor vette át az irányítást, Wáberer György már korábban visszalépett a felvásárlástól.
Kapu Tibor: Miért ne lehetnénk gyógyszergyártó nagyhatalom a világűrben?
Óriási hozzáadott értéket hordoz a magyar űrmisszió.
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?