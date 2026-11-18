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Magyarország CERN-tagsága nemcsak kutatási és képzési lehetőséget jelent, hanem piacot is a hazai vállalkozások számára − állapította meg Bajkó Márta, a CERN Work Package Leadere a Portfolio Deep Tech 2026 konferencián.

A berendezések megépítéséhez szükséges beszerzéseknél a tagállamok vállalataira támaszkodnak, miközben figyelemmel kísérik, hogyan hasznosulnak az országok befizetései a beszállítói megrendelésekben.

Bajkó Márta, a CERN Work Package Leadere

Az előadásban ismertetett 2025-ös adatok szerint Magyarország éves hozzájárulása közel 9 millió svájci frank, a CERN költségvetésének kevesebb mint egy százaléka volt.

A magyar beszállítói jelenlét ugyanakkor kifejezetten erősíthető; ehhez azonban meg kell találni a közös érdekeket és a megfelelő piaci szereplőket.

Tízéves munka a gyorsító megújításáért

Bajkó az elmúlt évtizedben az LHC nagyobb luminozitását, vagyis több ütközést és több mérési adatot célzó fejlesztéshez kapcsolódó rendszerek összeállításán és tesztelésén dolgozott. Hangsúlyozta: egy jól működő mágnes önmagában nem elég, azt is igazolni kell, hogy a teljes rendszer megfelelően működik, mielőtt a meglévő gyorsítót átalakítják.

A szupravezető mágnesek fejlesztése azért is különös fontos, mert az elméleti szimulációtól az anyagismereten át a gyártásig számos szakterületet összeköt. A nagyobb mágneses tér a gyorsítók teljesítményének növelésében is kulcsszerepet játszik.

Az AI nem elég

A mesterséges intelligencia a szimulációkban, az optimalizálásban és a mérésekben jelentős segítséget adhat. A precíziós berendezések tényleges legyártását azonban Bajkó szerint a következő években nem veszi át a szakemberektől.

A fejlesztések másik nélkülözhetetlen feltétele a nemzetközi együttműködés. Egy bemutatott, nagyjából 35 fős csapatában mintegy 12 nemzetiség képviseltette magát.

A csapatmunka az, ami igazán eredményt ad

– fogalmazott, és egyben kiemelte, hogy a kulturális sokszínűség különös hozzáadott értékkel bír.

További témák az előadásból:

A részecskefizika és a csillagászat egymást kiegészítő szerepe.

A szupravezetés és az LHC hűtése.

Nyíltan hozzáférhető publikációk, nemzetközi képzések és tudásmegosztás.

A nők szerepe a tudományban és a következő generáció inspirálása.

Címlapkép forrása: Portfolio