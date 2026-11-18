A párt jelentős fordulatot hajtott végre a korábbi álláspontjához képest: míg Le Pen néhány hónapja még lehetetlennek nevezte a jelenlegi, felosztó-kirovó rendszer kiegészítését egy tőkefedezeti pillérrel, szövetségese, Éric Ciotti hatására most mégis beemelte ezt a programjába. Az elképzelés szerint egy generáció alatt 900 milliárd eurós alapot hoznának létre a pénzpiacokon befektetett állami forrásokból, külön járulékemelés nélkül. A pénzt a társadalombiztosítási adósságot törlesztő nyugdíjtartalék-alapból, a kötelező szakképzési hozzájárulások feléből, valamint a lakhatási támogatásokat biztosító nemzeti alapokból csoportosítanák át.
A reform gerincét azonban a meglévő nyugdíjrendszer átalakítása adná: a tervek szerint azok, akik már 20 éves koruk előtt stabil állással rendelkeztek, és megszereztek 40 évnyi nyugdíjjogosultságot, 60 évesen levonás nélkül nyugdíjba mehetnének. A később munkába állókra fokozatosan szigorodó feltételek vonatkoznának: akik 23 évesen vagy később kezdték meg pályafutásukat, azoknál a nyugdíjkorhatár 62 év, a teljes nyugdíjszorzóhoz szükséges jogosultsági idő pedig 42 év lenne, szemben a Borne-féle reformban meghatározott 64 éves korhatárral és 43 évvel. (Ez nem jelenti azt, hogy mindenki 62 évesen, levonás nélkül nyugdíjba vonulhatna: ehhez a szükséges jogosultsági időt is teljesíteni kellene. Az RN javaslata ugyanakkor 67 éves kortól a hiányzó jogosultsági idő ellenére is lehetővé tenné a levonás nélküli nyugdíjszorzó alkalmazását.)
A párt saját számításai szerint azonban 2028-ban a szigorú feltételek miatt ténylegesen csak mintegy 10 500 ember – egy-egy korosztály mindössze 1,5 százaléka – járna jobban az új szabályokkal, miközben a nehéz fizikai munkát végzők kedvezményes elbírálását a bürokrácia csökkentésére hivatkozva eltörölnék.
A korhatár csökkentésének költségét – amelyet a párt a 2022-ben kommunikált 9,6 milliárd helyett immár 18,6 milliárd euróra becsül – szigorításokkal fedeznék.
- Egyrészt megszüntetnék a legalább háromgyermekes apáknak járó 10 százalékos nyugdíjpótlékot.
- Másrészt általános szabályként rögzítenék, hogy a nyugdíjba vonuláshoz kivétel nélkül mindenkinek meg kell szereznie a 160 negyedévnyi (40 évnyi) jogosultsági időt, ellenkező esetben 67 éves korig kell várniuk a teljes összegű nyugdíjra. Ez a lépés a jelenlegi igénylők felét hátrányosan érintené, különösen azokat, akiknek megszakítások voltak a pályafutásukban.
- További szigorításként egy nyugdíjjogosultsági negyedév megszerzését a befizetett összegtől függetlenül legalább 227,5 ledolgozott órához, vagyis félállású munkavégzéshez kötnék. Ez több mint egymillió olyan munkavállalót büntetne, akik ennél alacsonyabb óraszámban dolgoznak, például a takarításban, az otthoni szakápolásban vagy a gyorséttermekben.
- Emellett a munkanélküliség ideje alatt beszámítható negyedévek számát a jelenlegi korlátlanról négyre korlátoznák (55 év felett további négyet engedélyezve), a hiányzó negyedévek miatti nyugdíjlevonás mértékét pedig a duplájára, negyedévenként 2,5 százalékra emelnék.
Közgazdászok és politikai riválisok egyaránt élesen bírálták a tervezetet: Gilbert Cette és Michaël Zemmour közgazdászok rámutattak, hogy a szigorítások leginkább az alacsony keresetűeket, a bizonytalan állásokban dolgozókat és a nőket sújtják, akiknek így jelentős része csak 67 évesen mehetne nyugdíjba.
Paradox módon a vesztesek között felülreprezentáltak lennének a fizikai munkások és a pályakezdőként tartósan állást kereső, szakképzetlen fiatalok, akik az RN törzsszavazóinak számítanak.
A politikai ellenfelek részéről Paul Midy, a kormányzó Renaissance képviselője pénzügyi csalásnak nevezte a programot, amely szerinte sokak jogainak megnyirbálásával finanszíroz egy délibábot. Bruno Retailleau, a jobboldali Köztársaságiak (LR) elnökjelöltje pedig arra figyelmeztetett, hogy a lakhatási és szakképzési alapok elvonása nem valódi finanszírozás, csupán a költségek áthárítása az adófizetőkre és a munkavállalókra, hiszen az onnan ellátott feladatok nem szűnnek meg.
Címlapkép forrása: Adnan Farzat/NurPhoto via Getty Images
Bekeményít a kormány a közmunkásoknál
2027-ben alaposan a körmére néznek a közfoglalkoztatási programoknak.
Elhúzódó háborúra készül a világ egyik leggazdagabb hatalma, az Egyesült Államok segítségében bíznak
Hónapok múlva érhetik el az eredményeket.
Mindenki az adósságról beszél, pedig egész más tartja sakkban Európát
Ez viszont új lehetőségeket is teremt.
Kiderült az igazság Marine Le Pen radikális nyugdíjterveiről: tömegek járnának rosszul vele
Közgazdászok élesen bírálták a francia elnökjelölt terveit.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben? - Interaktív online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Török Gábor kritizálja a Tisza Párt új tervét, Magyar Péter azonnal reagált
Észszerű változtatást javasol az elemző, kétértelmű választ adott a miniszterelnök.
Összejátszhatott a Fidesz-kormány az oroszokkal a magyar választásoknál, eljárást indítottak az ügyben
Állítólag Szijjártó Péter akkori miniszter kapott az orosz titkosszolgálatoktól anyagokat.
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?