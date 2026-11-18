A párt jelentős fordulatot hajtott végre a korábbi álláspontjához képest: míg Le Pen néhány hónapja még lehetetlennek nevezte a jelenlegi, felosztó-kirovó rendszer kiegészítését egy tőkefedezeti pillérrel, szövetségese, Éric Ciotti hatására most mégis beemelte ezt a programjába. Az elképzelés szerint egy generáció alatt 900 milliárd eurós alapot hoznának létre a pénzpiacokon befektetett állami forrásokból, külön járulékemelés nélkül. A pénzt a társadalombiztosítási adósságot törlesztő nyugdíjtartalék-alapból, a kötelező szakképzési hozzájárulások feléből, valamint a lakhatási támogatásokat biztosító nemzeti alapokból csoportosítanák át.

A reform gerincét azonban a meglévő nyugdíjrendszer átalakítása adná: a tervek szerint azok, akik már 20 éves koruk előtt stabil állással rendelkeztek, és megszereztek 40 évnyi nyugdíjjogosultságot, 60 évesen levonás nélkül nyugdíjba mehetnének. A később munkába állókra fokozatosan szigorodó feltételek vonatkoznának: akik 23 évesen vagy később kezdték meg pályafutásukat, azoknál a nyugdíjkorhatár 62 év, a teljes nyugdíjszorzóhoz szükséges jogosultsági idő pedig 42 év lenne, szemben a Borne-féle reformban meghatározott 64 éves korhatárral és 43 évvel. (Ez nem jelenti azt, hogy mindenki 62 évesen, levonás nélkül nyugdíjba vonulhatna: ehhez a szükséges jogosultsági időt is teljesíteni kellene. Az RN javaslata ugyanakkor 67 éves kortól a hiányzó jogosultsági idő ellenére is lehetővé tenné a levonás nélküli nyugdíjszorzó alkalmazását.)

A párt saját számításai szerint azonban 2028-ban a szigorú feltételek miatt ténylegesen csak mintegy 10 500 ember – egy-egy korosztály mindössze 1,5 százaléka – járna jobban az új szabályokkal, miközben a nehéz fizikai munkát végzők kedvezményes elbírálását a bürokrácia csökkentésére hivatkozva eltörölnék.

A korhatár csökkentésének költségét – amelyet a párt a 2022-ben kommunikált 9,6 milliárd helyett immár 18,6 milliárd euróra becsül – szigorításokkal fedeznék.

Egyrészt megszüntetnék a legalább háromgyermekes apáknak járó 10 százalékos nyugdíjpótlékot.

Másrészt általános szabályként rögzítenék, hogy a nyugdíjba vonuláshoz kivétel nélkül mindenkinek meg kell szereznie a 160 negyedévnyi (40 évnyi) jogosultsági időt, ellenkező esetben 67 éves korig kell várniuk a teljes összegű nyugdíjra. Ez a lépés a jelenlegi igénylők felét hátrányosan érintené, különösen azokat, akiknek megszakítások voltak a pályafutásukban.

További szigorításként egy nyugdíjjogosultsági negyedév megszerzését a befizetett összegtől függetlenül legalább 227,5 ledolgozott órához, vagyis félállású munkavégzéshez kötnék. Ez több mint egymillió olyan munkavállalót büntetne, akik ennél alacsonyabb óraszámban dolgoznak, például a takarításban, az otthoni szakápolásban vagy a gyorséttermekben.

Emellett a munkanélküliség ideje alatt beszámítható negyedévek számát a jelenlegi korlátlanról négyre korlátoznák (55 év felett további négyet engedélyezve), a hiányzó negyedévek miatti nyugdíjlevonás mértékét pedig a duplájára, negyedévenként 2,5 százalékra emelnék.

Közgazdászok és politikai riválisok egyaránt élesen bírálták a tervezetet: Gilbert Cette és Michaël Zemmour közgazdászok rámutattak, hogy a szigorítások leginkább az alacsony keresetűeket, a bizonytalan állásokban dolgozókat és a nőket sújtják, akiknek így jelentős része csak 67 évesen mehetne nyugdíjba.

Paradox módon a vesztesek között felülreprezentáltak lennének a fizikai munkások és a pályakezdőként tartósan állást kereső, szakképzetlen fiatalok, akik az RN törzsszavazóinak számítanak.

A politikai ellenfelek részéről Paul Midy, a kormányzó Renaissance képviselője pénzügyi csalásnak nevezte a programot, amely szerinte sokak jogainak megnyirbálásával finanszíroz egy délibábot. Bruno Retailleau, a jobboldali Köztársaságiak (LR) elnökjelöltje pedig arra figyelmeztetett, hogy a lakhatási és szakképzési alapok elvonása nem valódi finanszírozás, csupán a költségek áthárítása az adófizetőkre és a munkavállalókra, hiszen az onnan ellátott feladatok nem szűnnek meg.

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