Bizalmi fordulat a választások után, de továbbra is az óvatosság az úr
Keszte Róbert, a DUIHK elnöke a jelentés bemutatásakor elmondta, hogy az adatok rekordszámú, 267 vállalat véleményét tükrözik. A Kamara vezetője kiemelte, hogy a felmérés releváns információkkal szolgál mindenkinek, immár 30 évre visszanyúló történetével pedig ritka hosszú és konzisztens idősort kínál a felhasználó számára. A felmérés a több mint 3400 céget megkérdező World Business Outlook nemzetközi kutatás része volt, az adatfelvétel szeptember 29. és október 21. között zajlott.
Keszte Róbert előadásában kitért rá, hogy a kamarai tagvállalatok hazai szerepvállalása továbbra is nagyon jelentős: a német befektetők a teljes magyarországi vállalati szektor hozzáadott értékének csaknem 12 százalékát adják, miközben több mint 235 ezer embernek adnak munkát.
A Kamara elnöke szerint a választásokkal jelentős bizalmi fordulat történt a vállalati kilátásokban:
a gazdasági szereplők bizalmat szavaztak az új kormánynak, ami ugyanakkor elvárás is volt az átláthatóbb, transzparensebb, versenyképesebb gazdaságpolitika felé.
A Kamara elnöke megerősítette, hogy a bizakodás egyelőre kitart, de „ez egy óvatos bizakodás”. Hangulatukban a magyar cégek utolérték a regionális szomszédok szintjét, a saját üzleti kilátások és a beruházási tervek viszont a régiós országokéhoz hasonlóan gyengék.
Az óvatosság még mindenkiben ott van, mert nem tudni, hogy az új kormány ígéretei megvalósulnak-e, ez pedig kihat a beruházási döntésekre és a munkaerőfelvételre
- magyarázta az adatokat a Kamara vezetője. Keszte Róbert szerint tehát növekedési fordulat egyelőre még nincs Magyarországon, a kisebb és kevésbé exportorientált cégek mindazonáltal valamivel derűlátóbbak a nagy iparvállalatoknál, ami egybevág azokkal az előrejelzésekkel, amelyek szerint 2027-ben inkább a belföldi kereslet húzza a gazdaságot.
Pozitívak a vállalati várakozások, de nem látszik fordulat a beruházásokban és a munkaerőpiacon sem
A konjunktúrafelmérés részleteit annak szerzője, Dirk Wölfer mutatta be. A közgazdász szerint a 2026 őszi felmérés legfontosabb üzenete, hogy szinte minden mutatón látszik a hangulatjavulás a magyar gazdaságban:
a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése és a gazdasági várakozások egyaránt azt támasztják alá, hogy a vállalatok kedvezően fogadták a kormányváltást és a megkezdődő gazdaságpolitikai reformokat.
A magyarországi gazdasági várakozások jelenlegi szintje régiós szempontból is kiemelkedő, hiszen az Egyesült Államok után hazánkban a legoptimistább a jövőbeli makrogazdasági kilátások megítélése.
Mindezek ellenére a vállalatok beruházási szándéka visszaesett a legutóbbi felmérés óta, miközben a foglalkoztatásban a bővítési és csökkentési tervek nagyjából kiegyenlítik egymást, a válaszadók 52 százaléka pedig változatlan létszámmal számol.
A legnagyobb üzleti kockázatként a kereslet gyengeségét említik a vállalatok, bár az így nyilatkozók aránya a márciusi 72 százalékról 58 százalékra csökkent. Az energiaárakat a válaszadók 46, a munkaerőköltségeket 44 százalékuk tartja kockázatnak, míg a munkaerőhiányt már csak 31 százalékuk (2022-ben ez még 61 százalék volt).
A forint - elmúlt fél évben túl erőssé vált - árfolyamát a válaszadók 43 százaléka jelölte meg kockázatként, amely ezzel a negyedik legfontosabb tényező lett, miközben az ipari vállalatok esetében az energiaárakkal együtt az első (54 százalék). Mindez azt mutatja, hogy az árfolyam tervezhetősége csökkent a tavaszi felmérés elkészülte óta. A jelentés szerint a forint viszonylagos erőssége főként a 100–999 fős cégeket terheli, e körben több mint 61 százalék jelölte meg kockázatként.
Ellátási láncok zavaraira már csak a megkérdezettek 12 százaléka hivatkozik (ez tavasszal még 29 százalék volt), míg a gazdaságpolitikai bizonytalanságot a vállalatok 36, a jogbiztonság hiányát 13 százaléka említi, szemben a márciusi 52 és 32 százalékkal.
Vegyesen látják a Tisza-kormány első fél évét a vállalatok
Dirk Wölfer előadásában hangsúlyozta, hogy a konjunktúrajelentés kiemelten foglalkozott a Tisza-kormány gazdaságpolitikájának első fél évével. Az uniós kapcsolatok rendezésével a válaszadók elsöprő többsége elégedett, illetve a jogbiztonság terén tett lépések is inkább pozitívak. A jelentés megerősíti, hogy a hosszú távú gazdaságpolitikai intézkedések (oktatás és szociális ellátórendszer helyzete, innovációs képesség, kkv-k támogatása) irányát egyelőre még nem lehet objektíven megítélni,
az energiaellátás és a munkaerő-ellátás területén viszont a vállalatok szerint gyors és nagy változásokra lenne szükség.
Egyre erősebben szorítja a vállalatokat a kínai verseny, uniós védelemre van szükség
A jelentés egy külön fejezete a kínai verseny gazdasági kihívásaival és az arra adott válaszokkal foglalkozott. Az adatokból kiderült, hogy a magyarországi válaszadók 21 százaléka érez erős vagy nagyon erős versenynyomást a kínai vállalatok részéről (ez nagyjából megfelel az európai átlagnak), míg az iparban ez az arány 41 százalék. A megkérdezett vállalatok közel fele nyilatkozott úgy, hogy nem szembesül a kínai verseny kihívásaival.
A cégek a kihívásokra leginkább termékinnovációval válaszolnának (47 százalék), de hangsúlyos az új piacok keresése (43 százalék), a költségcsökkentés (39 százalék) és a helyi kínai vállalatokkal való együttműködés is (30 százalék). Jó hír, hogy kivonulásban vagy a beruházások áthelyezésében szinte egyáltalán nem gondolkodnak a vállalatok.
A megkérdezett vállalatok kétharmada ugyanakkor erőteljesebb uniós kereskedelempolitikai védelmet támogatna még akkor is, ha az saját cégének hátrányt okozna.
Címlapkép forrása: EU
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