A nemzetközi újságíró-konzorcium által feldolgozott iratok szerint a Deutsche Bank még 2005 környékén ajánlotta fel az adóoptimalizálási konstrukciót az Aldi Nordot irányító két családi alapítványnak, a Jakobus-Stiftungnak és a Markus-Stiftungnak. A tranzakciók célja az volt, hogy az alapító Albrecht család örökösei szinte teljesen adómentesen tehessék pénzzé meglévő befektetéseiket. Ezek között repülőgépek, konténerhajók és kompok mellett olyan produkciók filmjogai is szerepeltek,
mint a Halálos iramban 2. és a 8 mérföld.
Bár a német állam a következő években bezárta az ügyleteket lehetővé tevő jogi kiskaput, az adóhatóság egy 2011-es vizsgálat során visszamenőleg is kifogásolta a struktúrát.
A Deloitte becslése szerint a 335 millió eurós adóhátralékból több mint 200 millió euró az Aldi tulajdonosait terhelte volna, míg a fennmaradó rész a többi érintett felet kártalanító Deutsche Bankra hárult. Bár az alapítványok fellebbeztek, a pénzintézet saját tanácsadói is túl agresszívnak minősítették a konstrukciót, és magasnak ítélték a pervesztés kockázatát. Időközben a felhalmozódott késedelmi kamatok miatt az alapítványokat fenyegető adóteher becsült összege már megközelítette
a félmilliárd eurót.
A Deutsche Bank évekig küzdött azért, hogy ügyfelei közé csábítsa a korábban rivális pénzintézetekkel dolgozó és velük szemben fenntartásokkal élő Albrecht családot, akik 2017-re a bank legfontosabb partnereivé váltak. Az adóvita miatt azonban komoly belső egyeztetés indult arról, mennyit ér meg a pénzintézetnek az örökösök megtartása. Az egyik vezető kiszámolta, hogy a család vagyonkezeléséből származó évi 13 millió eurós bevétel több mint 80 százalékát felemésztik a költségek. Emiatt pénzügyileg nem érte volna meg kifizetni azt a mintegy 80 millió eurót, amelyet a családi alapítványok vártak a banktól az adóhatósággal kötendő egyezségükhöz való hozzájárulásként.
A bank vezetése – köztük a jelenlegi vezérigazgató, Christian Sewing – végül úgy döntött, hogy az ügyfelek háta mögött különalkut köt az ügyletben érintett másik pénzintézettel a saját részük rendezésére, vállalva ezzel egy esetleges per kockázatát. Nem sokkal később a filmjogokat birtokló Jakobus-Stiftung visszavonta az adómegállapítással szembeni fellebbezését, és 160 millió eurós kártérítési pert indított a Deutsche Bank ellen. Az alapítvány 2021-ben másodfokon elvesztette a pert, a bíróság ugyanis kimondta, hogy a bank nem vállalt garanciát a kedvező adózási kimenetelre. A másik családi alapítvány, a Markus-Stiftung ezzel szemben kitartott a jogorvoslat mellett, és 2019-ben pert nyert az adóhatósággal szemben.
A súlyos konfliktus ellenére a pénzintézet és a kiskereskedelmi lánc üzleti kapcsolata nem szakadt meg. A Deutsche Bank 2020-ban tanácsadóként vett részt abban a 735 millió eurós tranzakcióban, amelynek keretében az Aldi Nord felvásárolta a Leader Price szupermarketláncot, sőt a hitelektől hagyományosan ódzkodó vállalatnak 200 millió eurós finanszírozást is biztosított az ügylethez. A kiszivárgott dokumentumokban szereplő állításokat sem a bank, sem az érintett alapítványok nem kívánták érdemben kommentálni. Az Aldi Nord és a Jakobus-Stiftung csupán annyit közölt, hogy mindenkor a jogszabályoknak megfelelően jártak el, és maradéktalanul teljesítették adófizetési kötelezettségeiket.
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