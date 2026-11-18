A pekingi Pejhang Egyetem munkatársai a rangos Nature Communications tudományos folyóiratban mutatták be a találmányt. A kísérletek során az új rendszer felülmúlta a népszerű hajnövesztő szerek, például a Rogaine hatóanyagaként ismert minoxidil teljesítményét is.

A különleges fésű fogaiba eltérő magasságú elektródákat és gyógyszerhordozó molekulákat építettek be.

A fésülködés kiváltotta elektromos stimuláció és a hatóanyagok mélyre juttatása együttesen elektromos mezőt hoz létre közvetlenül a hajhagymák környezetében. A technológiát eddig egereken tesztelték, és a hagyományos, helyileg alkalmazott minoxidilos kezelés nagyjából 70 százalékos eredményével szemben a fésű egyetlen hónap alatt közel 100 százalékos sikert ért el a szőrzet helyreállításában.

A férfias típusú kopaszodás rendkívül gyakori állapot, amely élete során a férfiak akár 80 százalékát is érintheti. A jelenség komoly lelki terhet jelenthet és ronthatja az életminőséget, a jelenlegi kezelési lehetőségek azonban meglehetősen korlátozottak. A már említett minoxidil lassíthatja a hajhullást, de a látható eredményre akár egy évet is várni kell, a hatás fenntartásához pedig a szert életfogytig alkalmazni kell. Emellett a készítmény fejbőrirritációt és fejfájást is okozhat.

Egy másik elterjedt gyógyszer a korai szakaszban hatásos finaszterid (amelyet Propecia néven is forgalmaznak), ám ennek lehetséges mellékhatásai között a merevedési zavar és a depresszió is szerepel.

Mindezek mellett népszerű a hajbeültetés is, amelynek során a fejbőr ellenállóbb területeiről – például a tarkóról és az oldalsó részekről – ültetnek át hajhagymákat a kopaszodó részekre. Ez a műtéti beavatkozás azonban fájdalmas és rendkívül költséges eljárás.

A Detangle fésűt embereken egyelőre még nem próbálták ki,

az egérkísérletek eredményei azonban jó kiindulópontot jelentenek a humán alkalmazás kifejlesztéséhez. A klinikai vizsgálatok megkezdése előtt a kutatóknak még további teszteket kell elvégezniük az eszköz biztonságosságának és hatékonyságának igazolására.

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