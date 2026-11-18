A konferencián tartott beszédében Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a hazai gyógyszerellátás egyik legfontosabb tartópillérének nevezte a gyógyszer-nagykereskedőket. „Egy olyan szektorról beszélünk, amely egyszerre szembesül a globális ellátási láncok problémáival, a szigorú hatósági és uniós minőségbiztosítási követelmények folyamatos növekedésével, valamint a működési, raktározási és logisztikai költségek emelkedésével. Mindezt egy szigorúan szabályozott árrésrendszer és kiszámíthatatlanul alakuló kereslet mellett teszik."
Kiemelte: „a minisztérium pontosan látja, hogy a tartós stabilitáshoz és a jövő kihívásainak kezeléséhez rendszerszintű intézményi fordulatokra van szükség. Ezért döntöttünk úgy, hogy új alapokra helyezzük a gyógyszerügyi igazgatást." Ennek eredményeként - tette hozzá -
november 1-jén felállt, vagyis önálló szervezetként újraalakult az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI).
Mint ismert az OGYI 2011-ben vesztette el önállóságát, és olvasztották be egy nagyobb szervezetbe.
Az államtitkár kiemelte: az Egészségügyi Minisztérium és a OGYI elkötelezett szakmai partnerként tekint a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségére. E partnerség egyik legfontosabb és legsürgetőbb közös feladatának a gyógyszerhiányok megelőzését nevezte.
Szepezdi Zsuzsanna, az újjáalakult Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) főigazgatója előadásában kihangsúlyozta:
az elmúlt években a gyógyszerhiányok kezelése egyre nagyobb feladatot jelent a gyógyszerellátás valamennyi szereplője számára.
"A nagykereskedők készletinformációi, logisztikai lehetőségei és nemzetközi kapcsolatai sok esetben segítenek a hiányok leküzdésében és az alternatív beszerzési lehetőségek feltárásában. Ilyen helyzetben különösen fontos a gyors és pontos információcsere" - hangsúlyozta Szepezdi Zsuzsanna.
Az OGYI főigazgatója azt is elmondta: céljuk az, hogy Magyarország tovább erősítse és hosszú távon stabilizálja szerepét a közép-kelet-európai régió egyik biztonságos és megbízható gyógyszer-nagykereskedelmi központjaként. „Hazánk földrajzi elhelyezkedése, gyógyszeripari kapcsolatai és fejlett nagykereskedelmi infrastruktúrája jó alapot ad ehhez. A magyar nagykereskedők szakmai tudása és az elmúlt évek beruházásai pedig lehetővé teszik, hogy Magyarország még nagyobb szerepet vállaljon a régió gyógyszerellátásában. A regionális szerep erősítése újabb beruházásokat és fejlesztéseket hozhat Magyarországra, ugyanakkor a terjeszkedés nem veszélyeztetheti a hazai gyógyszerellátást” - hangsúlyozta az OGYI főigazgatója.
Napi 1,6 millió doboz kiszállított gyógyszer
A kilenc tagvállalatból álló GYNSZ-hez 34 logisztikai központ és átrakó raktár tartozik, amelyek több mint 2200 közforgalmú és közel 70 intézeti gyógyszertárat, valamint több mint 150 kórházat látnak el gyógyszerekkel. A gyógyszer-nagykereskedő cégek az elmúlt öt évben több mint 35 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre. Ennek részeként a raktárterület 28%-kal, a raklapos tárhelyek száma 117%-kal, a hűtőkapacitás pedig 30%-kal nőtt.
A nagykereskedők naponta 1,6 millió doboz gyógyszert szállítanak a gyógyszertárakba, kórházakba. Egy gyógyszertár akár napi 4-5 nagykereskedői szállítást is kaphat. A gyakori kiszállításoknak köszönhetően a gyógyszertáraknak kevesebb készletet kell helyben tartaniuk, ami jelentősen csökkentheti a patikák készletezési és logisztikai terheit.
Kaló Tamás, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GYNSZ) elnöke is kitért előadásában a gyógyszerhiányok kérdésére. Ennek kapcsán elmondta: a zavarok jelentős része a nemzetközi gyártási és ellátási láncban keletkezik. Mindamellett hozzátette: „azt is tudjuk, hogy nekünk Magyarországon ezzel a kérdéssel dolgunk van. Megoldani nyilvánvalóan nem fogjuk tudni, de enyhíteni igen”. Kiemelte: a nagykereskedők a maguk részéről úgy tudják enyhíteni a problémákat, hogy alternatív hazai és külföldi beszerzési forrásokat keresnek.
A gyógyszer-nagykereskedő cégeket érintő kihívások kapcsán kiemelte, hogy
a kórházak hosszú fizetési határideje, és ezek túllépése az utóbbi években jelentős likviditási kihívást jelentettek a gyógyszer-nagykereskedők számára.
Neuralgikus pontként beszélt arról is, hogy
a nagykereskedelmi forgalom körülbelül 68 százalékát kitevő tb-támogatott termékek esetében az árrés 15 év alatt 6%-ról 4,4%-ra csökkent.
Hozzátette: a támogatott termékek degresszív árrése (vagyis az ár emelkedésével az alkalmazható árrés százalékos aránya csökken) 22 éve nem emelkedett. Összességében kihangsúlyozta:
a gyenge megtérülés veszélyezteti a folyamatos gyógyszerellátást, visszafoghatja a beruházásokat.
A konferenciát követő sajtótájékoztatón Kaló Tamás a lejárt kórházi adósságok kapcsán kérdésre válaszolva nem árult el konkrét összeget, hogy mekkora a GYNSZ felé fennálló tartozások mértéke. A Portfolio azon kérdésére, hogy volt-e már olyan eset, amikor a fizetési késedelem miatt a GYNSZ tagvállalatai korlátoztak kórház felé történő szállítást, Kaló Tamás leszögezte: "nem célunk, hogy a kórházi gyógyszerellátás bármilyen módon korlátozódjon, ilyenre soha nem is került sor".
A gyógyszerhiányokat érintő kérdésünkre azt is elmondta: nagyon-nagyon ritka esetben fordul elő, hogy a hiánycikknek számító gyógyszert helyettesítő készítményből is hiány lép fel.
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