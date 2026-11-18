Már csütörtöktől hatályos az az intézkedés, mely szerint a várólistáról a programba bevont csípő- és térdprotézisműtéteket 30 százalékkal megemelt alapdíjon számolhatják el a kórházak.

A többlet 80 százalékát a pénz beérkezésétől számított 60 napon belül az orvosok, a szakdolgozók és a műtétek szervezésében részt vevők díjazására kell fordítani.

A fennmaradó ötödből többek között a műtők többletköltségét és a betegutak szervezését fedezhetik. Jövő áprilistól a 30 százalékos többletből öt százalékpont már csak az előírt műtéti adatok és a betegek tapasztalatait mérő kérdőívek alapján számolható el.

Januártól a várólista kezelőjének kell kezdeményeznie a kezelőorvosnál a műtét előtti vizsgálatokhoz szükséges beutalók kiadását. A rendelet arra is kitér, mi történik, ha a beteg azért halasztja el a műtétet, mert másik orvost választ, aki hamarabb tudja megműtani.

Ennek értelmében, ha az új időpont megfelel az előjegyzés feltételeinek, a beteg átkerül a várólistáról az előjegyzési listára. Így a várólistán szereplők száma már a műtét előtt csökkenhet, miközben a beteg még az ellátásra vár.

A Portfolio szeptemberi beszámolója szerint csak térdprotézisműtétre közel 22 ezren vártak Magyarországon, az átlagos várakozási idő 294 nap volt. A Tisza a választási kampányban azt vállalta, hogy 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban hat hónapra szorítja le a maximális várakozást.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban délutáni és hétvégi műtéteket is kilátásba helyezett, hogy a kórházak több beteget tudjanak megoperálni. A most kihirdetett szabályok ennek egyik gyakorlati kérdését rendezik már csütörtöktől: meghatározzák, mennyi többletdíjat számolhat el a kórház, és abból mennyit kell továbbadnia a dolgozóknak. A másik intézményben elérhető korábbi időpont felajánlására májustól lesz kötelező az új eljárás.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert