Az ÁNYK kivezetésének bejelentése óta a vállalkozások egyik legfontosabb kérdése, hogy mikor és milyen formában válik kötelezővé az e-áfa-rendszer használata. Az már korábban is látható volt, hogy az adóbevallások jövője egyre inkább a gép-gép kapcsolaton alapuló, strukturált elektronikus adatszolgáltatás irányába mozdul el, az átállás konkrét menetrendjéről azonban eddig viszonylag kevés információ állt rendelkezésre. Az már a NAV októberi tájékoztatójából kiderült, hogy az adóhatóság a fokozott bevezetést javasolja, a parlament elé október 27-én benyújtott T/927. számú törvényjavaslat azonban végre jogszabályi szinten is tartalmaz részletes szabályokat arról, hogy mely adózók számára és milyen ütemezés szerint válhat kötelezővé az e-áfa-rendszer használata.

Fontos ugyanakkor, hogy egyelőre törvényjavaslatról van szó, ezért a jelenleg ismert szabályok még változhatnak.

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Két lépcsőben vezetnék be a kötelező e-áfa-t

A törvényjavaslat szerint az e-áfa kötelező használata két lépcsőben valósulna meg.

A legnagyobb adózók: 2027. július 1.

Az első körben azok az adóalanyok térnének át kötelezően az új rendszerre, amelyek 2026-ban a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkeznek, a 2026. szeptember 1-jét magában foglaló időszakban havi áfabevallásra kötelezettek, és belföldön gazdasági céllal letelepedettek.

Ők 2027. július 1-jétől lennének kötelesek az e-áfa használatára.

A NAV az érintetteket 2026. december 15-ig elektronikusan értesítené, ugyanakkor a kötelezettséget nem maga az értesítés, hanem a törvényi rendelkezés keletkeztetné.

Minden további áfabevalló: 2028. január 1.

A második szakaszban, 2028. január 1-jétől a kötelező e-áfa-használat főszabály szerint valamennyi további áfabevallóra kiterjedne, néhány kivételtől eltekintve.

A tervezet alapján így már nemcsak az látható, hogy az ÁNYK kivezetése elkerülhetetlen, hanem az átállás várható ütemezése is.

Az A60-as összesítő nyilatkozat is bekerülne az e-áfa-rendszerbe

A változások nem kizárólag az áfabevallásokat érintik.

A javaslat szerint 2027-től az A60-as összesítő nyilatkozat is benyújtható lenne az e-áfa-rendszeren keresztül. Az adózók bizonyos esetekben akár tranzakciónként is szolgáltathatnának adatot közösségi ügyleteikről.

Erre azért van szükség, mert miközben az e-áfa tranzakciószintű adatokkal dolgozik, az uniós tagállamok közötti adatcsere továbbra is aggregált adatokat használ.

A gyakorlatban ez azt eredményezheti, hogy az A60-as nyilatkozat előállításához nem szükséges külön aggregációs folyamatot kialakítani, az analitikában rendelkezésre álló részletes adatok elegendőek lehetnek.

Kikerülhetnek a fordított adózású részletező lapok

A törvényjavaslat további egyszerűsítést is tartalmaz.

A jelenlegi szabályok szerint a fordított adózású ügyletekhez kapcsolódó 07-es és 08-as részletező lapokat külön kell benyújtani. A tervezet alapján ezek a mellékletek megszűnnének.

Amennyiben a szabályozást a jelenlegi formájában fogadják el, 2027-től sem az M2M adatstruktúrában, sem az ÁNYK-s áfabevallásban nem kellene ezekkel az adatokkal külön számolni.

A 2765 lehet az utolsó ÁNYK-s áfabevallás

A NAV által ismertetett menetrend alapján nem készülne 2865-ös ÁNYK-s áfabevallás.

Az utolsó ilyen nyomtatvány a 2765-ös lenne. Emellett nem jelenne meg alternatív áfabevallási űrlap az ONYA rendszerében sem, és 2028-tól az általános NAV M2M-csatorna sem lenne használható áfabevallási célra.

A jövőben az áfabevallások benyújtásának két alapvető módja maradna:

az e-áfa webes felülete,

az e-áfa M2M megoldás.

A jogalkotó ugyanakkor átmeneti időszakot is biztosítana.

A 2027. december 31-ét magában foglaló bevallási időszakra vonatkozó áfabevallásokat még a jelenlegi rendszerben is be lehetne nyújtani. Ez a havi bevallók esetében a 2027 decemberi, a negyedéves bevallóknál a 2027. negyedik negyedévi, az éves bevallóknál pedig a 2027-es éves bevallást jelentheti.

A NAV tájékoztatása szerint a 2765-ös nyomtatvány utolsó benyújtására így várhatóan 2028 elején kerülhet sor, bár ennek pontos időpontjához további jogszabályi rendelkezések szükségesek.

Miért érdemes már most készülni?

Első látásra felmerülhet a kérdés, hogy miért kellene már most foglalkozni az e-áfa-ra történő átállással, ha a kötelezettség sok vállalkozás számára csak 2028-tól válik aktuálissá.

A NAV fejlesztői fórumán ismertetett példák alapján az e-áfa M2M-megoldás bevezetése jelentős előkészítést igényelhet.

A megfelelő áfaanalitikához többek között szükség lehet:

bizonylatszintű azonosíthatóságra,

megfelelő adókód-struktúrára,

helyesen kialakított levonási logikára,

a korrekciók strukturált kezelésére.

A 2027 közepén átálló vállalkozások számára további kihívást jelenthet az évközi rendszerátállás, mivel a hagyományos és az e-áfa-standard szerinti adatszerkezeteket össze kell kapcsolniuk.

A NAV ezért a próbabeküldéseket és a párhuzamos működtetést is kifejezetten javasolja.

Az e-áfa nemcsak megfelelési kötelezettség

Az új rendszer ugyanakkor nem kizárólag szabályozói oldalról jelent változást.

Az e-áfa M2M lehetőséget teremthet arra is, hogy a vállalkozások automatizálják áfabevallási folyamataikat.

A rendszerben:

a strukturált adatok automatikusan továbbíthatók,

a NAV validációi már a tényleges benyújtás előtt lefuthatnak,

a feldolgozott bevallási adatok visszakérdezhetők és ellenőrizhetők.

A NAV további validációkat is tervez, ami hosszabb távon egyre inkább a strukturált, automatizált és kontrollált adózási folyamatok irányába terelheti a vállalkozásokat.

A manuális adatgyűjtés és az Excel-alapú egyeztetések szerepe csökkenhet, miközben javulhat az adatminőség és mérséklődhet az emberi hibákból fakadó kockázat.

Már nem az a kérdés, hogy jön-e az e-áfa

A részletszabályok a jogalkotási folyamat során még változhatnak, az irány azonban már most jól látható.

A kötelező e-áfa első üteme várhatóan 2027 közepén indulhat el, 2028-tól pedig az új rendszer használata válhat általánossá.

A vállalkozások számára ezért a következő időszak legfontosabb feladata annak felmérése lehet, hogy jelenlegi áfaanalitikájuk és bevallási folyamataik mennyiben alkalmasak az e-áfa M2M követelményeinek teljesítésére.

A szükséges adatok rendelkezésre állása, az adókódok megfeleltetése, a manuális korrekciók kezelése, valamint az ERP-rendszerek fejleszthetősége egyaránt olyan kérdés, amelyet célszerű még a kötelező átállás előtt megvizsgálni.

Azok a vállalkozások, amelyek időben megkezdik a felkészülést, az e-áfa-ra való átállást nem feltétlenül újabb compliance-feladatként, hanem működési és folyamatfejlesztési lehetőségként élhetik meg.

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