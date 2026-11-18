Egész napos figyelmeztető sztrájkra készülnek az Audi ingolstadti üzemében november 20-án, pénteken, miután tovább éleződött a konfliktus a német IG Metall szakszervezet és a munkáltatók között. A munkabeszüntetés a gyártást és az adminisztratív területeket egyaránt érintheti, a szakszervezet pedig egyenesen az üzem teljes leállítását helyezte kilátásba – számolt be a BR24.

A sztrájkról november 17-én, kedden döntöttek az IG Metall helyi képviselői, a munkabeszüntetés előkészületei pedig már javában zajlanak.

A tiltakozáshoz az Audi valamennyi műszakjából és részlegéből csatlakozhatnak dolgozók, így a termelés mellett az irodai munkavégzés is leállhat.

Leállítjuk a gyárat”

– fogalmazott Karola Frank, az IG Metall Audi-üzemi képviseletének vezetője, aki szerint a munkáltatók a jelenlegi bértárgyalások során olyan, évtizedek alatt kivívott munkavállalói jogokat kérdőjeleznek meg, amelyekből a szakszervezet nem hajlandó engedni.

A konfliktus középpontjában a bérek és a munkafeltételek állnak:

Az IG Metall 12 hónapra szóló, 5 százalékos béremelést követel, valamint nyereségrészesedést szeretne elérni a jól teljesítő vállalatoknál.

Ezzel szemben a munkáltatói oldal egy visszavonható egyszeri kifizetést, valamint 2028 júliusától mindössze 1,3 százalékos béremelést ajánlott.

A szakszervezet szerint ráadásul nem kizárólag a bérek forognak kockán: a munkáltatók a jelenlegi 35 órás munkahétre vonatkozó szabályokat is átalakítanák, miközben az üdülési és karácsonyi juttatások megszüntetése is felmerült.

A pénteki munkabeszüntetés nem kizárólag az Audit érintheti, az IG Metall ugyanis több más bajorországi vállalatnál is figyelmeztető sztrájkot hirdetett.

Az ingolstadti fejlemények a magyar autóipar szempontjából is figyelmet érdemelnek, tekintettel az Audi győri üzemének a vállalatcsoport termelési hálózatában betöltött szerepére. Arról ugyanakkor egyelőre nincs megerősített információ, hogy a németországi munkabeszüntetés közvetlenül érintené a magyarországi gyártást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images