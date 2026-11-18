A kormány döntött a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncesszió megszüntetéséről – jelentette be szerdán a Facebookon Magyar Péter.
A tervekről már korábban beszélt a miniszterelnök, jelezve, hogy a 2022-ben kötött szerződés alapján a magyar gyorsforgalmi úthálózat mintegy kétharmadát 2057-ig magáncég üzemeltette volna, a kormány számításai szerint legalább 23 ezer milliárd forintnyi állami kifizetés mellett. A feladatot a korábban ismertetett menetrend szerint 2027. április 1-jén venné át a Magyar Közút.
Visszavesszük Mészáros Lőrinctől és Szíjj Lászlótól az autópályák üzemeltetését
– írta a kormányfő a mostani tényleges döntés kapcsán.
Magyar már a szerdai kormányülés előtt jelezte, hogy a kabinet végleges döntésre készül az ügyben. A megszüntetést bejelentő posztban az elszámolás feltételeit és a szerződés megszűnésének napját nem részletezte.
Az Orbán-kormány 2021 júniusában írt ki pályázatot arra, hogy a gyorsforgalmi utak üzemeltetését és fejlesztését 35 évre magánkézbe adja. A nyertest 2022 májusában hirdették ki, szeptemberben pedig a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) 1237 kilométernyi utat vett át. A társaság feladata a napi üzemeltetéstől a nagyberuházásokig terjedt. Az első három évben például mintegy 540 kilométernyi útszakaszt kellett a hálózat többi részével azonos műszaki állapotba hoznia. A koncesszióhoz tartozik az M1-es autópálya jelenleg is zajló bővítése az M0-s és Győr között.
Az állam és a koncessziós társaság közötti kockázatmegosztást már a kormányváltás előtt kifogásolta az Európai Bizottság.
Az uniós álláspont szerint egy koncessziónál a vállalkozásnak érdemi üzleti kockázatot kell vállalnia az utak megépítéséért és működtetéséért. Brüsszel szerint a magyar szerződés túl kevés ilyen kockázatot ruházott át a társaságra, ami megkérdőjelezte, hogy az állam jogszerűen választotta-e ezt az eljárást. A kormányt az is hajthatta, hogy az Európai Bizottság idén októberben indokolással ellátott véleményt adott ki, ezzel újabb szakaszba lépett a kötelezettségszegési eljárás.
A Tisza-kormány a szerződés árát is vitatta, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szeptember közepén ismertette az átvilágítás eredményét, jelezve, hogy
a koncesszió előkészítésekor az akkori kormány 13 900 milliárd forintra becsülte a 35 éves szerződés értékét.
A szerződéskötésre ez 17 ezer milliárdra nőtt, a későbbi módosítások után pedig az opcionálisan megrendelhető munkákkal együtt már 25 900 milliárd forintra rúgott a tárca számítása szerint. A
Magyar Péter által idézett 23 ezer milliárd forint azt jelzi, hogy a kormány becslése alapján legalább mennyit fizetett volna ki az állam a szerződés teljes futamideje alatt. (A tényleges összeget vélhetően az infláció és az euró árfolyama is befolyásolta volna – a szerk.)
A minisztérium a hálózatot korábban kezelő Magyar Közúttól is kért költségbecslést, és Vitézy szeptemberi közlése szerint az állami társaság az üzemeltetést és a fenntartást 53 százalékkal, a nagyobb karbantartási munkákat pedig 61 százalékkal olcsóbban tudná elvégezni az MKIF árainál. A két százalékos adat az adott feladatok becsült költségére vonatkozik. A költségvetés tényleges megtakarítása azon is múlik, mennyibe kerülnek az államnak a következő évtizedek felújításai és bővítései, illetve hogyan számol el a koncessziós társasággal.
A kabinet szeptemberben büntetőfeljelentést helyezett kilátásba, a szerződést ugyanakkor tárgyalásos úton kívánta lezárni. Az MKIF kezdetben vitatta a kormány értelmezését, és azt közölte, hogy a hivatalos írásbeli tájékoztatás ismeretében alakítja ki részletes álláspontját. Október 9-én Vitézy már arról számolt be, hogy a tárgyalások megkezdődtek, és a konzorcium együttműködőnek mutatkozik, ekkkor nevezte meg a miniszter 2027. április 1-jét az üzemeltetés átadásának céldátumaként.
Később a koncesszor is jelezte, hogy meghajolnak a Tisza-kormány akarata előtt: hajlandók felbontani a szerződést.
A szerdai döntés így egy két hónapja nyilvánosan is követhető egyeztetést követett. Az autósok számára a következő mérföldkő a tavaszi átadás lesz, amikor a tervek szerint az érintett sztrádák napi működtetéséért ismét a Magyar Közút felel majd.
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