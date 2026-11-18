A tanácskozás egyik legfontosabb gazdasági napirendi pontja az autópálya-koncessziók ügye. Magyar Péter a kormányülés előtt közzétett videójában úgy fogalmazott:

Pontot teszünk az orbáni korrupció, lopás egyik legfontosabb és legnagyobb volumenű ügyére, az autópálya-koncessziók ügyére, 23 ezer milliárd forintba került volna a magyar adófizetőknek a Mészáros–Szíjj-konzorcium kifizetése 35 éven keresztül, ezt az ügyet most lezárjuk, erről dönt véglegesen a kormány.

A miniszterelnök nem részletezte, milyen intézkedéssel zárnák le az ügyet.

A kabinet véglegesíti a költségvetéshez érkező módosító javaslatokat, és uniós kérdéseket is tárgyal. Magyar Péter szerint végső szakaszához érkeznek a hétéves uniós költségvetésről folyó brüsszeli tárgyalások.

A pénzügyi témákon túl külpolitikai és egészségügyi kérdésekről, szociális jogszabályokról, a külhoni magyarok helyzetéről, továbbá kulturális ügyekről – köztük a könyvkiadásról – is egyeztetnek. Áttekintik az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal egyes kérdéseit is.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy már benyújtották a parlamentnek a házszabály és az Országgyűlésről szóló törvény módosítását.

Szeretnénk gyorsabbá, praktikusabbá, demokratikusabbá, átláthatóbbá tenni az Országgyűlés működését, és persze szeretnénk, és el is fogjuk érni, hogy legyen következménye a dolgoknak

– fogalmazott.

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A közjogi témák között tárgyalnak arról a korábbi vállalásukról is, hogy megvonják az élethosszig járó juttatásokat azoktól a volt köztársasági elnököktől, akik Magyar Péter megfogalmazása szerint plágium vagy más erkölcsi ok miatt nem töltötték ki mandátumukat. A miniszterelnök százmilliós értékű, adófizetői pénzből finanszírozott juttatásokról beszélt, de ezek körét és az összeggel érintett időszakot nem részletezte.

A szerdai kormányülést követően csütörtökön és pénteken vidéki, kihelyezett frakcióülést tartanak a Tisza-frakció képviselőinek és a kormány tagjainak részvételével. A találkozón az elmúlt fél év közös munkájának tapasztalatait is értékelik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila