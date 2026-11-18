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A mesterséges intelligencia térnyerése ellenére az oktatás alappillére továbbra is a pedagógus marad, a digitális eszközök célja ugyanis nem a tanárok kiváltása, hanem a munkájuk megkönnyítése – hangsúlyozta Holtzer Péter, a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány elnöke egy keddi sajtóbeszélgetésen, ahol bemutatták a megújult Tansegéd 2.0 platformot.

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A technológiai fejlesztések és a mesterséges intelligencia térnyerése ellenére az oktatás alappillére továbbra is a pedagógus marad. Az új digitális eszközök célja nem a tanárok kiváltása, hanem a felkészülési idő csökkentése, az óratervezés automatizálásának segítése és a tantárgyközi kapcsolatok megkönnyítése

– mondta Holtzer Péter, a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány elnöke egy keddi sajtóbeszélgetésen.

A 2017-ben alapított szervezet célja a hazai természettudományos-oktatás (kémia, fizika, biológia, földrajz, környezetismeret és természettudomány) megőrzése és fejlesztése. A pedagógusok támogatását és a diákok közvetlen elérését is fontosnak tartja: a 2019 óta működő kémia mobil-labor programjuk – amelyet más partnerek mellett a MOL Downstream Zrt.-vel együttműködésben valósítanak meg – fizika mobil-laborjuk és a kisebbeknek szánt Ovilabor-Sulilabor és Junior Mobillabor programjaik révén az elmúlt években mintegy 60 ezer gyereket, tanulót értek el, és több, mint 1500 rendhagyó, kísérletező órát tartottak az óvodás korosztálytól az általános iskolai alsó tagozaton át a nyolcadikos osztályokig.

A pedagógusok munkájának megkönnyítésére az alapítvány 2020-ban hozta létre a Tansegéd nevű digitális adatbázist. A felület átfogó megújításaként első lépésként indult el a kemia.tanseged.com aloldal (Tansegéd 2.0), amelynek informatikai és algoritmus-fejlesztését az E-com Informatika Zrt. végezte. A felületen több mint 1300 lektorált, külső forrásból származó tartalom – feladatlapok, videók, digitális tankönyvelemek – mellett már 200-nál is több saját fejlesztésű animáció és szimuláció található meg.

A megújult rendszert felkészítették a mesterséges intelligencia integrációjára is: a platform képes gyors feladatlap-generálásra, személyre szabott linkgyűjtemények és óratervek összeállítására is. A korábbi hat különálló tantárgyi struktúrát (kémia, fizika, biológia, földrajz, környezetismeret, természettudomány) a jövőben öt aloldalra vonják össze, a környezeti és természettudományi tartalmak egyesítésével.

Az alapítvány szakmai vezetője, Szakmány Csaba és Bárány Zsolt debreceni kémiatanár, vezető szakértő kidolgozott egy kifejezetten tanároknak szóló módszertani kézikönyvet az emelt szintű kémia érettségi felkészítéshez (amely ugyancsak a kemia.tanseged.com oldalon érhető el, bárki számára, ingyenesen).

A kiadvány az általános, a szervetlen és a szerves kémia témaköreit 41 fejezetben dolgozza fel. Gyakori diákhibákat, feladattípusokat és kísérleti útmutatókat tartalmaz és heti 2, 3 vagy 4 órás időkerethez igazítható tanmenetjavaslatot is ad. A könyvet használó pedagógusoknak az alapítvány havi rendszerességű online konzultációt biztosít.

A tanári munka támogatását szolgálja az Egis Gyógyszergyárral közösen négy éve működtetett Kémiamentor program is, ahol tapasztalt pedagógusok segítik a pályakezdő vagy olyan kollégákat, akik egyedül érzik magukat a tantestületben. A program mintájára a fizika tantárgyat tanító tanárok számára is elindult a mentorálási hálózat, a szervezet rendszeres szakmai hírlevelet küld több száz kémiatanárnak, és mintegy két tucat iskola számára juttatott el kísérleti eszközcsomagokat, a Servier Kutatóintézet támogatásával.

A beszélgetésen részt vevő vállalati partnercégek képviselői kiemelték, hogy a természettudományos oktatás támogatása számukra túllép a hagyományos társadalmi felelősségvállaláson, közvetlen stratégiai érdeküket szolgálja a mérnöki, kutatói és technikusi utánpótlás biztosításán keresztül.

„A természettudományos tárgyak népszerűsítése és a szakember-utánpótlás biztosítása olyan összetett feladat, amely a szektorok közötti összefogást igényli, hiszen az alapfokú oktatástól a felsőoktatásig terjedő folyamat hatással van a teljes iparági versenyképességre” – fogalmazott Tornóczky Gabriella, az Egis társadalmi kapcsolatok és CSR-vezetője, valamint Lászlóné Garaguly Anikó, a MOL Downstream Zrt. szakmai képzési vezetője.

A szakemberek egyetértettek abban, hogy a szakképzés és a felsőoktatás fejlesztése mellett elengedhetetlen a pedagógusképzés és -továbbképzés módszertani támogatása, a kiszámítható oktatáspolitikai keretek megteremtése.

Címlapkép forrása: NITAT_KAKK via Getty Images