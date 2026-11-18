Javuló gazdasági kilátások, erősödő befektetői bizalom és stabilabb forint jellemezheti Magyarországot a következő időszakban, miközben az infláció ismét gyorsulhat. Többek között erről beszélt Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője a pénzintézet sajtótájékoztatóján. A magyar gazdaság túljutott a többéves stagnáláson, a növekedés azonban egyelőre törékeny, és nem minden ágazatban érzékelhető a fordulat. A Tisza Párt választási győzelmét követően jelentősen javult az ország megítélése, az új kormány költségvetési terveit pedig kedvezően fogadták a piacok. A bizalom megőrzéséhez ugyanakkor elengedhetetlen a vállalt intézkedések végrehajtása. Eközben az iráni háború, az energiaárak és a globális inflációs kockázatok továbbra is bizonytalanságot jelentenek. A CIB Bank előrejelzése szerint folytatódhat a magyar gazdaság kilábalása, de a kedvezőbb forgatókönyv megvalósulása számos külső és belső tényezőtől függ.

A világgazdaságban továbbra is jelentős volatilitásra kell számítani, a kilátásokat pedig elsősorban a geopolitikai feszültségek, az energiaárak alakulása és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám körüli bizonytalanságok határozzák meg – mondta Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője a pénzintézet sajtóreggelijén. Az iráni háború lezárása érdemi gazdasági visszapattanást eredményezhetne, egyelőre azonban nem látszik a konfliktus megnyugtató rendezése.

A CIB Bank alapforgatókönyve szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom tartósan elmaradhat a háború előtti szinttől, miközben a szállítási költségek is magasak maradhatnak. Az olajárak így

2026 hátralévő részében és 2027 elején még magas szinten alakulhatnak, és csak ezt követően kezdődhet fokozatos normalizálódás.

A finomított olajtermékek, különösen a dízel és a repülőgép-üzemanyag piacán ennél is lassabb helyreállás várható.

Az energiapiaci sokk a globális inflációs kilátásokat és a nagy jegybankok várható kamatpályáját is átírta. A magas energia- és nyersanyagárak, valamint a globális élelmiszerárak emelkedése miatt a pénzromlás üteme 2026 és 2027 fordulóján tetőzhet. A 2022-es inflációs sokk megismétlődésére ugyanakkor nem számít az elemző: a gyengébb gazdasági aktivitás, a lazább munkaerőpiacok és az ellátási láncok kisebb feszültségei miatt a másodkörös hatások is mérsékeltebbek lehetnek. Hosszabb távon azonban a koronavírus-járvány előtti időszaknál magasabb és változékonyabb inflációs környezetre kell felkészülni.

Trippon Mariann szerint az amerikai és az európai inflációs folyamatok között fontos különbség van.

Az Európai Unióban elsősorban kínálati sokk jelentkezik, az Egyesült Államokban viszont keresleti oldalról is erős az inflációs nyomás.

Ez a két nagy jegybank mozgásterét is eltérően befolyásolja. Ha az energiaárak normalizálódnak, az Európai Központi Bank esetében elkerülhetővé válhatnak a további kamatemelések, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednél azonban ebben az esetben is szükség lehet szigorításra.

A CIB Bank előrejelzése szerint decemberben mind a Fed, mind az EKB újabb kamatemelést hajthat végre, amelyet 2027 elején további egy-egy szigorító lépés követhet. A jövő évi kamatpályát ugyanakkor alapvetően az energiaárak alakulása határozza meg. A bank szakértői azzal számolnak, hogy a kamatemelési ciklusok lezárását követően 2027 nagy részében változatlanok maradhatnak a kamatszintek, a monetáris lazítás pedig legkorábban az év vége felé kerülhet napirendre.

A geopolitikai kockázatok mellett a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási boom is egyre fontosabb bizonytalansági tényező. Trippon Mariann felhívta a figyelmet arra, hogy a technológiai óriásvállalatok tavaly év végéig jelentős részben saját forrásból finanszírozták fejlesztéseiket, azóta azonban egyre nagyobb mértékben támaszkodnak hitelfinanszírozásra. A beruházások rendkívüli tőkeigénye miatt a szabad cash flow 2026-ban és 2027-ben is negatívba fordulhat.

A legfontosabb kérdés az, hogy a hatalmas beruházások mikor és milyen mértékben kezdenek tényleges eredményeket termelni. A részvénypiacokon egyelőre inkább a korábbi magas túlértékeltség korrekciója, az árazások normalizálódása figyelhető meg. A folyamat további alakulása azonban a pénzügyi piacokon túl a monetáris politikára is hatással lehet.

A globális pénzügyi környezetet az is befolyásolja, hogy mérséklődik a biztonságosnak tekintett eszközök iránti kereslet, miközben több fejlett gazdaságban továbbra is jelentős költségvetési egyensúlytalanságok vannak. Az Egyesült Államok mellett Franciaország is magas államháztartási hiánnyal küzd, amelynek csökkentése költségvetési kiigazítást, akár adóemeléseket is szükségessé tehet. Ezek azonban politikailag nehezen vállalható intézkedések, ami tovább növeli a bizonytalanságot.

Mindezek alapján a CIB Bank nem számít arra, hogy 2027–2028-ban a fejlett gazdaságok állampapírhozamai visszatérnének a korábbi alacsony szintekre. A tartós inflációs kockázatok, a jelentős állami finanszírozási igények és a geopolitikai bizonytalanságok egyaránt a hozamok magasabb szinten maradása mellett szólnak.

Erősödő piaci bizalom, de a költségvetési terveket teljesíteni is kell

A Tisza Párt választási győzelmét követően jelentősen javult a magyar gazdaság befektetői megítélése, ami a forint erősödésében és a kockázati felárak csökkenésében is megmutatkozott. Trippon Mariann szerint a várakozásoknál erősebb felhatalmazással megalakuló új kormány, a gazdaságpolitikai fordulatba vetett bizalom, az uniós források felszabadításának lehetősége és az euróbevezetés iránti elköteleződés egyaránt kedvezően hatott a piaci hangulatra. A forint az euróval szemben átmenetileg a 350-es szint alá is erősödött, augusztus eleje óta azonban jellemzően a 360–366 közötti sávban mozog.

A költségvetési tervekkel kapcsolatos bizalom szintén erősödött,

az új kormány által bemutatott kiigazítás ugyanis alapvetően kielégítette a piaci várakozásokat.

Az elemző szerint a 2027-es költségvetés szerkezetében elmozdulás látható az igazságosabb közteherviselés irányába, ugyanakkor ezen az úton további lépésekre lesz szükség. A tervek az alacsonyabb jövedelmű, sérülékenyebb társadalmi csoportok és az alulfinanszírozott területek, köztük az egészségügy számára is többletforrásokat biztosítanak.

A költségvetés helyzete ugyanakkor továbbra is komoly kihívást jelent. Az új kormány az átvilágítás alapján intézkedések nélkül a GDP 8,3 százalékát elérő hiányt örökölt volna 2026-ra. A módosított hiánycélt 7,5 százalékban határozták meg, amely a rendelkezésre álló adatok alapján teljesíthető, sőt a tényleges deficit néhány tized százalékponttal alacsonyabb is lehet. A 2027-re kitűzött 4,9 százalékos hiánycél sem irreális, de feszített, és rendkívül fegyelmezett költségvetési politikát igényel. Az egyenlegjavulás több mint 50 százaléka kiadáscsökkentésből származna, ami nemzetközi tapasztalatok alapján kedvezőbb lehet a növekedés szempontjából, a végrehajtás azonban kockázatokat hordoz.

Trippon Mariann hangsúlyozta, hogy a következő időszakban már nem elegendő a hiteles tervek bemutatása, a piacnak hónapról hónapra látnia kell azok megvalósulását is. A költségvetési fegyelem fenntartása a forint stabilitása és a kedvező befektetői megítélés megőrzése szempontjából is kulcsfontosságú. A bank előrejelzése szerint a hiány 2030-ra a GDP 3 százaléka alá csökkenhet, miközben a hiteles konszolidációs terveknek köszönhetően az ország hitelminősítésének romlása is lekerült a napirendről.

Az euró bevezetésénél nem a gyorsaság a legfontosabb

Az euróbevezetéssel kapcsolatban a CIB Bank álláspontja nem változott: a közös európai fizetőeszköz bevezetése nem önmagában vett cél, hanem a gazdaság fejlődését és stabilitását szolgáló eszköz. Trippon Mariann szerint ezért

nem az a legfontosabb kérdés, hogy Magyarország milyen gyorsan csatlakozik az euróövezethez, hanem az, hogy megfelelően felkészülve tegye ezt meg.

Az euró bevezetése fontos gazdaságpolitikai horgonyt jelenthet, amely nemcsak a költségvetési fegyelem fenntartását segítheti, hanem a vállalatok, a háztartások és a gazdaság többi szereplője számára is kiszámíthatóbb környezetet teremthet. A bank számításai szerint a jelenlegi költségvetési pálya alapján legkorábban 2032-ben kerülhet sor a közös pénz bevezetésére, bár hivatalos céldátum egyelőre nincs.

Az elemző szerint ugyanakkor önmagában annak nincs meghatározó jelentősége, hogy Magyarország 2032-ben vagy 2033-ban vezeti be az eurót. Sokkal fontosabb, hogy a nominális konvergenciakritériumok teljesítése mellett a magyar gazdaság szerkezetileg is felkészült legyen a csatlakozásra, és elegendő idő álljon rendelkezésre az átálláshoz.

Magára talált az ipar, de a növekedés még nem széles bázisú

A magyar gazdaságban a többéves stagnálást követően fordulat következett be, bár a harmadik negyedéves GDP-adatok kellemetlen meglepetést okoztak. Trippon Mariann szerint a részletes adatok ismeretében még változhat a kép, és a KSH későbbi felülvizsgálata is módosíthatja a jelenlegi számokat. Az azonban már most látható, hogy a gazdaság ismét növekedési pályára állt: 2026 első három negyedévében 1,7 százalékkal bővült a GDP, és a bank az év egészére is 1,7 százalékos növekedést vár.

Ez 2027-ben 2,3 százalékra gyorsulhat.

A harmadik negyedéves gyengébb teljesítmény mögött vélhetően a mezőgazdaság vártnál nagyobb visszaesése és a beruházások folytatódó gyengélkedése állt. A növekedés legfontosabb motorja továbbra is a háztartások fogyasztása, miközben a közösségi fogyasztás, a nettó export és a beruházások összességében visszafogják a gazdasági teljesítményt. A munkaerőpiac stabilizálódhat, a reálbérek pedig 2027-ben is emelkedhetnek, bár a nominális bérnövekedés üteme mérséklődik.

A bank nemzetgazdasági szinten 6 százalék körüli bruttó béremelkedéssel számol.

Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy három év folyamatos zsugorodása után az ipari termelés ismét élénkül. Az elemző szerint azonban a javulás egyelőre nem széles bázisú: elsősorban a járműgyártás, valamint az elektronikai és számítógépgyártás teljesítménye húzza az ágazatot. A kilátásokat javítják az új autóipari kapacitások, köztük a BMW termelésének felfutása. A bank 2026-ra 5,2 százalékos, 2027-re pedig 5,4 százalékos ipari termelésnövekedést vár.

A beruházások esetében ugyanakkor egyelőre nem látszik hasonló fordulat.

A választásokat megelőző kivárás, majd az új kormány megalakulása és működésének beindítása egyaránt fékezte a vállalati döntéseket. Ehhez a gyenge keresleti környezet és a bizonytalan kilátások is hozzájárultak. A CIB Bank szerint 2026-ban a nemzetgazdasági beruházások 1,5–2 százalékkal csökkenhetnek, ezen belül az állami beruházások mintegy 5 százalékkal eshetnek vissza. Jövőre azonban már fordulat jöhet: a vállalati beruházások az idei 1,3 százalékos csökkenés után 2,5 százalékkal, a nemzetgazdasági beruházások összességében pedig 3,7 százalékkal bővülhetnek.

Jövőre ismét gyorsulhat az infláció

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatban Trippon Mariann arra hívta fel a figyelmet, hogy

a 2026 első felében tapasztalt erőteljes dezinflációt több olyan egyszeri tényező segítette, amely jövőre már nem támogatja a pénzromlás mérséklődését.

Az idei kedvező folyamatokhoz a magas tavalyi bázis, az elhalasztott adóemelések, az árréssapkák fenntartása, a januári rendkívüli hidegre adott kormányzati intézkedések, a kedvező globális élelmiszerárak és a forint erősödése is hozzájárult.

Az éves infláció júliusban 1,2 százalékon érte el mélypontját, októberre azonban már 2 százalékra emelkedett. Az év utolsó két hónapjában további gyorsulás várható, amelyben meghatározó szerepe lesz a dohánytermékeket érintő jövedékiadó-emelésnek. A CIB Bank ennek ellenére 2026 egészére mindössze 1,8 százalékos átlagos inflációval számol.

A következő évben azonban már kevésbé lesznek jelen az inflációt fékező egyszeri hatások, miközben a globális élelmiszerár-ciklus fordulata újabb áremelkedési nyomást hozhat. Az energiahordozók ára továbbra is jelentős bizonytalansági tényező, a forint további nagymértékű erősödésére pedig nem számítanak. Az elemző szerint a szolgáltatások árának alakulásában különösen fontos szerepe lesz a béremeléseknek. A hároméves bérmegállapodásban szereplő 14 százalékos minimálbér-emelésnél lényegesen kisebb,

5–6 százalékos emelés az inflációs kilátások szempontjából elfogadható lehet

- véli az elemző.

A bank előrejelzése szerint 2027 nyár végéig fokozatosan gyorsulhat a pénzromlás, az infláció 3,5 százalék körül tetőzhet, majd decemberre 3 százalék közelébe mérséklődhet. Az éves átlagos infláció 2,9 százalék lehet, vagyis az idei rendkívül alacsony érték után ismét emelkedő inflációs pályára kell számítani.

A CIB Bank prognózis (Éves átlagos változás %) Mutató 2025 2026 2027 2028 2029 2030 GDP 0,5 1,7 2,3 2,8 2,8 2,5 Háztartások fogyasztása 3,5 4 3,2 3 2,7 2,5 Beruházások -2,8 -1,6 3,7 4,2 4,3 3,7 Ipari termelés -3,6 5,2 5,4 4,3 4 3,8 Munkanélküliségi ráta (%) 4,4 4,5 4,1 3,7 3,4 3,4 Bruttó keresetek 9,1 9,7 6,1 6 5,5 4,9 ÁHT-egyenleg (GDP %-a) -4,7 -7,1 -4,9 -4 -3,5 -3 Fogyasztói árindex (%) 4,5 1,8 2,9 2,7 2,6 2,6 MNB alapkamat (%, időszak vége) 6,25 5,5 4,75 4,25 4 3,75 EUR/HUF (időszak vége) 384,7 362 365 362,8 361,4 359,6 EUR/HUF (éves átlagos) 397,7 366,4 363,6 363,9 362,2 360,4 10 éves MÁK hozam (időszak vége, %) 6,89 5,47 5,26 5,07 4,83 4,68 10 éves MÁK hozam (éves átlagos, %) 6,93 5,83 5,33 5,17 4,95 4,76 3 havi BUBOR (időszak vége, %) 6,49 5,5 4,72 4,27 4,03 3,77 3 havi BUBOR (éves átlagos, %) 6,5 5,83 5,01 4,5 4,15 3,9 Forrás: CIB Bank

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