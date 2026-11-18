A november 17-én éjjel benyújtott javaslat értelmében az állam lemondana a dohányboltok ellátásának kizárólagos jogáról. Ahogy arról a Portfolio ma már beszámolt, a változtatás közvetlenül a trafikok beszállítóit érintené, a kiskereskedelmi rendszer külön felülvizsgálata tovább zajlik.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a döntést azzal indokolta, hogy véget akarnak vetni annak a Lázár János által felépített rendszernek, amelyben a hozzá köthető szereplők érdemi verseny nélkül tettek szert jelentős nyereségre.
2015-ben húsz évre, nyilvános pályázat nélkül kapta meg az Országos Dohányboltellátó (ODBE) a jogot, hogy egyedüliként lássa el dohánytermékekkel az ország trafikjait. A cég 2015 és 2025 között közel 67 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Csak tavaly 11,4 milliárd forint profitot termelt, amelyet a tulajdonosai osztalékként ki is vettek
– írja Vitézy egy friss Facebook-bejegyzésében.
Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő üdvözölte a nagykereskedelmi monopólium megtörését, ugyanakkor bírálta, hogy a kiskereskedelmi koncessziós rendszer egyelőre változatlan maradna. A trafikrendszer felülvizsgálatát jelenleg a gazdasági tárca végzi.
A piacnyitás eredményeként bármely, megfelelő jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedő végezhetne dohánykiskereskedelem-ellátást. A nagykereskedők közvetlenül is kiszolgálhatnák a trafikokat, de rájuk is vonatkoznának az ellátók kötelezettségei.
A húsz évre kötött koncessziós szerződés idő előtti megszüntetése ellenére az Országos Dohányboltellátó Kft. nem kapna kártalanítást.
A kormány érvelése szerint a cég továbbra is kiszolgálhatná a dohányboltokat, csupán a kizárólagos jogát veszítené el. A törvényjavaslat indoklása alapján a társaság lényegében garantált bevételhez jutott érdemi működési kockázat nélkül, és a konstrukció már eredetileg sem felelt meg az uniós és a hazai versenyjogi követelményeknek. A kormány a kizárólagos jog nyilvános pályázat nélküli odaítélését is kifogásolja.
Az árrés mellett a fizetési feltételek is változnának
Jelentősen módosulnának a dohánytermékek kereskedelmi árrésének szabályai. Az árrést az áfa és a jövedéki adó levonása után fennmaradó összegből számítanák. A trafikoknak biztosítandó árrés
- cigarettánál ennek 38-43 százaléka,
- fogyasztási dohánynál 25-32,5 százaléka,
- hevített termékeknél pedig 28-36,5 százaléka lenne.
Ezzel megakadályoznák, hogy az adóemelések automatikusan növeljék a kereskedők garantált bevételét.
A disztribútorok kötelező készlettartására, az utólagos fizetésre és a termékek tulajdonjogának késleltetett átszállására vonatkozó előírások is megszűnnének. Ezekről a kereskedelmi partnerek állapodhatnának meg. A szabálytalan beszerzésért kiszabható bírság az eddigi 5-500 millió forintról 150 ezer-10 millió forintra csökkenne.
Milliárdos osztalékok előzték meg a piacnyitási tervet
A kártalanítás elutasítását a kormány azzal is indokolja, hogy az ellátó kiemelkedően kedvező feltételekkel működött az elmúlt évtizedben. A cég 2015 és 2025 között összesen 67,3 milliárd forint nyereséget ért el, amelyből csaknem 64 milliárd forintot osztalékként kifizetett.
A 2025-ös évben a társaság 1143 milliárd forintos árbevétel mellett 11,4 milliárd forint profitot könyvelt el, amelyet teljes egészében osztalékra fordítottak. Ez nagyjából egyszázalékos árbevétel-arányos nyereséget jelentett, ami önmagában nem kimagasló. Az államnak fizetett koncessziós díj eközben a 2023-as 12,3 milliárdról 2025-re 3,5 milliárd forintra csökkent.
A cég tulajdonosi hátterében a BAT Pécsi Dohánygyár mellett a Sánta Jánoshoz és családjához köthető Tabán Trafik Zrt. áll. Bár a javaslat kizárná a kártalanítást, a koncesszió idő előtti megszüntetése miatt a társaság jogi úton vitathatja a döntést, és kártalanítási igénnyel is felléphet.
Az iparág sem sürgeti a régi rendszer visszaállítását
A Telexnek nyilatkozó iparági szereplők észrevételeikkel segítették az átvilágítást, beszámolójuk szerint azonban iparági egyeztetés nem zajlott, és a minisztériumtól sem kaptak visszajelzést.
Bár a 2013-ban indult trafikkoncessziókat az átláthatatlan, sokszor politikai kötődéseket tükröző elosztás miatt rengeteg kritika érte, az ágazati szereplők a legális piac jobb nyomon követhetőségét és az adóbevételek növekedését is az átalakítás eredményei közé sorolják. A nagyobb cégek szerint logisztikai és költségszempontból hátrányos lenne visszatérni a 2013 előtti állapothoz, amikor a jelenlegi mintegy 5600 dohánybolt helyett közel 40 ezer üzletet kellett ellátniuk.
A JTI vezetői már a Portfolio októberi interjújában is a trafikmodell fenntartása mellett érveltek, és álláspontjukat a kormánnyal is megosztották. Arra figyelmeztettek, hogy a hirtelen, jelentős adóemelések a legális termékek hozzáférhetőségének romlásával együtt az illegális piac erősödéséhez vezethetnek.
A javaslat szerint az új ellátási rendszer 2027. június 1-jén indulna, ekkor szűnne meg a jelenlegi koncessziós szerződés is. Az árrések új számítási módszerét már a törvény kihirdetését követő hónap első napjától alkalmazni kellene.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Meglépte a bankkártyaóriás: hamarosan tényleg a mesterséges intelligencia vásárolhat helyettünk
Magyarországról is csatlakoztak a Visa Agentic Ready programjához.
Milliárdos Nvidia-üzletek, titkolt információk? Súlyos gyanú merült fel Trump minisztere körül
Újabb botrány körvonalazódik.
Megnyitná a dohány-nagykereskedelmet a kormány, kártalanítás nélkül szűnne meg a monopólium
Átírnák a trafikok árrését és beszerzési feltételeit is, a kiskereskedelmi koncessziók egyelőre maradnának.
Kiaknázatlan CERN-lehetőségek várnak a magyar vállalatokra − Kitörési pontok a Deep Tech 2026-on
Futószalagon a kitörési pontok a magyar gazdaság számára a Deep Tech 2026-on
OTP: végleg véget érhet a lakásárak szárnyalása Magyarországon
Az OTP Csoport évzáró ingatlanpiaci elemzése.
Kiderült, mit gondolnak a Tisza-kormány első fél évéről a vállalatok
Él a vállalatok bizalma a kormány felé, de erős az óvatosság is.
Távozott a TritonLife vezérigazgatója, a Seszták-ügy egyik gyanúsítottja
Zámbó Viktor vette át az irányítást, Wáberer György már korábban visszalépett a felvásárlástól.
Kapu Tibor: Miért ne lehetnénk gyógyszergyártó nagyhatalom a világűrben?
Óriási hozzáadott értéket hordoz a magyar űrmisszió.
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?