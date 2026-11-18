A november 17-én éjjel benyújtott javaslat értelmében az állam lemondana a dohányboltok ellátásának kizárólagos jogáról. Ahogy arról a Portfolio ma már beszámolt, a változtatás közvetlenül a trafikok beszállítóit érintené, a kiskereskedelmi rendszer külön felülvizsgálata tovább zajlik.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 18. Itt a bejelentés: nagy változás jöhet a dohánypiacon

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a döntést azzal indokolta, hogy véget akarnak vetni annak a Lázár János által felépített rendszernek, amelyben a hozzá köthető szereplők érdemi verseny nélkül tettek szert jelentős nyereségre.

2015-ben húsz évre, nyilvános pályázat nélkül kapta meg az Országos Dohányboltellátó (ODBE) a jogot, hogy egyedüliként lássa el dohánytermékekkel az ország trafikjait. A cég 2015 és 2025 között közel 67 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Csak tavaly 11,4 milliárd forint profitot termelt, amelyet a tulajdonosai osztalékként ki is vettek

– írja Vitézy egy friss Facebook-bejegyzésében.

Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő üdvözölte a nagykereskedelmi monopólium megtörését, ugyanakkor bírálta, hogy a kiskereskedelmi koncessziós rendszer egyelőre változatlan maradna. A trafikrendszer felülvizsgálatát jelenleg a gazdasági tárca végzi.

A piacnyitás eredményeként bármely, megfelelő jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedő végezhetne dohánykiskereskedelem-ellátást. A nagykereskedők közvetlenül is kiszolgálhatnák a trafikokat, de rájuk is vonatkoznának az ellátók kötelezettségei.

A húsz évre kötött koncessziós szerződés idő előtti megszüntetése ellenére az Országos Dohányboltellátó Kft. nem kapna kártalanítást.

A kormány érvelése szerint a cég továbbra is kiszolgálhatná a dohányboltokat, csupán a kizárólagos jogát veszítené el. A törvényjavaslat indoklása alapján a társaság lényegében garantált bevételhez jutott érdemi működési kockázat nélkül, és a konstrukció már eredetileg sem felelt meg az uniós és a hazai versenyjogi követelményeknek. A kormány a kizárólagos jog nyilvános pályázat nélküli odaítélését is kifogásolja.

Az árrés mellett a fizetési feltételek is változnának

Jelentősen módosulnának a dohánytermékek kereskedelmi árrésének szabályai. Az árrést az áfa és a jövedéki adó levonása után fennmaradó összegből számítanák. A trafikoknak biztosítandó árrés

cigarettánál ennek 38-43 százaléka,

fogyasztási dohánynál 25-32,5 százaléka,

hevített termékeknél pedig 28-36,5 százaléka lenne.

Ezzel megakadályoznák, hogy az adóemelések automatikusan növeljék a kereskedők garantált bevételét.

A disztribútorok kötelező készlettartására, az utólagos fizetésre és a termékek tulajdonjogának késleltetett átszállására vonatkozó előírások is megszűnnének. Ezekről a kereskedelmi partnerek állapodhatnának meg. A szabálytalan beszerzésért kiszabható bírság az eddigi 5-500 millió forintról 150 ezer-10 millió forintra csökkenne.

Milliárdos osztalékok előzték meg a piacnyitási tervet

A kártalanítás elutasítását a kormány azzal is indokolja, hogy az ellátó kiemelkedően kedvező feltételekkel működött az elmúlt évtizedben. A cég 2015 és 2025 között összesen 67,3 milliárd forint nyereséget ért el, amelyből csaknem 64 milliárd forintot osztalékként kifizetett.

A 2025-ös évben a társaság 1143 milliárd forintos árbevétel mellett 11,4 milliárd forint profitot könyvelt el, amelyet teljes egészében osztalékra fordítottak. Ez nagyjából egyszázalékos árbevétel-arányos nyereséget jelentett, ami önmagában nem kimagasló. Az államnak fizetett koncessziós díj eközben a 2023-as 12,3 milliárdról 2025-re 3,5 milliárd forintra csökkent.

A cég tulajdonosi hátterében a BAT Pécsi Dohánygyár mellett a Sánta Jánoshoz és családjához köthető Tabán Trafik Zrt. áll. Bár a javaslat kizárná a kártalanítást, a koncesszió idő előtti megszüntetése miatt a társaság jogi úton vitathatja a döntést, és kártalanítási igénnyel is felléphet.

Az iparág sem sürgeti a régi rendszer visszaállítását

A Telexnek nyilatkozó iparági szereplők észrevételeikkel segítették az átvilágítást, beszámolójuk szerint azonban iparági egyeztetés nem zajlott, és a minisztériumtól sem kaptak visszajelzést.

Bár a 2013-ban indult trafikkoncessziókat az átláthatatlan, sokszor politikai kötődéseket tükröző elosztás miatt rengeteg kritika érte, az ágazati szereplők a legális piac jobb nyomon követhetőségét és az adóbevételek növekedését is az átalakítás eredményei közé sorolják. A nagyobb cégek szerint logisztikai és költségszempontból hátrányos lenne visszatérni a 2013 előtti állapothoz, amikor a jelenlegi mintegy 5600 dohánybolt helyett közel 40 ezer üzletet kellett ellátniuk.

A JTI vezetői már a Portfolio októberi interjújában is a trafikmodell fenntartása mellett érveltek, és álláspontjukat a kormánnyal is megosztották. Arra figyelmeztettek, hogy a hirtelen, jelentős adóemelések a legális termékek hozzáférhetőségének romlásával együtt az illegális piac erősödéséhez vezethetnek.

A javaslat szerint az új ellátási rendszer 2027. június 1-jén indulna, ekkor szűnne meg a jelenlegi koncessziós szerződés is. Az árrések új számítási módszerét már a törvény kihirdetését követő hónap első napjától alkalmazni kellene.

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