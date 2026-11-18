A per- és polifluor-alkil anyagok (PFAS) csoportjába több mint tízezer vegyület tartozik, amelyek közül ezernégyszáznál is többet gyártanak aktívan. Ezeket az anyagokat a hétköznapi tárgyaktól – például a rúzsoktól és a tapadásmentes serpenyőktől – kezdve az orvostechnikai eszközökön és a félvezetőkön át az építőiparig számos területen alkalmazzák.
A környezetben rendkívül lassan lebomló vegyületek növelik bizonyos daganatos megbetegedések, a pajzsmirigyzavarok és a meddőség kockázatát, emellett az immunrendszert is gyengítik.
Joëlle Elvinger, a jelentésért felelős számvevőszéki tag hangsúlyozta, hogy egyetlen ilyen vegyület uniós szintű korlátozása átlagosan tizenegy évig tart, amelyből hat évet vesz igénybe a kockázatértékelés, és további ötöt maga a szabályozási folyamat. Ráadásul a betiltott anyagokat a gyártók gyakran egy másik, hasonlóan veszélyes PFAS-vegyülettel helyettesítik. A problémát súlyosbítja, hogy a legtöbb ilyen anyag kívül esik az EU vegyi anyagokat szabályozó rendszerén (REACH), mivel nem érik el az évi egytonnás importküszöböt, teljes körű toxikológiai vizsgálatot pedig csak az évi ezer tonnánál nagyobb mennyiségben behozott anyagoknál írnak elő.
Így például a tapadásmentes edényekből és vízálló textíliákból ismert politetrafluor-etilént (PTFE, közismert nevén teflon) sem kell regisztrálni.
Az uniós tétovázás miatt Franciaország és Dánia már saját hatáskörben szigorított: a franciáknál idén januárban lépett életbe az a tilalom, amely megakadályozza többek között a PFAS-tartalmú kozmetikumok, ruházati cikkek és síviaszok forgalmazását. Ezzel szemben a tagállamok több mint egyharmada még a jelenleg érvényes szabályok betartását sem ellenőrzi.
A vegyületek főként a szennyezett élelmiszerekkel és ivóvízzel jutnak be az emberi szervezetbe, és
bár az ivóvízre vonatkozó előírásokat a legtöbb helyen betartják, a határértékek nagyjából tízéves tudományos adatokon alapulnak.
Az élelmiszerek ellenőrzése terén még rosszabb a helyzet, a megengedett határértékek pedig olyannyira magasak, hogy egy felnőtt már 7 gramm szardella, 39 gramm vadvízi lazac, 181 gramm tojás vagy 237 gramm marhahús elfogyasztásával is túllépheti az egészségügyi szempontból még tolerálható heti beviteli mennyiséget, ha az adott élelmiszer a maximálisan engedélyezett koncentrációban tartalmazza a vegyületet.
Emellett a hatóságok egyáltalán nem vizsgálják a környezetben legnagyobb mennyiségben jelen lévő PFAS-vegyületet, az ipari vegyszerek és növényvédő szerek lebomlásával keletkező trifluorecetsavat (TFA) sem.
A jelentésre reagálva az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy a testület fontolóra vette a PFAS-anyagok betiltását a fogyasztási cikkekben – így a kozmetikumokban, az élelmiszerekkel érintkező anyagokban és a túraruházatokban –, miközben a kritikus iparágakban, szigorú feltételek mellett, a megfelelő alternatívák megjelenéséig engedélyeznék a használatukat.
Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a jövő hónapban nyújtja be a lehetséges tilalomról szóló végső értékelését, a Bizottság pedig erre alapozva dolgozza majd ki a hivatalos jogszabályi javaslatát.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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