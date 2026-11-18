A Külügyminisztérium vizsgálja, hogy a korábbi kormányzat milyen szerepet játszhatott a Fidesz választási kampányát segítő, feltételezett orosz dezinformációs műveletben. Az ügyben megjelent állítások szerint a magyar diplomácia közreműködésével juthattak el Szijjártó Péter miniszternek és a kormánypártoknak a Tisza Párt lejáratását célzó anyagok.

Belső vizsgálatot indított a Külügyminisztérium annak feltárására, hogy az áprilisi választások előtt a korábbi kormányzat milyen orosz titkosszolgálati dokumentumokat hozatott Magyarországra. A gyanú szerint az orosz vezetés kitalált információkra épülő, célzott dezinformációs és lejárató kampánnyal segítette a Fideszt a Tisza Párttal szemben - tudta meg a Telex a külügyi tárcától.

Az ügy hátterét Panyi Szabolcs nemrég megjelent, "Barátság extrákkal" című könyve tárta fel,

miszerint Szijjártó Péter volt külügyminiszter állítólag közvetlenül Gyenyisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a műveletről.

A lejárató kampány részleteit tartalmazó iratokat az orosz fél a moszkvai magyar nagykövetségre juttatta el, ahonnan a moszkvai, majd a belgrádi magyar nagykövet közreműködésével továbbították azokat Budapestre.

Az orosz titkosszolgálati segítséggel előállított, részben mesterséges intelligenciával generált, részben pedig teljesen valótlan állításokra épülő cikkekkel a Tisza Párt vezető politikusait – köztük Kapitány Istvánt – vették célba.

Panyi részletesen leírta, hogy ezeket a manipulált anyagokat orosz hátterű hazai, valamint különböző külföldi portálokon terjesztették.

Az iratok Magyarországra juttatásában a könyv állításai szerint érintett lehettek Konkoly Norbert moszkvai és Magyar József belgrádi nagykövetek. Őket az új külügyminiszter, Orbán Anita már korábban hazarendelte, harmincöt másik külképviseleti vezetővel együtt. A visszahívott diplomaták egy része már távozott a tárca kötelékéből, mások új beosztást kaptak, míg többek sorsáról egyelőre nem született végleges döntés.

A Külügyminisztérium a folyamatban lévő belső vizsgálatra hivatkozva jelenleg nem ad bővebb tájékoztatást az ügyről.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (j3) Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert (b2) fogadja a moszkvai Kreml Szenátusi palotájában 2026. március 4-én. Az elnök mellett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (j4), Gyenyisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter (j2) és Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója (j). A fotó forrása: MTI/EPA/Grigorij Sziszojev.