AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Érdemes elkezdeni gyűjtenünk saját egészségügyi adatainkat már most, beleértve a táplálkozási szokásainkat is, mert a későbbiekben ez döntő lehet, hogy személyre szabott tanácsokat kaphassunk − szólt a Deep Tech 2026 konferencia záró panelbeszélgetésének egyik zárógondolata.

Kerepesi Csaba, a HUN-REN SZTAKI kutatója szerint az AI a tudományos munka automatizálásában is jelentős lehetőséget kínál, hiszen, ahogy fogalmazott, „akár ezerszeresére gyorsíthatja a tudományt egy AI-kutató”. A cél számára az egészségben eltöltött élet meghosszabbítása, azaz az ún. health span kitolása, ehhez pedig szívesen használna az embernél bizonyos feladatokban jobb eszközöket is.

Kutatócsoportja gépi tanulással becsül biológiai életkort, többek között laboreredményekből, betegségelőzményekből és arcfotókból.

Beszámolója szerint utánkövetéses adatokon azt vizsgálták, hogy a modellek által gyorsabban öregedőnek mutatott embereknél nagyobb-e a halálozás kockázata. Az ilyen eszközök a személyre szabott orvoslást és az öregedést célzó beavatkozások vizsgálatát is segíthetik.

Baranyi Márton, a Portfolio Csoport projektvezetője (moderátor), Farkas Dávid, a Principle Zero társalapítója, György András, a Google DeepMind vezető kutatója, Kerepesi Csaba, a HUN-REN SZTAKI kutatója, Thuróczy Bertalan, longevity-kutató (jobbról balra)

Az autonóm kutatást is tesztelik. Egy kísérletben az AI reprodukálta egy tanulmányuk elemzését, majd új kutatási irányt javasolt: a sportolók teljes szervezetre becsült öregedése helyett az egyes szervekhez kapcsolódó mutatókat vizsgálná külön. Kerepesi szerint az ötlet ígéretes, az eredmények ellenőrzése azonban még folyamatban van.

Széles, tágas a tér

György András, a Google DeepMind vezető kutatója a Portfolio Deep Tech 2026 meghívására egyenesen az Egyesült Királyságból érkezett a konferenciára. A szakember úgy vélekedett: a gépek előnye az óriási adatmennyiség feldolgozása és a lehetséges megoldások gyors áttekintése.

Ha egy rendszer megtanulja, milyen lépések vezethetnek eredményre, a keresés sebességével olyan területeken is előnybe kerülhet, mint a játékok vagy a matematikai feladatok.

Az eredetiség kérdésében óvatosabb volt. Szerinte a modellek főként meglévő ötletekre építenek, viszont sokkal szélesebb tudásanyagból meríthetnek, mint egy ember. Így egy másik tudományágban már alkalmazott módszert olyan problémához kapcsolhatnak, amelynek kutatója azt korábban nem ismerte.

Személyes adatokból épül a „harmadik agy”

Thuróczy Bertalan longevity-kutató saját példáján mutatta be, hogyan egészítheti ki az AI az egészségmegőrzést. „Harmadik agyként” említett rendszerét élettani adatokkal, kórelőzményekkel és naplóbejegyzésekkel táplálja. Az alvást és aktivitást mérő szenzorok mellett vércukoradatokat, genetikai információkat és mikrobiomvizsgálati eredményeket is felhasznál.

Ezek összekapcsolása személyre szabottabb válaszokat tehet lehetővé, például a táplálkozási, sportolási vagy stresszkezelési szokásokról. Hangsúlyozta azonban: a rendszer nem váltja ki az orvosi konzultációt, hanem kiegészítheti azt. Értékét abban látja, hogy az életvitelről és az egészségi állapotról együttesen képes információkat feldolgozni.

Az AI valós határai, amihez tudatosság kell

Farkas Dávid, a Principle Zero társalapítója szerint az AI eredményességét nem lehet pusztán az eszköz képességeiből megítélni: az mindig a felhasználóval való együttműködésben dől el.

A teljes feladatcsomagok átadása helyett a lépésekre bontott, iteratív munkát tartja célszerűnek. Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy

a gondolkodási feladatok túlzott kiszervezése saját készségeinkre is visszahathat. Ezért nemcsak a hatékony használatot kell megtanulni, hanem azt is, mikor nem érdemes használni a technológiát.

További témák a panelből:

Az AI fejlődésének nehezen előre jelezhető civilizációs következményei.

Az emberi problémaválasztás és a gépeknek kijelölt feladatok különbsége.

Az érzelmi intelligencia és az érzelmek gépi elemzése.

Sejtes fiatalítási kísérletek eredményeinek AI-alapú értékelése.

Címlapkép forrása: Portfolio