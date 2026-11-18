Szerdán benyújtották az Országgyűlésnek az egészségügyi szakdolgozók bérrendezéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet átalakítaná az ágazati bértáblát, a minisztérium korábbi közlése szerint pedig a bérrendezés átlagosan 15 százalékos alapbéremelést jelentene 123 500 munkavállalónak, beleértve az intézményeket működtető háttérszemélyzetet is – közölte az MTI.

A módosítás célja egy átláthatóbb és kiszámíthatóbb előmeneteli rendszer megteremtése. Az eddig alkalmazott sávos bértáblát a végzettség szerinti A–J fizetési osztályokra és a gyakorlati időre épülő rendszer váltaná fel. A javaslat garantálná, hogy az új besorolással senkinek sem csökkenhet a jelenlegi besorolási alapilletménye.

Az átalakítás indoklása szerint

a bérrendezés javítaná az egészségügyi szakdolgozók anyagi helyzetét és motiváltságát,

hozzájárulva a tervezett egészségügyi programok megvalósításához szükséges munkaerő biztosításához.

A kormányzat által az egészségügynek szánt 510 milliárd forintos többletforrásból a szakdolgozói bérrendezés jelentené a legnagyobb, csaknem 192 milliárd forintos tételt. A minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az alapbéremelés a személyi jövedelemadó csökkentésének hatásával együtt

átlagosan 17 százalékos nettó jövedelemnövekedést eredményezhetne.

A bérrendezés az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozók mellett az intézmények működését biztosító munkatársakra, köztük a műszaki szakemberekre, szerelőkre, informatikusokra és adminisztrátorokra is kiterjedne.

A Portfolio korábbi beszámolója szerint a 2027-re tervezett bérrendezésben az új bértábla alá tartozók alapbére legalább 7,5 százalékkal nőne, az alacsonyabb keresetűek egy része pedig 30–35 százalékos vagy ennél is nagyobb emelést kaphatna. A háttérdolgozóknál ugyanakkor a minisztérium tájékoztatása szerint nem lenne garantált a 7,5 százalékos emelés.

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