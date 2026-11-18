A tartós motiváció alapja nem a folyamatos, hétvégéket is feláldozó túlhajszoltság, hiszen ez egyenes út a kiégéshez. András Klára, az Egis Gyógyszergyár humánerőforrás- és kommunikációs igazgatója szerint sokkal többet ér, ha a munkavállaló pontosan ismeri a szervezetben betöltött szerepét, megfelelő döntési jogkörrel rendelkezik, és támogató közegben dolgozhat.

Ezt egészíti ki Korábián Tamásnak, a MEDDI Hungary igazgatójának a gondolata, aki szerint veszélyes, ha valaki kizárólag a munkájából merít sikerélményt. A munkahelyen kívüli hobbik és a magánéleti eredmények ugyanis pozitívan hatnak a szakmai teljesítményre is. Mivel a motiváció belső folyamat, a vállalatok feladata nem a külső kényszerítés, hanem az egyéni mozgatórugók megismerése a személyes beszélgetések révén, tette hozzá a szakember.

Gere Péter, NN Biztosító (moderátor), András Klára, Egis Gyógyszergyár, Horváth Irma, Kahoot!, Korábián Tamás, MEDDI Hungary, Ottó Judit, OYU (jobbról blara)

Térképen a hovatartozás élménye és a sabbatical

A munkaerő megtartásában és a prevencióban kiemelkedő szerepe van a hovatartozás élményének. Horváth Irma, a Kahoot! képzési és fejlesztési (L&D) vezetője rámutatott arra, hogy egy csapat akkor válik valódi, megtartó közösséggé, ha a tagoknak nem kell megjátszaniuk magukat, részt vehetnek a döntésekben, és büszkék arra a szervezetre, amelyhez tartoznak.

A megelőzés egyik egyre fajsúlyosabb eszköze a sabbatical, vagyis a tudatosan megtervezett alkotói vagy karrierszünet. Ottó Judit karrierszünet-szakértő hangsúlyozta, hogy ez a fajta távollét kifejezetten a regenerálódást szolgálja, és nem azonos a két munkahely közötti álláskereséssel. Fontos azonban tisztázni, hogy

a sabbatical elsősorban prevenciós lépés, ugyanis egy már teljesen kiégett dolgozó problémáit egy hosszabb szünet önmagában nem oldja meg.

Az emelkedő nyugdíjkorhatár mellett ugyanakkor az ilyen beiktatott pihenőknek elengedhetetlen szerepük van a hosszú távú egészségmegőrzésben.

Bár sok helyen még nem kifejezetten ezen a néven fut, az Egisnél például már a vállalati kultúra része a hosszabb – akár fél-egy éves – fizetés nélküli szabadság biztosítása az indokolt élethelyzetekben. Az ilyen szünetek után a dolgozók visszailleszkedését tudatosan segítik, hiszen egy hosszabb távollét alatt a cég működése is jelentősen átalakulhat.

A profit bánhatja

A szakértők egyetértettek abban, hogy az emberi erőforrás nem kezelhető puszta termelési tényezőként. A stressz, a kiégés és az ezekből fakadó munkaerő-kiesés közvetlen hatással van a cégek profitjára és eredményességére.

A kiégés elleni küzdelem így a felső vezetés és a HR közös felelőssége.

A leghatékonyabb utat a megelőzés, a minőségi személyes figyelem, az erős közösségépítés és a tartós szünetek lehetőségének rendszerbe építése jelenti,

mindezt egy olyan biztonságos környezetben, ahol a munkatársak mernek és tudnak is segítséget kérni - összegezték a szakértők.

Címlapkép forrása: Portfolio