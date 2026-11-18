Részleges haszonbérfizetési moratórium bevezetését javasolja a kormány az aszály okozta károk gazdasági következményeinek mérséklése, a gazdálkodók fizetőképességének megőrzése, továbbá a mezőgazdasági termelés folyamatosságának biztosítása érdekében. Az ezt tartalmazó törvényjavaslat a parlamenti honlapon olvasható.

A Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter által kidolgozott, az Országgyűlésnek kedd este benyújtott, az egyes törvények földügyi tárgyú módosításáról szóló előterjesztés szerint a haszonbérfizetési kedvezmény mértéke sok esetben a törvényben szereplő fizetési határidőig nem állapítható meg, ezért a módosítás

lehetőséget biztosít a haszonbérfizetés részleges halasztására

anélkül, hogy az a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezné.

Hozzátették, a haszonbérbeadók számára a haszonbérleti díj fontos bevételi forrás lehet, ezért a haszonbérfizetési halasztás módját és mértékét úgy szabályozzák, hogy a haszonbérbeadók érdekeit is megfelelően szem előtt tartsák, ugyanakkor az aszály következményeit illetően megvalósuljon a közös társadalmi felelősségvállalás és teherviselés.

A részletes indokolás alapján az adott évre szerződés szerint járó haszonbér teljes összegének 50 százalékát tárgyév végi határidővel kell megfizetni, a fennmaradó részt - aminek pontos összege a haszonbérfizetési kedvezmény mértékétől függ -, pedig a felek megállapodása szerinti időpontban, de legkésőbb tárgyév december 31-ét követő

24 hónapon belül kell megfizetni.

Az is egyértelművé teszik, amennyiben a tárgyév december 31-i határidő lejártakor a haszonbérfizetési kedvezmény mértékét már megállapították és az meghaladja a szerződés szerinti haszonbér 50 százalékát, akkor az eredeti határidőben a teljes kedvezményes összeget meg kell fizetni.

A törvényjavaslat tartalmaz rendelkezéseket egyebek mellett a földforgalmi hatósági jóváhagyási eljárás gyorsítására, valamint a beruházási célterületté nyilvánítással kapcsolatos termőföld-igénybevételek esetén a megfelelő földvédelmi kompenzáció megteremtésére is.

A javaslat társadalmi egyeztetése november 21-ig tart a kormany.hu oldalon.

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