Az idei harmadik negyedévben készült felmérésben a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe a maximum 100-ból 63 pontos értéket vett fel, amely megegyezik az előző negyedévben mért adattal. Ugyanakkor 42-ről 41-re csökkent annak a részmutatónak az értéke, amely a válaszadók hozzáállását vizsgálja abból a szempontból, hogy szerintük milyen eséllyel kapnának képzettségüknek megfelelő új állást egy esetleges kirúgás vagy felmondás esetén. A részletesebb vizsgálatból kiderül, hogy a tavasszal mért 37-ről 39%-re emelkedett azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen, illetve nagyon nehezen találnának maguknak ilyen feltételekkel új, testhezálló munkahelyet.
A kutatás az aktuális munkahelyi környezet megítélésével és a megbecsültség érzésével is részletesen foglalkozott: a magyar munkavállalók változatlanul 58%-a érzi stabilnak az állását, mellyel kapcsolatban nem változott a megkérdezettek hozzáállása az elmúlt három hónapban. Ugyanakkor érzékelhetően, 7-7%-ponttal csökkent azok aránya, akik összességében jól érzik magukat a jelenlegi munkahelyükön (57%), valamint akik szerint a közvetlen főnökeik tisztelettel, támogatóan és igazságosan bánnak velük (56%). A megkérdezettek körében a legnagyobb elégedetlenséget (29-30%) továbbra is a béren felüli juttatások mértéke és a szakmai fejlődés nem eléggé kielégítő lehetőségei jelentik. Ugyanakkor, míg tavasszal mindössze 28%, addig most 32% véli versenyképesnek a fizetését, amely tényező egyébként a harmadik legjelentősebb elégedetlenségi faktort jelenti.
Az elmúlt hónapokhoz képest a legnagyobb elmozdulást a munkahelyi közérzet romlásában tapasztaltunk,
miközben továbbra is a fizetéssel, a különböző béren felüli juttatások mértékével, valamint a szakmai előmenetelre vonatkozó lehetőségekkel kapcsolatban a leginkább elégedetlenek a hazai dolgozók” – mondta el Kiss Márk István. A BNP Paribas Cardif Magyarország vezérigazgatója hozzátette: talán ennek is köszönhető, hogy jelenleg minden harmadik aktív magyar munkavállaló új állást keres, vagy legalábbis nézelődik a piacon.
A felmérésből az is kiderül, hogy maga a munkahely, illetve a saját pozíció megmaradásával kapcsolatos percepciókra vonatkozó két részadat 1-1 pontot emelkedett (80, illetve 65 pont) a megelőző időszakhoz képest. Továbbá 2%-pontos emelkedéssel a válaszadók csaknem fele (48%) véli úgy, hogy a cég, ahol dolgozik, még több, mint öt évig megmarad, ezzel szemben a saját pozícióját már csak 34% tartja ugyanennyire biztosnak. A felmérés annak vizsgálatára is kitért, hogy a megkérdezettek véleménye szerint milyen okok befolyásolhatják a munkahelyük fennmaradásának idejét: 26%-uk a cég terméke, illetve szolgáltatása iránti piaci keresletet, 21-21% az adott szektor általános helyzetét, illetve a cég pénzügyi és üzleti eredményeit nevezte meg fő tényezőként. Továbbá 19-19% az ügyfelek, szerződések és megrendelések számát, illetve a jelenlegi hazai gazdasági környezetet jelölte meg fő indikátornak. A saját pozíciójuk megítélésével kapcsolatban a legtöbben – a válaszadók kétharmada – a jó teljesítményük és a tudásuk, illetve tapasztalatuk miatt gondolják úgy, hogy megmarad az állásuk.
A felmérésből kiderül az is, hogy a teljes mintában
az aktív munkavállalók 11%-a állította azt, hogy aktívan keres új állást, míg 21%-uk válaszolta azt, hogy ugyan keres állást, de nem aktívan.
A váltást fontolgatók 24%-a más iparágba lépne át, 22%-uk másik cégnél, de azonos munkakörben dolgozna tovább. Vállalkozást 9%-uk indítana, 31%-uk pedig még nem döntött a kérdésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kármán András a vagyonadóról: a bevezetése előtt lesz még 1-2 változtatás
A miniszter azt is elmondta, miből csökkentenék a hiányt, maradnak a különadók.
AI-kockázatkezelés: európai bankok kezdtek el megválni a techóriások gigahiteleitől
A kockázatok leépítése az amerikai félidős választások utáni adatközpontszabályozás-szigorításhoz is köthető.
Földrengést észleltek Magyarországon
Szerencsére nem volt erős.
Eltűnik naponta közel 5 bolt, de ennek már örülni kell
Lassultak a boltbezárások.
Profit a kiégés pengeélén: a vállalatoknak nagyon megéri a megelőzésbe fektetniük
Rengeteg odafigyelésre van szükség a munkavállalók jóllétének hosszú távú megőrzéséhez.
Úgy néz ki, két vállra fektették a politikusok a legnagyobb svájci bankot
Alig maradt reménye az év végi szavazás előtt a UBS-nek.
Beleremegett a vezérigazgató széke a Deutsche Bank hatalmas adatszivárgási botrányába
Van, aki már leváltaná Christian Sewinget.
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Folytatódik az áresés.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?