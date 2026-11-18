Magyar Péter: a kormány döntött a sztrádakoncesszió megszüntetéséről
Eldőlt: a kormány megszünteti a sztrádakoncessziót – jelentette be szerda este Magyar Péter miniszterelnök. Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncesszió megszüntetésétől a kormány azt várja, hogy csökkennek a legalább 23 ezer milliárd forintos állami kiadások. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban azt közölte, hogy a Magyar Közút az üzemeltetést 53, a nagyobb karbantartási munkákat pedig 61 százalékkal olcsóbban végezné el. A szerződést az Európai Bizottság is kifogásolta, mert az uniós végrehajtó szerv szerint túl kevés üzleti kockázatot hárított a koncessziós társaságra. Az utak üzemeltetését a korábbi tervek szerint 2027. április 1-jén veszi át a Magyar Közút, az elszámolás feltételeit azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Több millió magyar nyugdíjas várt erre: a kormány kihirdette a határozatot
Megjelent a nyugdíjas SZÉP-kártyáról szóló kormányhatározat a szerdai Magyar Közlönyben, amely szerint a támogatás első részletét legkésőbb 2027. október 31-ig fizetnék ki. A kormány becslése szerint a program mintegy 2,2 millió embert, a nyugdíjasok 97 százalékát érheti el, és a 14. havi nyugdíj további kiépítése helyett vezetik be. A pontos felhasználási feltételek még nyitottak, a szükséges jogszabályok tervezetét Kármán András pénzügyminiszternek 2027. január 31-ig kell a kormány elé terjesztenie.
Plusz támogatást kapnak a fiatal magyar gazdák
A Magyar Államkincstár a héten megkezdi a fiatal gazdálkodóknak járó kiegészítő területalapú támogatás előlegfizetését – olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) szerdai Facebook-bejegyzésében.
Az összesen 4,5 milliárd forint értékű forrás mintegy 5 ezer mezőgazdasági termelő tevékenységét fogja segíteni.
A fiatal gazdálkodók támogatása, a nemzedékváltás ösztönzése a magyar agrárium hosszú távú fenntarthatóságának és versenyképességének egyik kulcsa - indokolták a lépést. A bejegyzés szerint fontos, hogy a gazdálkodói tapasztalatok, a szakmai tudás és a vidéki közösségek értékei a következő nemzedékek számára is megőrizhetők és fejleszthetők legyenek.
Bekeményít a kormány a közmunkásoknál
Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak jövőre a közfoglalkoztatók, a Tisza-kormány által közzétett 2027-es országos ellenőrzési terv ugyanis kimondja, hogy egy dolgozót csak egyszer lehet beszámítani az éves ellenőrzési arányba. A Szociális és Családügyi Minisztérium dokumentuma megtartja a korábbi 10 és 20 százalékos küszöböket, de pontosabban előírja, hogyan kell a kormányhivataloknak követniük a támogatások útját, így lezárva sok kiskaput és joghézagot. Az ellenőrök azt is vizsgálják majd, hogy ki és mire használja a támogatásból vett gépeket, mennyi áru van ténylegesen a raktárban, és visszaforgatták-e az értékesítésből származó bevételt. A minisztérium azt kéri, hogy a hivatalok lehetőleg még a programok futása alatt ellenőrizzenek, amikor a hibák még javíthatók. A szigorítás oka, hogy például 2025-ben a 3569 ellenőrzés során feltüntetett 33 088 főből nem derült ki, hány különböző embert vizsgáltak valójában.
Török Gábor kritizálja a Tisza Párt új tervét, Magyar Péter azonnal reagált
A parlamenti napirend előtti felszólalások korlátozása önmagában még indokolt is lehetne, ám a miniszterelnök korlátlan megszólalási lehetősége felborítja az országgyűlési munka egyensúlyát – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Török Gábor politikai elemző. Magyar Péter miniszterelnök kétértelmű kommentben reagált a kritikára.
Összejátszhatott a Fidesz-kormány az oroszokkal a magyar választásoknál, eljárást indítottak az ügyben
A Külügyminisztérium vizsgálja, hogy a korábbi kormányzat milyen szerepet játszhatott a Fidesz választási kampányát segítő, feltételezett orosz dezinformációs műveletben. Az ügyben megjelent állítások szerint a magyar diplomácia közreműködésével juthattak el Szijjártó Péter miniszternek és a kormánypártoknak a Tisza Párt lejáratását célzó anyagok.
Az Európai Ügyészség hazai működését készíti elő a kormány javaslata
A kormány törvénymódosító javaslatot nyújtott be, hogy Magyarország Európai Ügyészséghez (EPPO) történő csatlakozásához megteremtse az európai ügyészi és a delegált európai ügyészi tisztség hazai jogi kereteit. Az előterjesztés a bírák és az ügyészek jogállását, valamint a bírósági és ügyészségi szervezetet érintő szabályokat módosítaná.
Gajdos László: megkezdődött a víz visszatartása az elmúlt napok esőzései után
Országszerte megkezdődtek a vízvisszatartási munkák az elmúlt napok esőzéseit követően – jelentette be szerdai Facebook-bejegyzésében az élő környezetért felelős miniszter.
Vitézy Dávid állítja, Orbán Viktor személyesen figyelmeztette, hogy ne vágja le a szenttehenet
Megszűnhet a trafikokat ellátó Országos Dohányboltellátó Kft. kizárólagos joga, a kormány törvényjavaslata szerint ugyanis 2027. június 1-jétől a dohányboltok több beszállítótól is vásárolhatnának. A társaság kártalanítás nélkül veszítené el monopóliumát, de versenypiaci szereplőként tovább működhetne. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter azt állítja, hogy Orbán Viktor személyesen figyelmeztette őt emiatt, hogy ne vegye el a trafikellátást a Lázár Jánoshoz köthető üzleti köröktől. A miniszter szerint a verseny nélkül kiválasztott cég eddig mintegy 67 milliárd forint nyereséget ért el. A javaslat a trafikok garantált árrését is átalakítaná, a szabálytalan beszerzésért kiszabható bírság felső határa pedig 500 millióról 10 millió forintra csökkenne.
Parlament előtt az egészségügyi bérrendezés, átírnák a szakdolgozók bértábláját
Szerdán benyújtották az Országgyűlésnek az egészségügyi szakdolgozók bérrendezéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet átalakítaná az ágazati bértáblát, a minisztérium korábbi közlése szerint pedig a bérrendezés átlagosan 15 százalékos alapbéremelést jelentene 123 500 munkavállalónak, beleértve az intézményeket működtető háttérszemélyzetet is – közölte az MTI.
Azbesztszennyezés: megszólalt a köztársasági elnök, új részletek derültek ki
Olyan súlyos környezetszennyezésként írta le az azbesztet is tartalmazó anyaggal borított szombathelyi utcák ügyét a köztársasági elnök szerdán, amely több ezer embert érint, átnyúlik a határokon és a jövő nemzedékekre is hatást gyakorol.
Visszakerülne a kutatóhálózat az MTA-hoz, átalakítanák a kormányhivatalokat
A kormány két törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Az egyik visszahelyezné a hazai kutatóhálózatot a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA), a másik önálló törvényben szabályozná a kormányhivatalok jogállását, működését és felépítését. Mindkét előterjesztés társadalmi egyeztetése november 21-ig tart – közölte az MTI szerdán.
Magyar Péter végleges döntést ígér mára az autópálya-koncessziók ügyében
Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány szerdai ülésén végleges döntést hoz az autópálya-koncessziók ügyében. A kabinet költségvetési, európai uniós és közjogi kérdéseket is tárgyal, köztük egyes volt köztársasági elnökök élethosszig járó juttatásainak megvonását.
[...] ezt az ügyet most lezárjuk, erről dönt véglegesen a kormány.
A miniszterelnök nem részletezte, milyen intézkedéssel zárnák le az ügyet.
Megnyitná a dohány-nagykereskedelmet a kormány, kártalanítás nélkül szűnne meg a monopólium
A kormány egy újonnan benyújtott törvényjavaslattal 2027. június 1-jével, kártalanítás nélkül megszüntetné az Országos Dohányboltellátó Kft. kizárólagos ellátási jogát. Bár a nemzeti dohányboltok kiskereskedelmi rendszere egyelőre megmaradna, a trafikok több forrásból is beszerezhetnék az árut. A javaslat az árrések számítását és a beszállítók, illetve a dohányboltok közötti üzleti feltételeket is átalakítaná – írja a Telex.
Itt a bejelentés: nagy változás jöhet a dohánypiacon
A kormány 2027. június 1-jével megszüntetné az Országos Dohányboltellátó (ODBE) kizárólagos jogát és koncessziós szerződését, így a jövőben több szereplő is elláthatná dohánytermékekkel a trafikokat – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kabinet erről törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
Változtat az Országgyűlés működésén a Tisza Párt: a törvény és a házszabály is módosulhat
Az Országgyűlésről szóló törvény és a házszabály több pontjának módosítását kezdeményezte a Tisza párt országgyűlési képviselőcsoportja – közölte a frakció. A javaslatcsomaggal átláthatóbbá tennék a parlamenti munkát, átalakítanák a viták rendjét, valamint felülvizsgálnák a bizottsági működés és a képviselői felelősségre vonás szabályait.
Jelentős fejlesztés indul az egyik kulcsfontosságú vasúti fővonalon
Megkezdődik a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vasúti fővonal korszerűsítésének előkészítése, miután jóváhagyták a beruházáshoz szükséges döntés-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok megrendelését – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-bejegyzésben.
Kármán András a vagyonadóról: a bevezetése előtt lesz még 1-2 változtatás
A kiadások mérséklésétől várja a hiánycsökkentés nagyobb részét a kormány, a vállalati különadók kivezetése pedig nem szerepel a 2027-es költségvetésben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a vagyonadó részletei még változhatnak a bevezetésig, az érintettek köre és az adókulcs azonban marad.
Tisza-kormány: lezárulhat a költségvetés általános vitája
A költségvetési javaslat a keddi beszámolónk szerint 47 587,6 milliárd forintos kiadással és 42 484,9 milliárd forintos bevétellel számol. A kormány 4,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt, 2,4 százalékos gazdasági növekedést és 3 százalékos inflációt tervez 2027-re.
Bitskey Botondot választotta főtitkárának az Alkotmánybíróság, munkáját 2027. január 1-jén kezdi meg - közölte honlapján a testület kedden. Az új főtitkár Szabó Attila Lászlót váltja a poszton, aki 2025 júniusától töltötte be ezt a pozíciót.
Kedden Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali hatállyal megszüntette Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatását. A tárcavezető a döntés indokát nem ismertette, és csak annyit közölt, hogy az új vezetőt hamarosan bemutatja.
Kárpátaljáról dróntámadásról érkezett hír: Munkácson, a pályaudvartól mintegy 300 méterre csapódott be egy orosz drón. Magyar Péter tájékoztatása alapján a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a két ország közötti vasúti közlekedést pedig keddre és szerdára leállították.
A vállalati finanszírozásban a KKV Technológia Plusz és a Nemzeti Bajnokok program feltételeinek könnyítéséről számoltunk be: emelkedtek az igényelhető összegek, bővült a finanszírozható beruházások és az elszámolható költségek köre. A közölt benyújtási határidő 2027. június 30.
Egyszerre tizenhárom intenzív terápiás szakápoló – az osztályon dolgozók csaknem fele – mondott fel hétfőn az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben (OBSI) az elmaradt bérrendezés miatt, a Népszabadság beszámolója szerint.
A kedden megjelent fontosabb cikkeink:
- Kapitány István azonnali hatállyal menesztette a paksi atomerőmű igazgatóját
- Magyar Péter reagált a Kárpátalját ért orosz támadásra
- Kapitány István bejelentette: kedvezőbbé tette a kormány a kamatmentes hitelek feltételeit
- Az intenzíves szakápolók fele felmondott az Országos Baleseti Intézetben
- Jancsics Dávid: Unger Anna tényleg egy pitbull, nem csodálkoznék, ha Tiborcz István vagy idősebb Orbán Győző következne
- Az önkormányzati tisztségviselők vagyonnyilatkozatainak kitöltését segítő oldalt indít az Integritás Hatóság
- Megszólalt a helyettes államtitkár: Átfogó munkaügyi változtatásokra van szükség a demográfiai válság ellensúlyozására
- Amikor az Orbán-kormánynak titokban üzlet lett az egészségügy
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
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