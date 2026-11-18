A költségvetési javaslat a keddi beszámolónk szerint 47 587,6 milliárd forintos kiadással és 42 484,9 milliárd forintos bevétellel számol. A kormány 4,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt, 2,4 százalékos gazdasági növekedést és 3 százalékos inflációt tervez 2027-re.

Bitskey Botondot választotta főtitkárának az Alkotmánybíróság, munkáját 2027. január 1-jén kezdi meg - közölte honlapján a testület kedden. Az új főtitkár Szabó Attila Lászlót váltja a poszton, aki 2025 júniusától töltötte be ezt a pozíciót.

Kedden Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali hatállyal megszüntette Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatását. A tárcavezető a döntés indokát nem ismertette, és csak annyit közölt, hogy az új vezetőt hamarosan bemutatja.

Kárpátaljáról dróntámadásról érkezett hír: Munkácson, a pályaudvartól mintegy 300 méterre csapódott be egy orosz drón. Magyar Péter tájékoztatása alapján a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a két ország közötti vasúti közlekedést pedig keddre és szerdára leállították.

A vállalati finanszírozásban a KKV Technológia Plusz és a Nemzeti Bajnokok program feltételeinek könnyítéséről számoltunk be: emelkedtek az igényelhető összegek, bővült a finanszírozható beruházások és az elszámolható költségek köre. A közölt benyújtási határidő 2027. június 30.

Egyszerre tizenhárom intenzív terápiás szakápoló – az osztályon dolgozók csaknem fele – mondott fel hétfőn az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben (OBSI) az elmaradt bérrendezés miatt, a Népszabadság beszámolója szerint.

A kedden megjelent fontosabb cikkeink:

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