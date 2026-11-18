Visszakerülne a kutatóhálózat az MTA-hoz, átalakítanák a kormányhivatalokat
A kormány két törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Az egyik visszahelyezné a hazai kutatóhálózatot a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA), a másik önálló törvényben szabályozná a kormányhivatalok jogállását, működését és felépítését. Mindkét előterjesztés társadalmi egyeztetése november 21-ig tart – közölte az MTI szerdán.
Magyar Péter végleges döntést ígér mára az autópálya-koncessziók ügyében
Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány szerdai ülésén végleges döntést hoz az autópálya-koncessziók ügyében. A kabinet költségvetési, európai uniós és közjogi kérdéseket is tárgyal, köztük egyes volt köztársasági elnökök élethosszig járó juttatásainak megvonását.
[...] ezt az ügyet most lezárjuk, erről dönt véglegesen a kormány.
A miniszterelnök nem részletezte, milyen intézkedéssel zárnák le az ügyet.
Megnyitná a dohány-nagykereskedelmet a kormány, kártalanítás nélkül szűnne meg a monopólium
A kormány egy újonnan benyújtott törvényjavaslattal 2027. június 1-jével, kártalanítás nélkül megszüntetné az Országos Dohányboltellátó Kft. kizárólagos ellátási jogát. Bár a nemzeti dohányboltok kiskereskedelmi rendszere egyelőre megmaradna, a trafikok több forrásból is beszerezhetnék az árut. A javaslat az árrések számítását és a beszállítók, illetve a dohányboltok közötti üzleti feltételeket is átalakítaná – írja a Telex.
Itt a bejelentés: nagy változás jöhet a dohánypiacon
A kormány 2027. június 1-jével megszüntetné az Országos Dohányboltellátó (ODBE) kizárólagos jogát és koncessziós szerződését, így a jövőben több szereplő is elláthatná dohánytermékekkel a trafikokat – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kabinet erről törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
Változtat az Országgyűlés működésén a Tisza Párt: a törvény és a házszabály is módosulhat
Az Országgyűlésről szóló törvény és a házszabály több pontjának módosítását kezdeményezte a Tisza párt országgyűlési képviselőcsoportja – közölte a frakció. A javaslatcsomaggal átláthatóbbá tennék a parlamenti munkát, átalakítanák a viták rendjét, valamint felülvizsgálnák a bizottsági működés és a képviselői felelősségre vonás szabályait.
Jelentős fejlesztés indul az egyik kulcsfontosságú vasúti fővonalon
Megkezdődik a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vasúti fővonal korszerűsítésének előkészítése, miután jóváhagyták a beruházáshoz szükséges döntés-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok megrendelését – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-bejegyzésben.
Kármán András a vagyonadóról: a bevezetése előtt lesz még 1-2 változtatás
A kiadások mérséklésétől várja a hiánycsökkentés nagyobb részét a kormány, a vállalati különadók kivezetése pedig nem szerepel a 2027-es költségvetésben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a vagyonadó részletei még változhatnak a bevezetésig, az érintettek köre és az adókulcs azonban marad.
Tisza-kormány: lezárulhat a költségvetés általános vitája
A költségvetési javaslat a keddi beszámolónk szerint 47 587,6 milliárd forintos kiadással és 42 484,9 milliárd forintos bevétellel számol. A kormány 4,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt, 2,4 százalékos gazdasági növekedést és 3 százalékos inflációt tervez 2027-re.
Bitskey Botondot választotta főtitkárának az Alkotmánybíróság, munkáját 2027. január 1-jén kezdi meg - közölte honlapján a testület kedden. Az új főtitkár Szabó Attila Lászlót váltja a poszton, aki 2025 júniusától töltötte be ezt a pozíciót.
Kedden Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali hatállyal megszüntette Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatását. A tárcavezető a döntés indokát nem ismertette, és csak annyit közölt, hogy az új vezetőt hamarosan bemutatja.
Kárpátaljáról dróntámadásról érkezett hír: Munkácson, a pályaudvartól mintegy 300 méterre csapódott be egy orosz drón. Magyar Péter tájékoztatása alapján a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a két ország közötti vasúti közlekedést pedig keddre és szerdára leállították.
A vállalati finanszírozásban a KKV Technológia Plusz és a Nemzeti Bajnokok program feltételeinek könnyítéséről számoltunk be: emelkedtek az igényelhető összegek, bővült a finanszírozható beruházások és az elszámolható költségek köre. A közölt benyújtási határidő 2027. június 30.
Egyszerre tizenhárom intenzív terápiás szakápoló – az osztályon dolgozók csaknem fele – mondott fel hétfőn az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben (OBSI) az elmaradt bérrendezés miatt, a Népszabadság beszámolója szerint.
A kedden megjelent fontosabb cikkeink:
- Kapitány István azonnali hatállyal menesztette a paksi atomerőmű igazgatóját
- Magyar Péter reagált a Kárpátalját ért orosz támadásra
- Kapitány István bejelentette: kedvezőbbé tette a kormány a kamatmentes hitelek feltételeit
- Az intenzíves szakápolók fele felmondott az Országos Baleseti Intézetben
- Jancsics Dávid: Unger Anna tényleg egy pitbull, nem csodálkoznék, ha Tiborcz István vagy idősebb Orbán Győző következne
- Az önkormányzati tisztségviselők vagyonnyilatkozatainak kitöltését segítő oldalt indít az Integritás Hatóság
- Megszólalt a helyettes államtitkár: Átfogó munkaügyi változtatásokra van szükség a demográfiai válság ellensúlyozására
- Amikor az Orbán-kormánynak titokban üzlet lett az egészségügy
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
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Megnyitná a dohány-nagykereskedelmet a kormány, kártalanítás nélkül szűnne meg a monopólium
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