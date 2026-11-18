Legkésőbb 2027. október 31-ig fizetnék ki a nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét. Akinek a figyelembe vehető ellátásai együtt legfeljebb havi 250 ezer forintot tesznek ki, jövőre 50 ezer forintot kaphat, a 250 ezer forint feletti, de 500 ezer forintot meg nem haladó sávban 25 ezer forint lenne a támogatás.

A szerda este megjelent kormányhatározat 89,5 milliárd forintot irányoz elő az első évre, és 2030-ig rögzíti a juttatás emelésének ütemét.

A kormányhatározat szerint a program azokra a Magyarországon élő és tartózkodó emberekre terjedne ki, akik nyugdíjat vagy a nyugdíjfolyósító szervtől olyan más ellátást kapnak, amelyet a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni.

A jogosultságnál az egy személynek járó ellátások együttes havi összege számít.

Ha valaki például saját jogú nyugdíjként havi 220 ezer, özvegyi nyugdíjként további 50 ezer forintot kap, a 270 ezer forintos együttes ellátásával a kisebb támogatásra számíthat. A pontosan 250 ezer forintos havi ellátás még a kedvezőbb sávba tartozik, és pontosan 500 ezer forintnál is járhat a kiegészítés.

A támogatások részletes bontása Érintett ellátások együttes havi összege 2027 2028 2029 2030-tól évente Legfeljebb 250 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 250 000 Ft felett, legfeljebb 500 000 Ft-ig 25 000 Ft 50 000 Ft 75 000 Ft 100 000 Ft Forrás: Portfolio-összesítés.

A kormány négy év alatt, egyenlő lépésekben emelné a támogatást, és az alacsonyabb ellátásban részesülőknek évente 50 ezer forinttal, a másik sávban évi 25 ezer forinttal nőne a juttatás.

Fontos, hogy október végi kifizetési határidőt csak az első évre jelöl meg a határozat.

A 89,5 milliárd forintos első évi keretből 76 milliárdot a Nyugdíjbiztosítási Alapban kell biztosítani. További 12,8 milliárd forintot az Egészségbiztosítási Alapban különítenének el a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők támogatására. A fennmaradó 700 millió forint a korhatár alatti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó kifizetéseket fedezné a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapból.

Magyar Péter október közepén, a költségvetés bemutatásakor jelentette be, hogy 2027-ben érkezik a nyugdíjas SZÉP-kártya első részlete. A miniszterelnök akkor a 14. havi nyugdíj sorsával is összekötötte a döntést, jelezve, hogy a 13. havi nyugdíj és a már bevezetett részleges 14. havi juttatás megmarad, de a 14. havi juttatás további kiépítése helyett pedig a kormány a kisebb nyugdíjból élőknek adna magasabb összegű támogatást.

Az októberben ismertetett kormányzati becslés szerint a kártyaprogram mintegy 2,2 millió embert, a nyugdíjasok 97 százalékát érheti el.

A kártyán lévő összeget Kármán András pénzügyminiszter korábbi közlése szerint

élelmiszerre,

gyógyszerre

és pihenésre is el lehet majd költeni.

A határozat egyelőre annyit rögzít, hogy a támogatás meghatározott termékekre és szolgáltatásokra használható fel. A pontos felhasználási feltételek így még nyitottak, de a pénzügyminiszternek 2027. január 31-ig kell a kormány elé terjesztenie a szükséges jogszabályok tervezetét.

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