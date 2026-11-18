A szakértő azzal kezdte a Tisza Párt által szerdán bemutatott tervet a parlamenti házszabályok módosítására, hogy szerinte a politikai viták mederben tartása önmagában nem elvetendő gondolat.

De úgy látja, a visszásság sokkal inkább abból fakad, hogy a szabályozás továbbra is biztosítja a kormányfő számára az időkorlát nélküli felszólalás jogát bármelyik ülésnapon.

Ennek következtében "a parlament továbbra sem a kormány ellenőrzésének, hanem sokkal inkább a mindenkori (aktívan kommunikáló) kormányfő politikai kommunikációjának színtere marad".

Török Gábor ezzel reagált arra, hogy a kormánypárt javaslatcsomagja rövidítené a parlamenti felszólalásokat és szigorítaná a személyes érintettségre hivatkozó hozzászólások szabályait: az előterjesztő nyitóbeszédére 30 helyett 20, zárszavára 30 helyett 15 perc jutna, személyes érintettség miatt pedig két perc helyett egy percben lehetne felszólalni.

A szabályok ismételt megsértése az érintett képviselő, három frakciótag szabályszegése pedig az egész képviselőcsoport ilyen felszólalási lehetőségének egy hónapos felfüggesztésével járhatna.

A frakciók csak hetente egy kijelölt ülésnapon szólalhatnának fel napirend előtt, miközben a miniszterelnök és a kormánytagok erre vonatkozó lehetősége bővülne. A csomag emellett mérsékelné a fegyelmi pénzbüntetéseket, minden frakciónak helyet biztosítana a Mentelmi Bizottságban, és megkönnyítené a vizsgálóbizottsági idézéseket. A tervezet elfogadása esetén 2027. február 1-jén lépne hatályba.

Az elemző rámutatott, hogy a miniszterelnök korlátlan felszólalási ideje, másokénak rövidítése vagy korlátozása olyan gyakorlat, amely egyáltalán nem az önkorlátozás, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének erősítése irányába mutat.

Azt is felrója, hogy mivel a jelenlegi szabályozás megváltoztatásához kétharmados, azaz minősített többségre lenne szükség, a megfelelő politikai akarat híján ez az állapot a következő kormányok idején is fennmaradhat. Török Gábor a probléma feloldásával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy "szerintem egy észszerű időkorlát már sokat segíthetne".

Magyar Péter miniszterelnök a bejegyzése alá szinte rögtön kommentált, de üzenete egyelőre nem világos, mivel azt írta:

ami jó, azt megtartjuk…

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