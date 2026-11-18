Az Országgyűlésről szóló törvény és a házszabály több pontjának módosítását kezdeményezte a Tisza párt országgyűlési képviselőcsoportja – közölte a frakció. A javaslatcsomaggal átláthatóbbá tennék a parlamenti munkát, átalakítanák a viták rendjét, valamint felülvizsgálnák a bizottsági működés és a képviselői felelősségre vonás szabályait.

A képviselőcsoport a lényegre törőbb parlamenti viták érdekében

csökkentené az előterjesztők nyitó- és zárszavának, illetve a nem vezérszónoki hozzászólásoknak az időtartamát.

Indoklásuk szerint az éjszakába nyúló ülések önmagukban nem garantálják a minőségi jogalkotást. Emellett a kötött tárgyalási rendű vitákban – a választói felhatalmazást is figyelembe véve – egyenlőbb arányban osztanák el a felszólalási időkeretet a kormánypárti és az ellenzéki oldal között.

A civil társadalom szélesebb bevonása érdekében a tervezet a következő ciklusokban is kötelezően létrehozandó, állandó testületté nyilvánítaná a Társadalmi Részvétel Bizottságát.

Változtatnának a Mentelmi Bizottság összetételének szabályain is, így bár megmaradna a kormánypárti és az ellenzéki képviselők azonos létszáma, minden frakció számára biztosítanának legalább egy helyet a testületben. A vizsgálóbizottságok tényfeltáró munkáját azzal segítenék, hogy lehetővé tennék számukra az idézésekhez szükséges adatok gyors lekérését a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.

Az akadálymentesítés részeként a magyar jelnyelv használatának jogát a képviselők mellett kiterjesztenék minden olyan személyre, aki plenáris vagy bizottsági ülésen felszólalhat, a tolmácsolást pedig az Országgyűlés Hivatala biztosítaná. A javaslat szigorítaná a bizottsági üléseken való részvétel számonkérhetőségét, ezzel párhuzamosan pedig arányosabbá tenné a fegyelmi szankciók és a tiszteletdíj-csökkentés rendszerét.

A Tisza ezzel az elmúlt tizenhat év gyakorlatán változtatna, mivel megítélése szerint ebben az időszakban túlzó és önkényes bírságokkal sújtották az ellenzéki képviselőket. A módosítások elfogadásuk esetén

2027. február 1-jén lépnének hatályba.

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