A kormány két törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Az egyik visszahelyezné a hazai kutatóhálózatot a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA), a másik önálló törvényben szabályozná a kormányhivatalok jogállását, működését és felépítését. Mindkét előterjesztés társadalmi egyeztetése november 21-ig tart – közölte az MTI szerdán.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter előterjesztése alapján a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jogfolytonosan, Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózat (MTA KH) néven működne tovább, az alapítói jogokat pedig ismét az MTA gyakorolná.

Az indoklás szerint a módosítás rendezné az MTA és a kutatóhálózat között a 2019–2026-os időszakban nem megfelelően szabályozott ingatlanhasználati viszonyokat, és helyreállítaná a kutatóhálózat egységes működését. Ennek keretében négy, jelenleg az ELTE-hez tartozó humán kutatóközpont is visszatérne a hálózatba. A javaslat kiegyensúlyozott, a tudományterületi különbségeket figyelembe vevő vezetési modellt alakítana ki, és megőrizné a HUN-REN működése során elért pozitív eredményeket.

Önálló törvényt kapnának a kormányhivatalok

A Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter által jegyzett másik javaslat alapján a kormányhivatalok szervezeti és működési alapjai kikerülnének a kormányzati igazgatásról szóló törvényből, és önálló jogszabályban kapnának helyet.

Az új struktúra három egymásra épülő pillérből állna:

a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatalból,

az ágazati szakigazgatási szervekből és kirendeltségeikből,

valamint a helyi államigazgatási feladatokat ellátó járási és fővárosi kerületi hivatalokból.

Az intézményrendszer egységes költségvetési és szervezeti keretben működne. Az indoklás szerint a szabályozás garantálná a szakigazgatási szervek és a járási hivatalok hatásköri önállóságát az egyedi hatósági ügyek intézésében, miközben a gazdálkodási és működtetési feladatok egységét a törzshivatal biztosítaná.

A javaslat szerint a kormányhivatal élén egyszemélyi felelős vezetőként a kormánymegbízott állna. A hivatali szervezet élén a főigazgatót a hivatalvezető, a járási hivataloknál a járási hivatalvezetőt a járási megbízott váltaná fel. Az ágazati szerveket a szakigazgatási szervek igazgatói vezetnék.

Mindkét törvényjavaslat kedd este került fel az Országgyűlés honlapjára. A társadalmi egyeztetésük még zajlik, a véleményeket november 21-ig várják.