A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) szerdán közzétett adatai alapján
idén február óta először érte el a 90 készletnapot a Magyarországon tárolt stratégiai kőolaj- és kőolajtermék-tartalék
– derül ki a minisztérium közleményéből.
A készletek márciusban jelentősen megcsappantak, miután a kormány a védett üzemanyagárak bevezetésével összefüggésben nagy mennyiségű stratégiai tartalékot szabadított fel. Ennek következtében a rendelkezésre álló készlet a korábbi szint mintegy felére csökkent.
Az uniós szabályozás értelmében a tagállamoknak legalább 90 napnyi nettó importnak megfelelő stratégiai készletet kell fenntartaniuk, bár rendkívüli készletfelszabadítás után átmenetileg ennél alacsonyabb szint is megengedett. A hazai tartalék visszapótlására korábban 2027. június végéig adott határidőt a gazdasági és energetikai miniszter, ezt azonban már hónapokkal korábban sikerült teljesíteni.
A készletek összetétele ugyanakkor még változhat. A gázolajtartalék októberben a készletfrissítés miatt kismértékben csökkent, miközben a betárolt kőolaj mennyisége emelkedett. A tervek szerint az MSZKSZ még az év vége előtt a kőolajkészlet jelentős részét friss gyártású, téli minőségű gázolajjal és motorbenzinnel váltja fel.
A minisztérium szerint a stratégiai tartalékok helyreállítása mellett több más tényező is javítja Magyarország üzemanyag-ellátásának biztonságát. Az amerikai kormányzat
2027 márciusáig meghosszabbította Magyarország mentességét az orosz energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó szankciók alól.
Emellett októberben, egyéves helyreállítási munkálatokat követően, teljes kapacitással újraindult a Mol Dunai Finomítójának AV3-as üzeme is.
A GEM a nemzetközi olajpiaci kilátások javulását is kiemelte. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb előrejelzése alapján 2026 végétől már túlkínálat alakulhat ki a globális kőolajpiacon, bár a termelő országokat és a kulcsfontosságú szállítási útvonalakat érintő konfliktusok továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak.
A tárca hangsúlyozta, hogy a visszapótolt stratégiai készletek ismét eredeti rendeltetésüknek megfelelően,
az esetleges ellátási zavarok kivédését szolgálják.
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