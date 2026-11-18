Október végére ismét elérte az uniós előírások szerinti, 90 napos szintet Magyarország stratégiai kőolaj- és kőolajtermék-készlete, miután márciusban a védett üzemanyagárak bevezetése miatt a tartalék nagy részét felszabadították. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) közlése szerint a készletek visszapótlása megtörtént, ami érdemben javítja a hazai üzemanyag-ellátás biztonságát.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) szerdán közzétett adatai alapján

idén február óta először érte el a 90 készletnapot a Magyarországon tárolt stratégiai kőolaj- és kőolajtermék-tartalék

– derül ki a minisztérium közleményéből.

A készletek márciusban jelentősen megcsappantak, miután a kormány a védett üzemanyagárak bevezetésével összefüggésben nagy mennyiségű stratégiai tartalékot szabadított fel. Ennek következtében a rendelkezésre álló készlet a korábbi szint mintegy felére csökkent.

Az uniós szabályozás értelmében a tagállamoknak legalább 90 napnyi nettó importnak megfelelő stratégiai készletet kell fenntartaniuk, bár rendkívüli készletfelszabadítás után átmenetileg ennél alacsonyabb szint is megengedett. A hazai tartalék visszapótlására korábban 2027. június végéig adott határidőt a gazdasági és energetikai miniszter, ezt azonban már hónapokkal korábban sikerült teljesíteni.

A készletek összetétele ugyanakkor még változhat. A gázolajtartalék októberben a készletfrissítés miatt kismértékben csökkent, miközben a betárolt kőolaj mennyisége emelkedett. A tervek szerint az MSZKSZ még az év vége előtt a kőolajkészlet jelentős részét friss gyártású, téli minőségű gázolajjal és motorbenzinnel váltja fel.

A minisztérium szerint a stratégiai tartalékok helyreállítása mellett több más tényező is javítja Magyarország üzemanyag-ellátásának biztonságát. Az amerikai kormányzat

2027 márciusáig meghosszabbította Magyarország mentességét az orosz energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó szankciók alól.

Emellett októberben, egyéves helyreállítási munkálatokat követően, teljes kapacitással újraindult a Mol Dunai Finomítójának AV3-as üzeme is.

A GEM a nemzetközi olajpiaci kilátások javulását is kiemelte. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb előrejelzése alapján 2026 végétől már túlkínálat alakulhat ki a globális kőolajpiacon, bár a termelő országokat és a kulcsfontosságú szállítási útvonalakat érintő konfliktusok továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak.

A tárca hangsúlyozta, hogy a visszapótolt stratégiai készletek ismét eredeti rendeltetésüknek megfelelően,

az esetleges ellátási zavarok kivédését szolgálják.

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