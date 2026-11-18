Megszűnhet a trafikokat ellátó Országos Dohányboltellátó Kft. kizárólagos joga, a kormány törvényjavaslata szerint ugyanis 2027. június 1-jétől a dohányboltok több beszállítótól is vásárolhatnának. A társaság kártalanítás nélkül veszítené el monopóliumát, de versenypiaci szereplőként tovább működhetne. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter azt állítja, hogy Orbán Viktor személyesen figyelmeztette őt emiatt, hogy ne vegye el a trafikellátást a Lázár Jánoshoz köthető üzleti köröktől. A miniszter szerint a verseny nélkül kiválasztott cég eddig mintegy 67 milliárd forint nyereséget ért el. A javaslat a trafikok garantált árrését is átalakítaná, a szabálytalan beszerzésért kiszabható bírság felső határa pedig 500 millióról 10 millió forintra csökkenne.

Ahogy arról írtunk már szerdán, a kormány megszüntetné az Országos Dohányboltellátó Kft. kizárólagos ellátási jogát: az azóta már a parlament elé benyújtott törvényjavaslat szerint 2027. június 1-jétől a trafikok több beszállítótól vásárolhatnának dohánytermékeket. A társaság kártalanítás nélkül veszítené el monopóliumát, de versenypiaci szereplőként tovább működhetne. Fontos ugyanakkor, hogy – egyelőre legalábbis – a nemzeti dohányboltok kiskereskedelmi rendszere még megmaradna.

Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy

Orbán Viktor személyesen figyelmeztette: ne vegye el a trafikellátást a Lázár Jánoshoz köthető üzleti köröktől.

Ezzel a politikus arra utalt, hogy Orbán Viktor titkárságának szóvivőjeként Havasi Bertalan úgy kommentálta szerdán a bejelentést, hogy

Figyelmeztetjük a Vitézy-féle minisztériumot és külföldi üzlettársaikat, hogy Magyarország nem eladó, és a dohányiparban is helyre fogjuk állítani a nemzeti érdekeket szolgáló szabályokat.

A miniszter reakciójában arról írt, hogy az Országos Dohányboltellátó társaság verseny nélkül kapta meg kizárólagos jogát, és eddig mintegy 67 milliárd forint nyereséget ért el, ebből tavaly több mint 11 milliárdot. Úgy vélte, a jogszabályban biztosított árrések mesterségesen garantálták a kiválasztott vállalkozás profitját, miközben a boltok ellátása nem indokol állami monopóliumot.

A tervezet alapján bármely megfelelő jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedő beléphetne az ellátási piacra, és a nagykereskedők közvetlenül is kiszolgálhatnák a trafikokat. A kormány a kártalanítás elutasítását egyebek mellett azzal indokolja, hogy a jelenlegi ellátó érdemi verseny nélkül, kedvező feltételekkel működött, tevékenységét pedig a kizárólagosság megszűnése után is folytathatná. Az ellátás kötelező készletezési és fizetési feltételei helyett több kérdésben a kereskedelmi partnerek állapodhatnának meg.

A trafikoknak biztosítandó árrést az áfa és a jövedéki adó levonása után fennmaradó összegből számítanák:

cigarettánál 38–43,

fogyasztási dohánynál 25–32,5,

hevített termékeknél 28–36,5 százalékos sávot határoznának meg.

Ezzel az adóemelések nem növelnék automatikusan a garantált árrést. A szabálytalan beszerzésért kiszabható bírság 5–500 millió forintról 150 ezer–10 millió forintra csökkenne, az új árrésszámítást pedig már a kihirdetést követő hónap első napjától alkalmaznák.

Címlapkép: Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, valamint akkori és jelenlegi sajtósa, Havasi Bertalan. A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán