A megkérdezettek 53 százaléka gondolja úgy, hogy a kormány adócsomagja inkább igazságos, mint nem az – derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, melyet a 24.hu megbízásából készítettek. Érdekesség ugyanakkor, hogy többen számítanak anyagi helyzetük romlására, mint javulására.

A 24.hu megbízásából készült felmérésben a válaszadók 53 százaléka úgy látja, hogy a kormány által az elmúlt két hónapban bejelentett adóváltozások, támogatások és juttatások összességében inkább igazságosak, mint sem. Ezzel szemben 37 százalék mondta azt, hogy inkább igazságtalannak tartja a kormány intézkedéseit. Komoly szakadék van ugyanakkor a Tisza Párt és a Fidesz szavazóbázisa között:

a kormánypárti szavazók 80 százaléka szerint igazságosak az intézkedések, miközben a fideszesek mindössze 5 százaléka gondolja ezt.

A kutatás szerint az emberek mindössze 15%-a számít arra, hogy a kormány lépéseinek hatására javul majd a saját anyagi helyzete, 24%-uk viszont romlásra számít, 55% szerint pedig nem változik majd érdemben. Itt is komoly szakadék van a pártok szavazói között, a bevallottan Fidesz-szimpatizánsok kétharmada azt gondolja, hogy romlik majd a saját anyagi helyzete, míg a tiszásoknál mindössze 6 százalék ugyanez az arány.

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