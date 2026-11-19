A szocialista nehézipartól az uniós K+F-projektig: egyetlen szakmunkás életútján keresztül is jól bejárható a magyar munkaerőpiac elmúlt négy évtizede. A késő szocialista nagyüzem biztonsága, a rendszerváltás utáni tömeges állásvesztés, a kilencvenes évek vállalkozói újrakezdése, a multik megjelenése, a 2008-as válság, majd a 2010-es években jelentkező munkaerőhiány. A Portfolio és a Központi Statisztikai Hivatal közös cikksorozatának második részében Kovács László fiktív történetén és a KSH hosszú idősoros adatain keresztül mutatjuk be, hogyan változott meg Magyarországon a munka értéke, a munkahely biztonsága és a szakértelem alkupozíciója a gyárkaputól a nyugdíjig.

A cikkben feldolgozott történet a rendszerváltás után tömegeket érintő, tipikus gazdasági folyamatokon alapul, a felvonultatott vállalkozások és szereplők egyezése konkrét gazdasági társaságokkal vagy személyekkel a véletlen műve.

Kovács László 1961-ben született, egész életét Kiskunváron töltötte, 1979-ben kezdett szakmunkásként dolgozni a Kiskunvári Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalatnál. A munkahely kiszámítható volt, a fizetés nem kiugró, de biztos.

A KSH adatai szerint 1979-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 3 877 forint volt, egy kezdő vagy fiatal szakmunkás keresete nagyjából hasonló nagyságrendben mozgott, ágazattól, teljesítménytől, pótlékoktól és túlórától függően.

A kezdet kezdetén László minden reggel elégedetten indult dolgozni a munkásjárattal a város szélén álló üzembe. A gyárban brigádhoz került, amely nemcsak termelési egység, hanem egyben közösség is volt: a brigádtagok ismerték egymás családját, tudták, kivel mi történik. Kovács László számára magától értetődő volt, hogy munka, és ezzel együtt fizetés mindig lesz.

Ahogy azonban családot alapított, és 1983-ban megszületett az első gyermeke, úgy érezte, hogy feleségével már nem jönnek ki a fizetésből a hó végén. És ezzel egyáltalán nem volt egyedül: délutánonként és hétvégén tömegek vállaltak vízvezeték-szerelést, hegesztést, autószerelést és más szakmunkákat. A "fusi" a nyolcvanas évekre intézményesült tevékenységgé vált. A gyáron belüli pluszmunkát a vgmk-k, a vállalati gazdasági munkaközösségek, a vállalkozóbb kedvű szakemberek munkáját pedig a gazdasági munkaközösségek (gmk-k) terelték hivatalos keretek közé.

A vgmk a késő szocialista gazdaság egyik tömegjelensége lett: 1987-ben már több mint 19 ezer ilyen munkaközösség működött, mintegy 252 ezer résztvevővel. A magán-gmk-k kisebb létszámmal, de jelentős árbevétellel működtek, vagyis a mellékmunka ekkorra már nem kivétel, hanem a munka világának fontos része volt.

László először csak apróbb pluszmunkákat vállalt, aztán amikor Horváth Ferenc, a Kiskunvári Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat termelési vezetője 1986 nyarán négy kollégájával megalapította a Kunsági Kipufogó GMK-t, ő is beállt kipufogódobokat hegeszteni.

Amikor eltűnt a biztos munka: 1990-1994

A gyár biztos pont volt az emberek életében. Ott dolgozott a fél város, vagy legalábbis minden családban volt valaki, akinek köze volt hozzá: apa, sógor, szomszéd, keresztapa, volt osztálytárs. Ha valaki azt mondta volna 1988-ban, hogy pár év múlva az egész köddé válik, a legtöbben legyintettek volna.

Bár sokan várták az első szabad választásokat, közel sem igazolódtak azok a várakozások, amelyek a rendszerváltáshoz kapcsolódtak. 1990 után gyorsan megváltozott a hangulat. Akadoztak a megrendelések, bizonytalanná váltak a régi keleti piacok, a raktárban egyre több késztermék állt, a vezetők folyamatosan értekezletekre jártak, a csarnokban pedig ebből eleinte csak annyi látszott, hogy néha nem volt anyag, néha nem volt mit gyártani, néha csúszott a fizetés. 1991-1992 körül már mindenki érezte, hogy ami korábban stabil munkahelynek tűnt, az hirtelen veszélyesen bizonytalanná vált.

Míg 1990-ben még mintegy 4,88 millió ember dolgozott Magyarországon, 1993-ban már csak 3,827 millió, vagyis néhány év alatt több mint egymillió foglalkoztatott tűnt el a statisztikából. A munkanélküliség 1993-ban érte el a csúcsát, több mint félmillió állásnélkülivel és 12,1%-os munkanélküliségi rátával.

A kedvezőtlen hatások főként a feldolgozóipart és a gépipart sújtották. A KSH munkaerő-felmérési idősora szerint a feldolgozóiparban foglalkoztatottak száma 1992 és 1994 között 1 053,5 ezerről 888,8 ezer főre csökkent. A gép- és berendezésgyártásban ugyanezen idő alatt 259,5 ezerről 214,8 ezer főre esett vissza a foglalkoztatottak száma.

Amikor végül Lászlót is elküldték, először nem is munkanélkülinek érezte magát, hanem feleslegesnek. Az új helyzet egyszerre volt ijesztő és megalázó számára. Horváth Ferenc, aki a Kunsági Kipufogó GMK-ból 1992-ben megalapította a Kunkipufogó Kft.-t, segítő kezet nyújtott, és állást ajánlott számára.

Újrakezdés a kilencvenes években

A Kunkipufogó Kft. a kilencvenes évek második felére gyorsan nőni kezdett. Horváth Ferenc már nemcsak túlélni akart, hanem fejlődni, új eszközöket, gépeket beszerezni és növelni a dolgozói létszámot. Kovács László először hegesztett, később már az újakat tanította be. Sokan jöttek a környékbeli leépített üzemekből, lakatosok, esztergályosok, gépkezelők, raktárosok – gyakorlatilag sorban álltak a munkáért.

A KSH adatai szerint 1995 és 1999 között a foglalkoztatottak száma 3,679 millióról 3,809 millió főre emelkedett, miközben a munkanélküliségi ráta 10,3%-ról 7%-ra csökkent.

Vagyis a munkaerőpiac már javult, de a rendszerváltás sokkja után még mindig sokan keresték a helyüket. Közben a feldolgozóiparban is nőtt a foglalkoztatás: 1995-ben 850,2 ezren, 1999-ben már 928,9 ezren dolgoztak ebben az ágazatban. A gépgyártásban ugyanezen idő alatt 203,7 ezerről 256,0 ezer főre nőtt a foglalkoztatottak száma.

A fizetések nőttek, de meg is kellett dolgozni értük. A KSH adatai szerint Bács-Kiskun megyében 1999-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi nettó átlagkeresete 40 990 forint volt, miközben országosan a fizikai dolgozók nettó átlagkeresete 37 963 forint körül alakult. A feldolgozóiparban ennél magasabb bérszint látszott: 1999-ben a feldolgozóipari nettó átlagkereset 49 356 forint, a gép- és berendezésgyártásban 50 988 forint, a gépipar egészében pedig 54 380 forint volt.

László számára ez volt az első igazán piaci munkahely: többet lehetett keresni, de kevesebb volt a biztonság. Megjelent a teljesítménybér, a műszakpótlék, a túlóra, a próbaidő, a határozott idejű szerződés.

László a Kunkipufogónál túlórával és pótlékokkal együtt havi nettó 50 ezer forint körüli, jó hónapokban ennél magasabb keresetet is elérhetett, amely kifejezetten jó bérezésnek számított.

A 2000-es évekre a Kunkipufogó Kft. stabil középvállalattá nőtt, a cégnek neve volt a környéken, Ferenc pedig büszke volt rá, hogy a kilencvenes évekre jellemző bizonytalan környezetben is sikerült működő üzemet építenie. Az EU-csatlakozás után azonban egyre világosabbá vált számára, hogy a cégnek nemcsak termelésben, hanem megjelenésben is igazodnia kell az új, nemzetközibb beszállítói környezethez. A Kunkipufogó Kft. ezért a válság előtti években BácsWeld Kft. néven folytatta tovább működését.

A kilencvenes évek második felében Ferenc viszonylag könnyen talált embert, volt utánpótlás. A KSH adatai is ezt támasztják alá: 1996-ban még több mint 477 ezer regisztrált munkanélküli volt Magyarországon, közülük 394 ezer fizikai foglalkozású. 2000-re ez a szám csökkent ugyan, de még mindig 372 ezer regisztrált munkanélküli szerepelt a nyilvántartásokban, köztük 309 ezer fizikai foglalkozású. Ez Horváth Ferenc számára akkor azt jelentette: ha valaki elment, gyorsan akadt másik ember a helyére.

Amikor a multik elkezdték elszívni a munkaerőt

A kétezres évekre László már a termelés bizonyos részeit felügyelte, sőt műszakvezető-helyettes pozícióba került, feladatai túlmutattak a hegesztésen vagy más lemezmunkán, már más emberekért, illetve a minőségbiztosításért is felelt, sőt a megfelelő pozíciókra neki kellett dolgozókat toboroznia. Míg korábban szinte minden pozícióra akadt több jelentkező is, a 2000-es évek közepére Ferenc és László már egyre gyakrabban érezte úgy, hogy a jó szakmunkást nehezebb megtalálni és megtartani. Ez azonban nem jelentette azt, hogy országosan feszessé vált volna a munkaerőpiac, papíron továbbra is sokan kerestek állást, csak éppen a megbízható, azonnal bevethető ipari szakemberekből volt kevesebb a környéken.

A KSH adatai szerint 2005-ben például 410 649 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván, ebből 340 001 fő fizikai foglalkozású volt. Csakhogy Lászlóék nem egyszerűen "embert" kerestek, hanem jó szakmunkást, olyat, aki pontosan dolgozik, megbízható, érti az anyagot, nem ijed meg a túlórától, és másnap is bejön dolgozni. Ilyenből a környéken már jóval kevesebb akadt.

Közben az országban megjelentek a nagyobb, nyugati autóipari cégek és beszállítók. A városban beszédtémává váltak az új csarnokok, a német technológia, hogy beléptetőkártya van és céges busz, hogy adnak cafeteriát és képzéseket is biztosítanak. László eleinte csak legyintett. De amikor a harmadik fiatal hegesztő is azzal ment be hétfőn, hogy "Laci bá’, engem felvettek oda", akkor már érezte: nagy változások történnek. A jobb fizetésért akár költözni is hajlandóak voltak a dolgozók, különösen a fiatalok. Betanultak a BácsWeldnél, majd a messzebb lévő nagyvállalatoknál helyezkedtek el.

A KSH 2005-ös mikrocenzusa szerint több mint 1,2 millió ember járt naponta más településre dolgozni, vagyis majdnem minden harmadik foglalkoztatott ingázott.

A magán- és vegyes tulajdonú cégeknél ez az arány még magasabb volt, mint az állami szférában. A fiatalok különösen könnyen mozdultak: a 15-24 éves foglalkoztatottak 14 százaléka, a 25-29 évesek közel tizede került új munkahelyre egy éven belül.

A BácsWeld Kft. nem tudta ugyanazt ígérni, mint a multik, nem volt HR-osztály, karrierprogram vagy nagyvállalati juttatási csomag. Volt viszont személyesebb működés, ha valakinek beteg lett a gyereke, vagy hirtelen gondja akadt, előleg kellett neki, Ferencék megpróbálták megoldani a dolgot. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a cég lazább vagy kevésbé fegyelmezett munkahely lett volna. Beszállítóként ugyanúgy tartani kellett a határidőt, a minőséget és a dokumentációnak is pontosnak kellett lennie. A különbség inkább a méretben és a közelségben volt: a dolgozók ismerték a tulajdonost, Ferenc pedig név szerint tudta, kire miben számíthat.

Ferenc szempontjából már ekkor érződött a változás. Míg a kilencvenes évek második felében könnyebben válogathatott a jelentkezők között, most a legjobb emberek megtartása is egyre nagyobb figyelmet igényelt.

László a saját fián, Péteren is látta ezt a változást. Péter 1983-ban született, számára az apja volt a példakép. Így ő is szakmát tanult, és egy darabig ő is apja munkahelyén dolgozott. A kétezres évek közepén mégis elment egy nagyobb autóipari beszállítóhoz, magasabb alapbért, munkábajárási támogatást, cafeteriát és képzést ígértek neki. László nem haragudott rá. Tudta, hogy huszonévesen ő is nehezen mondott volna nemet.

A BácsWeldnél László egy jó hónapban, túlórával és pótlékokkal együtt már elérhette a nettó 120 ezer forint körüli, néha annál magasabb keresetet is. De ezért sokat kellett bent lennie: hétköznap hosszabb műszakot vállalnia, szombaton is beugrani, ha kellett. Egy nagyobb járműipari üzemben ez a bérszint nem feltétlenül kivételes hónapnak, hanem inkább elérhető, tervezhető célnak tűnt. László mégis maradt. Mert a BácsWeldnél már "valaki" volt, míg a nagy gyárban csak egy lett volna a sok közül. A BácsWeldnél tudta, hol van a helye. És egy ötvenhez közeledő embernek ez már majdnem annyit számított, mint a pénz.

2008-ban aztán minden egyszerre sűrűsödött össze. A környéken egyre többet beszéltek a nagy nyugati beruházásokról, a közeli megyeszékhelyen pedig bejelentették egy nagy multinacionális autógyár felépítését. A gyártás végül 2012-ben indult el. Addig soha nem látott munkaerőpiaci konkurencia érkezett számukra.

Beütött a válság: 2008-2013

2008-ban a BácsWeld Kft. stabil középvállalat volt, de a stabilitás nem ugyanazt jelentette, mint régen a gyárban. Itt nem az állam tartotta életben a munkahelyeket, hanem a megrendelés. Ha nem jött rendelés, nem volt mit gyártani.

A válság először nem nagy bejelentésként érkezett, hanem apró mondatokban. "Most ne vegyünk új gépet." "A béremelést el kell halasztani." "A szombati műszakot egyelőre felejtsük el." "Aki tud kivenni szabadságot, most vegye ki." A BácsWeldnél nem volt tömeges kirúgás, Ferenc próbálta megtartani az embereket, de a túlórák leálltak, a beruházásokat elhalasztották, és egyre többször került szóba a rövidített munkahét.

A KSH 2008-as adatai jól mutatják, honnan esett vissza a gazdaság. Abban az évben a teljes munkaidőben dolgozó fizikai foglalkozásúak nettó átlagkeresete országosan 90 940 forint volt, a feldolgozóipari fizikai dolgozóké 95 691 forint. A nemzetgazdasági nettó átlagkereset összesen 122 267 forint volt. László a BácsWeldnél egy jó hónapban, túlórával és pótlékokkal ennél többet is hazavihetett, de amikor a túlóra eltűnt, eltűnt a mozgástér is.

A válság persze nem csak a BácsWeld Kft.-t érte el. A KSH összefoglalója szerint az ipari termelés 2008-ban még lényegében stagnált, 2009-ben viszont 18%-kal esett vissza az előző évhez képest. Közben a munkaerőpiacon is megfordult a hangulat. 2008 decemberében még 477 351 nyilvántartott álláskereső volt az országban, 2009-re viszont a KSH éves adatai szerint már 604 576.

A munkanélküliségi ráta 2008 után megugrott: 2009-ben 9,7%, 2010-ben 10,8%, 2011-ben és 2012-ben 10,7% volt, és csak 2013-ban csökkent vissza 9,8%-ra.

László fia, Péter ekkor már egy nagyobb autóipari beszállító cégnél dolgozott. Eleinte úgy tűnt, jól döntött, jobb volt az alapbér, volt cafeteria és képzés. A válságban azonban kiderült, hogy a nagyobb cégek biztonsága sem mindenkinek garantált. A megrendelések visszaesése először a rugalmasabban mozgatható munkaerőt érintette, a kölcsönzött, próbaidős és határozott idejű szerződéssel dolgozókat. Péter szerződését sem hosszabbították meg. Egyik hónapban még volt belépőkártyája és műszakbeosztása, a következőben már álláskeresőként ült otthon.

László nem mondta neki, hogy "én megmondtam", mert pontosan tudta, milyen az, amikor az ember lába alól kihúzzák a talajt. Ferenc sem tudta azonnal visszavenni, a BácsWeldnél éppen a túlórákat vágták vissza, nem új embereket kerestek. Péter végül kerülőúton talált vissza az iparba, kisebb alkalmi munkák után CNC-gépkezelői ismereteket szerzett. Amikor 2012 után a közeli autógyár termelésének elindulásával újra élénkülni kezdett az autóipari munkaerőpiac a térségben, már nem egyszerű operátorként, hanem gépbeállításban és minőségellenőrzésben is alkalmazható szakemberként keresett munkát.

2013-ra a gazdaság lassan mozdulni kezdett, de László már nem nyerte vissza a régi biztonságérzetét. Túlélt egy államszocialista gyárösszeomlást, felépített magának egy helyet a BácsWeldnél, túlélte a válságot is, de már a nyugdíj felé tekintett.

Amikor egyszer csak elfogynak az emberek

2014 után a BácsWeld Kft.-nél furcsa fordulat állt be. Pár évvel korábban még attól féltek, lesz-e elég megrendelés. Most már inkább attól, lesz-e elég ember. Ferenc bővített volna. Kellett volna hegesztő, CNC-s, karbantartó, minőségellenőr, olyan ember, aki nemcsak odateszi az alkatrészt a gépbe, hanem észreveszi, ha valami nem stimmel. Jelentkező néha akadt, jó szakember ritkán. A régiek megöregedtek, a fiatalok pedig már nem akartak húsz-harminc évet lehúzni ugyanabban a műhelyben. Ha a multi többet adott, elmentek. Ha külföldön jobb pénzt ígértek, elindultak. A KSH adatai pontosan ezt a fordulatot mutatják:

2014 és 2019 között a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 63,6%-ról 72,4%-ra nőtt, miközben a munkanélküliségi ráta 7,5%-ról 3,3%-ra esett.

A foglalkoztatottak száma ugyanebben a korcsoportban 4,19 millióról 4,55 millió főre emelkedett. Ez országosan erősödő munkaerőpiacot jelentett, Ferenc szemszögéből viszont azt, hogy már nem ő válogatott a jó szakemberek közt, hanem neki kellett versenyeznie értük.

A műhely összetétele is változott, egyre több határon túli magyar, illetve külföldi munkás jelent meg. László eleinte idegenkedett tőlük, aztán megszokta az új helyzetet. Végül úgyis csak egy dolog számított: ki az, aki pontosan dolgozik, másnap is bejön és lehet rá számítani.

Ferenc azonban egy idő után belátta, hogy pusztán bérrel nem fogja megnyerni a jó munkaerőért folyó versenyt. Emelni kellett, persze, de ha a BácsWeld Kft. csak olcsóbb, kisebb és kevésbé csillogó változata marad a nagy gyáraknak, akkor hosszú távon el fog veszíteni mindenkit, aki igazán jó. Valami mást kellett kínálnia, értelmesebb munkát, több önállóságot, szakmai büszkeséget.

Ekkor jött az a fejlesztési projekt, amely Lászlónak is új perspektívát adott a cégnél. A kipufogógyártás már nem tűnt olyan biztos jövőnek, mint korábban, ezért Ferenc olyan alkatrészek felé fordult, amelyekre az elektromos és hibrid autóknál is szükség lehet: hővédő lemezekre és könnyű, pontosan illeszkedő alumínium alkatrészekre. Fia, Endre, a BME-ről beajánlott egy fiatal gépészmérnököt, kapcsolatba lépett az egyetem anyagvizsgálati laborjával, és bevonta Lászlót is. Ő tapasztalatból tudta, melyik élhajlításnál repedhet az anyag, milyen gyártási nehézségek léphetnek fel. Jó érzés volt látnia, hogy amit negyven év alatt megtanult, az nem tűnik el a régi világgal együtt, hanem beépül valami újba. Horváth Ferenchez hasonlóan nagyon sok cégvezető döntött ekkoriban a fejlesztés mellett:

a vállalkozási szektor 2010 és 2019 között csaknem megháromszorozta K+F-célú ráfordításait, a K+F-tevékenységet végző vállalkozások száma pedig 2019-re 2082-re nőtt.

A projekt persze nem oldott meg mindent, és nem váltotta ki egyik évről a másikra a régi termékeket. De adott valamit, ami a válság után sokáig hiányzott: jövőképet. A műhelyben újra volt miről vitatkozni, generációk dolgoztak együtt, László pedig nem a múlt embere volt, hanem az új termékek próbagyártásának egyik támasza.

A bérek közben gyorsan emelkedtek, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 2019-ben már 246 788 forint volt. Legalább ilyen fontos változás volt a munkavállalók alkupozíciója: aki használható szakmai tudással, gépkezelési ismerettel vagy műszakirajz-olvasási képességgel rendelkezett, az már feltételeket szabhatott az állásinterjún.

Átalakuló ipar, erősebb munkavállalók: 2020-2026

A magyar autóipar közben kettős képet mutatott. A járműgyártás továbbra is kulcságazat maradt: 2024-ben a feldolgozóipari teljesítmény 26%-át adta, ugyanakkor a 2023-as csúcs után 2024-ben a hazai járműipar teljesítménye 9,0%-kal visszaesett. Az elektromos átállás is egyre kézzelfoghatóbb lett: 2023 végén már 41 ezer tisztán elektromos személyautó volt forgalomban Magyarországon, 38%-kal több, mint egy évvel korábban. A BácsWeld szintjén mindez azt üzente: Ferenc jól döntött, új termékekben kell gondolkodni, haladni kell a korral.

A bérek közben nominálisan nagyot nőttek. 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 705 014 forint, a nettó átlagkereset 486 801 forint volt, Bács-Kiskunban a nettó átlag 419 888 forint körül alakult.

2026-ban, amikor László betöltötte a 65-öt, és elérte a nyugdíjkorhatárt, elégedetten lépett hátra. Az utolsó években Ferenc már kevesebb fizikai munkát adott neki, inkább a betanításnál, az ellenőrzésnél és a fejlesztési projekt próbagyártásainál számított rá.

A fia, Péter pályája más volt, mint Lászlóé. Ő már nem egyetlen műhelyhez nőtt hozzá: az apja mellett tanulta meg a szakma alapjait, nagyobb üzemben a szabályozott termelést, a válság után pedig azt, hogy egy szakmunkásnak is folyamatosan új készségeket kell szereznie. László mint munkaerő legfőbb értékét az adta, hogy a saját műhelyében mindent ismert. Péterét az, hogy többféle üzemben is használható tudása lett.

László 1979-ben még egy olyan korszakban kezdte a pályáját, amelyben a munkahelyet adottnak, a gyárat állandónak, a szakmát pedig életre szóló kapaszkodónak lehetett hinni. 2026-ra ebből kevés dolog maradt változatlanul.

A magyar kékgalléros munka világa keményebb, szabályozottabb és versengőbb lett, ugyanakkor sokaknak erősebb alkupozíciót, magasabb bért és több választási lehetőséget adott, mint amiről László pályakezdőként akár csak álmodni mert volna.

Cikksorozatunk következő részében a BácsWeld Kft. következő generációján keresztül mutatjuk be, milyen döntések elé kerülnek ma a vidéki fiatalok: maradás, ingázás, Budapest, külföld vagy hazaköltözés.

Címlapkép és illusztrációk forrása: Portfolio - Borsi Judit

A Grafikonok AI segítségével készültek.

A cikksorozat megjelenését a Központi Statisztikai Hivatal támogatta.