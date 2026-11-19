A csütörtökön közzétett határozat a Magyar Péter miniszterelnök által szerda este bejelentett döntés végrehajtásának következő lépését jelenti. A kormányfő korábban közölte, hogy a 2022-ben kötött, eredetileg 2057-ig szóló szerződés megszüntetésével legalább 23 ezer milliárd forintnyi állami kifizetést kívánnak elkerülni. Az autópályák üzemeltetését a korábban ismertetett tervek szerint 2027. április 1-jén venné át a Magyar Közút.
A mostani kormányhatározat alapján a közlekedési és beruházási miniszternek nyolc magántőkealappal, valamint a koncessziós társaságként működő MKIF Zrt.-vel kell megkötnie az együttműködési megállapodást. Az érintett alapok között szerepel
- a THEMIS,
- a KONZUM HIGHWAY,
- az OPUS New Way,
- az OPUS Bridge,
- a CRONUS,
- a VESTA,
- a VIA
- és a VESTA II. Magántőkealap.
A dokumentum egyelőre a szerződés megszüntetésének kereteiről rendelkezik. A december 2-i határidő arra vonatkozik, hogy Vitézy Dávidnak addigra a kabinet elé kell terjesztenie a megszüntetésről szóló megállapodás tervezetét.
A Magyar Közlönyben egy kapcsolódó rendeletmódosítás is megjelent, amely hatályon kívül helyezi a koncesszióért felelős miniszter szerződéskötési, szerződésmódosítási és szerződésmegszüntetési hatáskörét korlátozó korábbi átmeneti rendelkezéseket. A rendelet indokolása szerint ezek a részben egymást átfedő, időbeli korlátozások mára kiüresedtek. A módosítás november 20-án lép hatályba.
Több tízezer milliárdos szerződés
Az autópálya-koncesszió előzményei 2021-ig nyúlnak vissza, amikor az Orbán-kormány pályázatot írt ki a gyorsforgalmi utak 35 évre szóló üzemeltetésére és fejlesztésére. A nyertest 2022 májusában hirdették ki, az MKIF pedig ugyanazon év szeptemberében 1237 kilométernyi gyorsforgalmi utat vett át. A társaság feladata a napi üzemeltetéstől a nagyberuházások megvalósításáig terjedt. A szerződéshez tartozik többek között az M1-es autópálya jelenleg is zajló bővítése az M0-s és Győr között.
A Tisza-kormány elsősorban a szerződés költségeit és az államra háruló pénzügyi terheket kifogásolta. Vitézy Dávid szeptemberben ismertetett átvilágítása szerint a koncesszió előkészítésekor még 13 900 milliárd forintra becsülték a 35 éves megállapodás értékét, ami a szerződéskötés idejére 17 ezer milliárdra emelkedett. A későbbi módosításokkal és az opcionálisan megrendelhető munkákkal együtt a teljes érték a tárca számításai szerint már 25 900 milliárd forintot ért el.
A közlekedési miniszter szeptemberi közlése alapján a Magyar Közút az üzemeltetést és fenntartást
53 százalékkal, a nagyobb karbantartási munkákat pedig 61 százalékkal olcsóbban tudná elvégezni az MKIF árainál.
A szerződést az Európai Bizottság is vitatta, még a kormányváltás előtt. Az uniós végrehajtó szerv álláspontja szerint a magyar konstrukció túl kevés üzleti kockázatot hárított a koncessziós társaságra, miközben egy ilyen megállapodásnál a magánvállalkozásnak érdemi kockázatot kell vállalnia a beruházásokért és az üzemeltetésért. Az Európai Bizottság októberben indokolással ellátott véleményt adott ki, amivel újabb szakaszba lépett a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárás.
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