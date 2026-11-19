A Huawei Mallorcán mutatta be a vállalat legújabb LUTERRA S2 háztartási méretű villamosenergia-tárolóját, amely eseményen a Portfolio is részt vett. A helyszínválasztás nem volt véletlen: az európai piaci fókusz mellett felidézték a 2025 tavaszán bekövetkezett ibériai blackoutot, ami miatt számos háztartás maradt áram nélkül Spanyolországban.
Az új modell moduláris, tehát egymásra helyezhető akkumulátorpakkokból áll, 5 vagy 7 kilowattórás változatokban – előbbit egészen 20 kilowattóráig lehet bővíteni igény szerint. Egy ekkora tároló egy átlagosan felszerelt, nem villannyal fűtő háztartás 2–3 napi áramfogyasztását is fedezheti – ugyanakkor ha hőszivattyús fűtés vagy autótöltés is bejön a képletbe, akkor jóval gyorsabban kiürülhet.
A bemutatón azt is ki lehetett próbálni, hogy miként lehet egymásra illeszteni az akkupakkokat. A kialakított emelőkaroknak köszönhetően az embernek olyan érzése van, mintha egy "felnőtteknek szóló legóról" lenne szó, a kialakítása miatt pedig gyorsan, akár 10-15 perc alatt is üzembe helyezhető. Az már más kérdés, hogy az egyszerűsége ellenére az akkumulátor és az inverter villamos bekötése itthon megfelelő szakképesítést igényel, a hálózatra csatlakoztatás pedig további műszaki és adminisztratív követelményekkel járhat – vagyis a könnyebb összeszerelés elsősorban a telepítést végző szakemberek munkáját gyorsíthatja fel.
A "torony" tetején a vezérlőrendszer és inverter kapott helyet:
utóbbiban szilícium-karbidot (SiC) használtak a jobb teljesítményért.
A kínai vállalat nemcsak a hardver terén optimalizál: mesterséges intelligenciát használnak a tároló vezérléséhez, tehát a töltés és kisütés menedzseléséhez, amely kapcsolatban áll a napelemmel, elektromos autótöltővel, hőszivattyúval és egyéb smart home rendszerbe tartozó eszközzel. Bár a megoldás nem új, a továbbfejlesztett szoftveres rendszer például már figyelembe veszi az időjárás-előrejelzést is a fogyasztási szokások mellett. Tehát ha másnap sok napsütés várható, akkor próbálja minél jobban lemeríteni magát a drága, esti csúcsban, hogy több helyet hagyjon a másnapi olcsó, saját napelemes termelésnek.
Egy kisebb, otthoni energiatároló esetében olyan szempontok is előtérbe kerülnek, amelyek az ipari méretű berendezéseknél kevésbé meghatározók, a lakossági vásárlók számára viszont fontos szerepet játszhatnak a döntésben. Ilyen például a zajszint és a tűzbiztonság, hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy olyan berendezés, amelyet közvetlenül a ház fala mellé, vagy akár az épületen belül helyeznek el.
Az új fejlesztés ventilátor nélkül hűti magát, emiatt működési zajszintje 29 decibel alatt marad. Hogy el tudjuk képzelni, ez nagyjából egy csendes hálószoba vagy egy nagyon halk suttogás hangerejéhez hasonlítható. A biztonsági előírásokat tekintve a berendezést a cellák termikus megfutásától kezdve 1000 Celsius-fokos tűzben is tesztelték. Sőt, a berendezés figyeli a csatlakozók és cellák melegedését is, tehát
előzetes jelzést tud adni arról, ha anomáliát lát a működés során.
A technikai érdekességek mellett az otthoni energiatárolói piac "felmérésére" is remek alkalom volt az esemény, hiszen számos európai ország képviseltette magát. Gyorsan kiderült, hogy mennyire heterogén tárolói piac az európai: egy német vállalati képviselő elmondása szerint bár a berendezések ára is fontos, Németországban nem feltétlenül az a döntő faktor. Számos olyan hosszú távú beruházási szempont is van – akkumulátorcellák élettartama, dizájn, egyéb szoftveres tulajdonságok – amelyek megelőzik az árcédulát.
Itthon főleg nehéz felmérni azt, hogy mekkora lehet a kereslet, hiszen
- a rezsicsökkentés és
- a napelemes szaldórendszer torzítják a lakossági villamosenergia-tároló piacot.
A rezsivédett árak miatt a lakosság kevésbé van arra ösztönözve, hogy tudatosan fogyassza el a villamos energiát, hiszen bár mennyiségi korlát van, időbeli eltérés nincs az árak között. Tehát pont a tárolók egyik leghasznosabb tulajdonsága, az olcsó áram időszakos áthelyezése nem tud érvényesülni. Másik probléma, hogy a napelemes éves szaldóban a hálózatba betáplált és az onnan felhasznált áram mennyiségét "nettósítják", ami a gyakorlatban olyan, mintha az elosztóhálózat tárolóként működne.
Ezek egyértelműen lassítják a hazai lakossági tároló piacot.
Ugyanakkor a szaldóelszámolás szépen lassan kifut, és a rezsivédelem területén is nemrég változás történt. Az MVM szeptemberben meghirdette a dinamikus tarifát, az úgynevezett D árszabást, amely 2027. január 1-jétől lép életbe. Aki önkéntesen ezt választja, annak a kedvezményes sávhatárig (háztartásoknál évi 2523 kilowattóráig) továbbra is a fix, rezsicsökkentett A1 ár marad, a fölött viszont a mai, 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a villamosenergia-piaci árakat követő, változó egységárat fizet. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb tér nyílik az olyan háztartási rendszerek előtt, amelyek már ki tudják használni az időben eltérő villamosenergia-árakat. De nemcsak a dinamikus tarifa, hanem például az Otthoni Energiatároló Program is afelé mutat, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak majd Magyarországon a lakossági energiatárolók.
Címlapkép forrása: Huawei
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